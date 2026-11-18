Dünya satrancının en güçlü temsilcilerinden biri Magnus Carlsen Kazakistanlı Bibisara Asaubayeva'ya karşı oynamayı reddetti. Bu karar, Budapeşte'de düzenlenen Total Chess Pilot 2026 turnuvasında beklenmedik bir duruma yol açtı ve turnuva çevresinde sert tartışmalara neden oldu.

Olay, 17 Kasım'da 45+30 formatındaki hızlı klasik maç öncesinde gerçekleşti. Carlsen, hakemlerle görüştükten sonra satranç masasına oturmamaya karar verdi. Sonuç olarak rakibine hükmen galibiyet verildi.

Carlsen'in kararı herkesi şaşırttı

Turnuvanın ilk gününde Carlsen, yıldırım ve hızlı satranç maçlarında Bibisara Asaubayeva'ya karşı açık ara üstünlük kurmuştu. Norveçli büyükusta 11,5:0,5'lik skorla öne geçerek günlük galibiyeti neredeyse garantilemişti.

Böyle bir durumda sıradaki maçın oynanmaması daha da beklenmedik bir hal aldı. Carlsen maç başlamadan önce hakemlerle konuştu ancak sonrasında masaya gelmedi.