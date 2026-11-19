Futbolda ofsayt kuralı değişmiyor: Arsène Wenger'in teklifi reddedildi
Futbolda gol sayısını artırmak ve hücum futbolunu teşvik etmek amacıyla önerilen yeni ofsayt kuralı beklenen sonucu vermedi. Arsenal'in eski teknik direktörü Arsène Wenger tarafından sunulan değişiklik, yapılan testlerin ardından Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından onaylanmadı.
“Wenger ofsaytı” olarak adlandırılan bu fikir, futboldaki tartışmalı pozisyonları azaltmayı ve forvetlere daha fazla alan yaratmayı amaçlıyordu. Ancak test sonuçları, yeni düzenlemenin takımların taktiklerini değiştirebileceğini gösterse de gol sayısının artacağına dair güvenilir bir kanıt sunmadı.
“Wenger ofsaytı” nasıl çalışacaktı?
Mevcut kurala göre, bir forvet top atıldığı anda rakibin sondan ikinci oyuncusunun önündeyse ve oyuna aktif olarak katılıyorsa ofsayt pozisyonu oluşabilir. Bu durumda futbolcunun vücudunun gol atılabilecek kısımları da hesaba katılır.
Arsène Wenger'in önerdiği yeni düzenleme ise bu kriteri değiştirmeyi öngörüyordu. Buna göre, bir futbolcu ancak başı, gövdesi ve ayakları rakip takımın sondan ikinci savunma oyuncusunun tamamen önündeyse ofsayt sayılacaktı.
Başka bir deyişle, forvetin vücudunun herhangi bir kısmı savunma oyuncusuyla aynı hizada olsaydı, hakem ofsayt kararı vermeyecekti. Bu durum, forvetlere mevcut kurala kıyasla daha büyük bir avantaj sağlayabilirdi.
Test sonuçları ne gösterdi?
The Times gazetesinin haberine göre, söz konusu kural Kanada'da test edildi. Deneme sürecinde yeni kriterlerin takımların savunma taktiklerini etkileyebileceği belirlendi.
Özellikle savunma oyuncuları, forvetlere daha fazla alan bırakmamak için daha derinde konumlanmak zorunda kalabilirlerdi. Ancak bu değişiklik, futbolda gol sayısının önemli ölçüde artmasını sağlayacak beklenen etkiyi yaratmadı.
En dikkat çekici nokta ise, kuralı öneren Arsène Wenger'in kendisinin de test sonuçlarından memnun kalmamasıydı. Yani, yeni düzenlemenin teorik olarak çekici görünmesi, pratikte etkili bir şekilde uygulanabileceği anlamına gelmiyordu.
Futbolda ofsayt kuralı şimdilik değişmiyor
Bu sonuçlara dayanarak IFAB, “Wenger ofsaytı”nı onaylamama kararı aldı. Bu, futbol kurallarında bu yönde şimdilik bir değişiklik yapılmayacağı anlamına geliyor.
Aslında ofsayt kuralını değiştirme fikri futbolda uzun yıllardır tartışılıyor. Bir taraftan taraftarlar daha fazla gol ve hücum futbolu istiyor. Diğer taraftan savunma taktikleri, oyun dengesi ve hakemlikteki hassasiyeti korumak da önemli.
Wenger'in teklifi de tam olarak bu iki amaç arasındaki dengeyi bulmayı hedefliyordu. Ancak testler beklenen verimi göstermediği için futbolseverler şimdilik ofsayt kuralının mevcut yorumuna göre izlemeye devam edecek.
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