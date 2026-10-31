ABD ordusu için "uçan halı" tanıtıldı

·7·Teknoloji
ABD ordusu için "uçan halı" tanıtıldı

ABD'de askeri araçları ve piyadeleri dronlar ile uyduların gözetiminden gizlemek için tasarlanmış sıra dışı bir kamuflaj sistemi tanıtıldı. "Uçan halı" olarak tanımlanan bu teknoloji, iki saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.

Amerikalı Vigil Autonomy şirketi, askeri araçları ve piyadeleri keşif dronları ve uydular tarafından tespit edilmekten korumak için geliştirilen Air Cover kamuflaj sistemini sergiledi. Bu gelişme Defence Express tarafından duyuruldu.

Air Cover, dört köşesinde birer dron bulunan özel bir örtü sistemidir. Bu dronlar, korunan nesnenin üzerinde uçarak onu gözetleme araçlarının görüş alanından gizleme görevini yerine getirir.

Sistemin temel amacı, askeri teçhizatın sadece optik kameralarla değil, aynı zamanda kızılötesi ve radar spektrumlarında da tespit edilmesini engellemektir. Özellikle Air Cover, termal kameralara ve SAR radarlarına karşı koruma sağlamayı hedefler.

Air Cover'ın geleneksel kamuflaj araçlarından en önemli farkı, sadece sabit duran nesneleri değil, hareket halindeki askeri araçları da gizleyebilmesidir. Sistem iki saate kadar kesintisiz çalışma kapasitesine sahiptir. Ayrıca, birden fazla desteğe sabitlenerek statik durumlarda da kullanılabilir.

Şimdilik teknolojinin teknik özellikleri ve yetenekleri tam olarak açıklanmadı. Projenin mevcut durumuna bakılırsa, henüz geliştirme aşamasında olduğu söylenebilir.

Defence Express, bu konseptin özgün yanlarının yanı sıra bazı sorunlarına ve kısıtlamalarına da dikkat çekti.

Öncelikle Air Cover, korunan nesneyi sadece yukarıdan gizliyor. Bu nedenle sistemin etkinliği, gözetleme açısına doğrudan bağlıdır. Örneğin, yandan bakan bir termal kamera ile askeri aracı tespit etme olasılığı devam edebilir.

Ayrıca, SAR radarlarından gizlenmenin ne kadar önemli olduğu da tartışma konusu. Çünkü bu tür radarlar genellikle askeri birliklerin hareketlerini izlemekten ziyade, arazi haritalama ve yer yüzeyini inceleme amacıyla kullanılır.

Bir diğer önemli konu ise sistemin otonom çalışma süresidir. İki saatlik uçuş süresi, sadece kısa süreli görevler veya askeri operasyonların belirli aşamaları için yeterli olabilir.

Bataryalar tükendikten sonra sistemin askeri araçlarda taşınması veya piyadeler tarafından ek bir yük olarak taşınması gerekecektir.

Sonuç olarak Air Cover, askeri kamuflaj alanındaki yeni yaklaşımlardan biri olarak dikkat çekiyor. Ancak sahadaki etkinliği, teknik kapasitesi ve mevcut kısıtlamaları, yapılacak testler sonucunda daha netleşecektir.

Air CoverVigil AutonomyAskeri KamuflajDefence ExpressTeknoloji
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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