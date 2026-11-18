Carlsen, Bibisara Asaubayeva'ya karşı masaya oturmadı: Satranç dünyasında büyük kriz
Dünya satrancının en güçlü temsilcilerinden biri Magnus Carlsen Kazakistanlı Bibisara Asaubayeva'ya karşı oynamayı reddetti. Bu karar, Budapeşte'de düzenlenen Total Chess Pilot 2026 turnuvasında beklenmedik bir duruma yol açtı ve turnuva çevresinde sert tartışmalara neden oldu.
Olay, 17 Kasım'da 45+30 formatındaki hızlı klasik maç öncesinde gerçekleşti. Carlsen, hakemlerle görüştükten sonra satranç masasına oturmamaya karar verdi. Sonuç olarak rakibine hükmen galibiyet verildi.
Carlsen'in kararı herkesi şaşırttı
Turnuvanın ilk gününde Carlsen, yıldırım ve hızlı satranç maçlarında Bibisara Asaubayeva'ya karşı açık ara üstünlük kurmuştu. Norveçli büyükusta 11,5:0,5'lik skorla öne geçerek günlük galibiyeti neredeyse garantilemişti.
Böyle bir durumda sıradaki maçın oynanmaması daha da beklenmedik bir hal aldı. Carlsen maç başlamadan önce hakemlerle konuştu ancak sonrasında masaya gelmedi.
Bibisara 15 dakika bekledi, hakemler teknik sonucu kaydetti
Kurallar gereği, Kazak satranççı rakibini belirlenen süre boyunca beklemek zorundaydı. Bibisara Asaubayeva, Carlsen'in gelmesini 15 dakika bekledi.
Belirlenen süre dolduğunda hakemler maç sonucunu resmen tescil etti: Magnus Carlsen'e hükmen mağlubiyet, Bibisara Asaubayeva'ya ise 8 puanlık galibiyet yazıldı.
Böylece ilk gün sonunda genel skor 11,5:8,5 oldu. Carlsen yine de rakibinin önünde kalmaya devam etti.
Satranç camiasında sorular arttı
Carlsen'in maçta yer almama kararı turnuvanın en çok konuşulan olayı haline geldi. Özellikle önceki maçlarda büyük bir üstünlük kurmuş ve günlük galibiyeti neredeyse garantilemişken masaya oturmaması çeşitli soruları beraberinde getirdi.
Şu ana kadar paylaşılan bilgilerde Carlsen'in bu kararı neden aldığı açıklanmadı. Bu nedenle olayın gerçek nedenleri hakkında sonuca varmak için acele etmemek gerekir.
Ancak bir şey kesin: Satrancın en güçlü isimlerinden birinin yer aldığı turnuvadaki bu durum, sonuçtan çok daha fazla tartışmaya neden oldu. Carlsen'in kararını açıklaması ve olayın detaylarının netleşmesi artık satrançseverler için önemli bir konu haline geldi.
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