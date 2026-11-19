Lionel Messi'nin Arjantin milli takımındaki döneminin sona ermesi yaklaşırken, yerini kimin alacağı konusundaki sorular artıyor. İlginç bir şekilde, futbol efsanesinin annesi Celia Maria Cuccittini bu konuda kendi seçimini açıkladı. Ona göre, Como orta sahası Nico Paz gelecekte oğlunun milli takımdaki yerini alabilir.

All About Argentina'nın Radio La Red haberlerine dayandırdığı bilgiye göre, Celia bu sözleri bizzat kendisine söylediğinde Paz büyük bir heyecan yaşadı.

Messi'nin annesi genç futbolcuya güvenini dile getirdi

22 yaşındaki Nico Paz, Arjantin futbolunun gelecek vaat eden yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Kanarya Adaları'nda doğan ve İspanya milli takımında oynama hakkına da sahip olan Paz, uluslararası arenada Arjantin'i temsil etmeyi seçti.

Paz daha önce Arjantin'in U20 ve U23 takımlarında forma giydi. A milli takımdaki ilk maçına ise 15 Ekim 2024 tarihinde, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'ya karşı çıktı.

6-0 sona eren o karşılaşmada Nico Paz, üç gol atan Messi'ye bir asist yapmıştı.

Messi milli takıma veda etti

39 yaşında Lionel Messi 7 Ekim'de Arjantin milli takımı formasıyla veda maçına çıktı. Benin'e karşı 3-0 biten maçta bir gol atıp iki asist yaptı.

Messi'nin yerini doldurmak her futbolcu için büyük bir sorumluluk. Celia Cuccittini'nin Nico'ya duyduğu güven, genç orta saha oyuncusu için büyük bir motivasyon kaynağı olabilir.

Ancak Messi'nin gerçek varisi olmak için övgü yeterli değil. Nico Paz, bu güveni sahadaki performansı, sonuçları ve milli takımdaki istikrarlı oyunuyla hak etmelidir.