Futbolda gol sayısını artırmak ve hücum futbolunu teşvik etmek amacıyla önerilen yeni ofsayt kuralı beklenen sonucu vermedi. Arsenal'in eski teknik direktörü Arsène Wenger tarafından sunulan değişiklik, yapılan testlerin ardından Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylanmadı.

“Wenger ofsaytı” olarak adlandırılan bu fikir, futboldaki tartışmalı pozisyonları azaltmayı ve forvetlere daha fazla alan yaratmayı amaçlıyordu. Ancak test sonuçları, yeni düzenlemenin takımların taktiklerini değiştirebileceğini gösterse de gol sayısının artacağına dair güvenilir bir kanıt sunmadı.

“Wenger ofsaytı” nasıl çalışacaktı?

Mevcut kurala göre, bir forvet top atıldığı anda rakibin sondan ikinci oyuncusunun önündeyse ve oyuna aktif olarak katılıyorsa ofsayt pozisyonu oluşabilir. Bu durumda futbolcunun vücudunun gol atılabilecek kısımları da hesaba katılır.

Arsène Wenger'in önerdiği yeni düzenleme ise bu kriteri değiştirmeyi öngörüyordu. Buna göre, bir futbolcu ancak başı, gövdesi ve ayakları rakip takımın sondan ikinci savunma oyuncusunun tamamen önündeyse ofsayt sayılacaktı.