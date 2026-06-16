MacBook Air dizüstü bilgisayarlar için yeni fiyatlar açıklandı
Satıcı verilerine göre, MacBook Air dizüstü bilgisayarlarının güncel fiyatları açıklandı.
Hesaplamalar varsayımsal olarak 1 dolar = 12 000 som kuru üzerinden yapılmıştır. Fiyatlar döviz kuru ve piyasa durumuna göre günlük olarak değişiklik gösterebilir.
MacBook Air M1 13,3 inç (2020)
8/256 GB — 699 dolar (yaklaşık 8,88 milyon som)
MacBook Neo 2026 (yeni model)
8/256 GB — 599 dolar (yaklaşık 7,61 milyon som)
8/512 GB — 709 dolar (yaklaşık 9,00 milyon som)
MacBook Air M2 13,6 inç (2022)
8/512 GB — 789 dolar (yaklaşık 10,02 milyon som)
16/256 GB — 819 dolar (yaklaşık 10,40 milyon som)
MacBook Air M3 13,6 inç (2024)
8/256 GB — 829 dolar (yaklaşık 10,53 milyon som)
8/512 GB — 899 dolar (yaklaşık 11,42 milyon som)
16/256 GB — 899 dolar (yaklaşık 11,42 milyon som)
16/512 GB — 1 059 dolar (yaklaşık 13,45 milyon som)
24/512 GB — 1 149 dolar (yaklaşık 14,59 milyon som)
MacBook Air M2 15 inç (2023)
8/512 GB — 999 dolar (yaklaşık 12,69 milyon som)
16/512 GB — 1 410 dolar (yaklaşık 17,91 milyon som)
16/1 TB — 1 700 dolar (yaklaşık 21,59 milyon som)
MacBook Air M3 15 inç (2024)
8/256 GB — 999 dolar (yaklaşık 12,69 milyon som)
8/512 GB — 1 229 dolar (yaklaşık 15,61 milyon som)
16/256 GB — 1 039 dolar (yaklaşık 13,20 milyon som)
24/256 GB — 1 199 dolar (yaklaşık 15,23 milyon som)
16/512 GB — 1 319 dolar (yaklaşık 16,75 milyon som)
24/512 GB — 1 299 dolar (yaklaşık 16,50 milyon som)
MacBook Air M4 13 inç (2025)
16/256 GB — 959 dolar (yaklaşık 12,18 milyon som)
16/512 GB — 1 029 dolar (yaklaşık 13,07 milyon som)
16/1 TB — 1 549 dolar (yaklaşık 19,67 milyon som)
24/512 GB — 1 309 dolar (yaklaşık 16,62 milyon som)
MacBook Air M4 15 inç (2025)
16/256 GB — 1 099 dolar (yaklaşık 13,96 milyon som)
16/512 GB — 1 219 dolar (yaklaşık 15,48 milyon som)
16/1 TB — 1 699 dolar (yaklaşık 21,58 milyon som)
24/512 GB — 1 619 dolar (yaklaşık 20,56 milyon som)
MacBook Air M5 13 inç (2026, yeni model)
16/512 GB — 1 039 dolar (yaklaşık 13,20 milyon som)
16/1 TB — 1 219 dolar (yaklaşık 15,48 milyon som)
MacBook Air M5 15 inç (2026, yeni model)
16/512 GB — 1 229 dolar (yaklaşık 15,61 milyon som)
16/1 TB — 1 539 dolar (yaklaşık 19,55 milyon som)
24/1 TB — 1 889 dolar (yaklaşık 23,99 milyon som)
Site bu fiyatlarla satın almayı garanti etmez, bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.
…