Uçuş sürecinde uzmanlar, uçağın önemli teknik ve elektronik sistemlerini test etti:

Test sırasında W5000, pistte yaklaşık 600 metre mesafe kat ettikten sonra havalandı. Uçak 2000 metre yüksekliğe çıktı, yaklaşık 30 dakika boyunca uçtu ve belirlenen noktaya başarıyla iniş yaptı.

Çin'de dünyanın en büyük insansız kargo uçağı olarak tanıtılan W5000 ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Naked Science haberine göre, testler 14 Kasım'da ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan bölgesinde yapıldı. Proje, Çinli Air White Whale havacılık şirketi tarafından geliştirilmiş olup, otonom kargo havacılığında yeni bir dönemi başlatıyor.

Otonom kontrol ve iletişim: Bağımsız uçuş sistemi, veri iletim kanalları ve yerdeki kontrol cihazlarının uyumu denetlendi.

Motor ve elektronik: Çin'de geliştirilen turboprop motor, uçuş kontrol sistemleri ve elektronik ekipmanların çalışma kararlılığı değerlendirildi.

Hafif ve sağlam yapı: Uçak gövdesinin yaklaşık yüzde 65'i karbon fiber kompozit malzemelerden üretilmiş olup, bu durum dayanıklılığı korurken ağırlığı azaltmaya ve faydalı yük kapasitesini artırmaya olanak tanıyor.

Teknik ve operasyonel göstergeler Parametreler Faydalı yük ve menzil 5 tona kadar yükü 2600 kilometreye kadar taşıma Kargo hacmi 65 metreküp Yolcu kapasitesi ve menzili 19 yolcu, tek uçuşta 400 kilometreye kadar Ekonomik verimlilik Pilotlu benzer uçaklara kıyasla yüzde 60'a kadar daha ucuz

Maliyetleri düşürme ve kullanım alanları

W5000'de pilotlara ihtiyaç duyulmuyor; uçak otonom modda uçuyor, yerdeki uzmanlar ise durumunu ve rotasını takip edip koordine ediyor. Geliştiricilerin hesaplamalarına göre, bir ton yükü bir kilometre mesafeye taşıma maliyeti, geleneksel pilotlu kargo uçaklarına kıyasla yüzde 60'a kadar daha ucuz olabilir. Buna uçakta mürettebat olmaması, hafif kompozit malzemeler ve yakıt tüketiminin optimize edilmesi katkı sağlıyor.

Gelecekte bu uçak, bölgeler arası kargo taşımacılığı, belirli sıcaklık rejiminde saklanması gereken ürünlerin teslimatı ve acil durumlarda hızlı yardım araçlarının taşınmasında kullanılabilir. Ayrıca 5 tona kadar yük taşıma kapasitesi, normal kargo uçaklarını kullanmanın ekonomik açıdan pahalı olduğu rotalar için de uygun bir çözüm sunuyor.

Sizce insansız kargo uçaklarının yaygınlaşması, önümüzdeki yıllarda uluslararası lojistik ve kargo taşımacılığı pazarını ne kadar değiştirecek? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın!