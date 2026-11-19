Analistlere göre, 32 yaşındaki Jalolov'un fiziksel özellikleri, uluslararası deneyimi ve başarıları, kısa sürede yedek seçenek olarak maça çıkması için tamamen uygun. İki kez Olimpiyat şampiyonu (Jalolov) ile 2008 Pekin Olimpiyatları bronz madalya sahibi (Wilder) arasındaki bir karşılaşma, uluslararası yayınlar için yapay bir abartıya gerek kalmadan büyük ilgi uyandıracaktır.

Saygın Amerikan Boxingnews24.com portalı, Özbekistanlı namağlup ağır sıklet boksörü Bahodir Jalolov'u eski dünya şampiyonu Deontay Wilder için bir sonraki rakip olarak önerdi. Bu girişim, Amerikalı nakavtçının 11 Aralık'ta Cardiff'te Avustralyalı Jai Opetaia'ya karşı yapılması planlanan maçının iptal edilmesinin ardından geldi. Opetaia'nın elinden geçirdiği sakatlık nedeniyle ringe çıkamayacağını açıklamasının ardından analistler, Özbek boksörü en uygun yedek aday olarak gösterdi.

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Son maçı: 17 Ekim'de Londra'daki ünlü The O2 arenasında İngiliz Solomon Dacres'i on rauntluk bir mücadelede hakemlerin oybirliğiyle mağlup etti.

Sıralama ve form durumu: Jalolov herhangi bir sakatlığı olmadan mükemmel bir formda olup, IBF ve WBO sıralamalarında 4., WBC sıralamasında ise 10. sırada yer almaktadır.

Boksörlerin istatistikleri Bahodir Jalolov Deontay Wilder Yaş 32 yaş 41 yaş Profesyonel rekoru 18 galibiyet (15 nakavt), 0 mağlubiyet Eski WBC dünya şampiyonu Boy 201 cm (doğal ağır sıklet) 201 cm Olimpiyat başarısı İki kez Olimpiyat şampiyonu 2008 Olimpiyatları bronz madalya sahibi

Ringdeki stillerin çatışması ve beklenen entrika

Boxingnews24 uzmanları, Jalolov'un (18–0, 15 KO) tıpkı Jai Opetaia gibi solak olduğuna dikkat çekti. Ancak Wilder bu kez kruvazör sıkletten yükselen 200 librelik bir rakiple değil, 201 santimetre boyunda, doğal ağır sıklet ve çok güçlü yumruklara sahip bir boksörle karşı karşıya gelecek.

Yazarların belirttiğine göre, Büyük Britanya'da Solomon Dacres ve Agron Smakici'ye karşı yapılan son maçlarda Jalolov, güvenliği ön planda tutarak biraz temkinli ve ölçülü bir tempoda hareket ettiği için eleştirilmişti. Çünkü o rakipler onu ciddi bir tehlikeye sokacak yumruk gücüne sahip değildi. 41 yaşındaki Wilder'a karşı yapılacak bir maçta ise böyle bir 'rahatlıktan' söz etmek mümkün değil: Amerikalı boksör, her an rakibini yere serebilecek korkunç bir sağ yumruğa sahip. Buna karşılık Wilder da mesafeyi mükemmel hisseden ve tekniği yüksek bir rakibe karşı ilk rauntları kolayca kaybetmeyi göze almayacaktır.

Sizce Bahodir Jalolov 11 Aralık'ta Deontay Wilder'a karşı ringe çıkarsa maç nasıl bir senaryoyla geçer ve vatandaşımız kazanabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!