Rusya'da Gmail ve Apple ID ile oturum açma yasağı getirildi

Rusya Devlet Duması, yerel internet kaynaklarında kullanıcı yetkilendirme kurallarını ihlal edenler için idari para cezaları getiren yasa tasarısını ikinci ve üçüncü okumada kabul etti. Artık yabancı servislerin kullanımı sıkı bir şekilde kısıtlanacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni gerekliliklere göre, kullanıcı kaydı yalnızca Rusya telefon numarası, "Devlet Hizmetleri" portalı, Tek Biyometrik Sistem veya Rusya vatandaşlarına ve şirketlerine ait diğer bilgi sistemleri aracılığıyla yapılmalıdır. Gmail, Apple ID ve diğer yabancı e-posta hizmetlerinin kullanımı yasa ihlali sayılır.

Yasayı ihlal eden tüzel kişiler için para cezası 700 bin rubleye kadar belirlendi. Ayrıca, internet platformlarında öneri algoritmalarının kullanım kurallarını ihlal etmek için de sorumluluk getiriliyor. Tekrarlayan ihlaller için şirketler 1,4 milyon rubleye kadar para cezasına çarptırılabilir.

Belgede, iletişim operatörlerinin kolluk kuvvetleriyle iş birliği kurallarını ihlal etmesi durumunda da yaptırımlar artırıldı. Bu durumlarda tüzel kişiler 3 ila 5 milyon ruble arasında para cezası öder, tekrarlayan durumlarda ise ceza şirketin yıllık gelirinin yüzdesi olarak hesaplanabilir.