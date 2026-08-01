İkinci nesil iPhone Air modeli hakkında ilk detaylar açıklandı

Apple'ın önümüzdeki yıllarda tanıtması beklenen cihazları pazarında büyük ilgi uyandırıyor. Ünlü analist Jeff Pu'nun verdiği bilgilere göre, ikinci nesil iPhone Air akıllı telefonunun 2027 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkarılması planlanıyor. Yeni cihazın önceki modele kıyasla performans, kamera imkanları ve kablosuz bağlantı teknolojileri açısından önemli ölçüde geliştirilmesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanın vurguladığına göre, akıllı telefonun temel değişikliklerinden biri TSMC'nin gelişmiş teknolojik süreci temelinde üretilecek yeni 2 nm Apple A20 Pro işlemcisine geçişidir. Ayrıca cihazın Apple'ın ikinci nesil özel çipleri — C2 5G

modemi

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6'yı destekleyen N2 kablosuz kontrolcüsü

ile donatılması bekleniyor. Bu güncellemeler internet hızını ve kararlılığını artıracak.

Ekran ve kamera özelliklerindeki yenilikler

ixbt.com'un bilgisine göre, Apple mühendisleri ekran tasarımında da değişiklikler yapmayı planlıyor. Özellikle Dynamic Island boyutu küçültülecek, bu da kullanıcılar için ekranın kullanılabilir alanını biraz genişletecek. Aynı zamanda iPhone Air 2, önceki versiyondaki tek kameradan vazgeçerek iki ana kamera modülü ile donatılacak. Ana modüle 48 megapiksellik ultra geniş açılı objektif eklenmesi bekleniyor.

Cihaz 6.5 inçlik ekranını korurken, 12 GB RAM ve 18 megapikselli ön kamera ile donatılacak. Bu göstergeler akıllı telefonun çoklu görev yeteneklerini ve fotoğraf kalitesini önemli ölçüde iyileştirecek. Yeni teknolojik çözümler cihazın pazarlardaki rekabet gücünü şüphesiz daha da artıracaktır.

Apple'ın gelecek tanıtım planları

Analist Jeff Pu şirketin akıllı telefon çıkarma programında da değişiklikler yapacağını bildirdi. Tahminlerine göre, 2026 sonbaharında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone Ultra tanıtılacak. 2027 baharına geldiğimizde ise iPhone Air 2 ile birlikte ana iPhone 18 ve bütçe dostu iPhone 18e modellerinin de üretime geçmesi bekleniyor.

Bilgi için, Jeff Pu geçmişte de bir dizi doğru tahminiyle tanınıyordu. Özellikle iPhone 14 Pro modellerinde LPDDR5 RAM ve 48 megapiksel sensörün yer alacağını, ayrıca iPhone 18 Pro akıllı telefonlarında periskop kameralar kullanılacağını önceden doğru tahmin etmişti. Bu nedenle yeni iPhone Air 2 hakkında verdiği bilgiler teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi görüyor.