Saba Lazishvili, Umar Nurmagomedov'u dövüşe çağırdı: «Bu benim için kişisel bir mesele haline geldi»
Abu Dabi'deki kavganın ardından MMA dünyasında yeni bir çekişme ortaya çıktı. Gürcü dövüşçü Saba Lazishvili, Umar Nurmagomedov ile dövüşme isteğini açıkça dile getirdi. Bunun sadece bir spor müsabakası değil, kişisel bir mesele haline geldiğini vurguladı.
Lazishvili, Umar ile karşı karşıya gelmeyi diğer olası rakiplerden daha çok istiyor. Hatta Usman Nurmagomedov ile de kozlarını paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak asıl hedefi tam olarak Umar ile dövüşmek.
«Ben özellikle Umar ile karşılaşmak istiyorum»
Gürcü dövüşçü bu iddiasını gazeteci Ariel Helwani'ye verdiği röportajda dile getirdi. Lazishvili, Umar veya Usman ile, ayrıca ekiplerinin seçeceği başka bir rakiple de dövüşmeye karşı olmadığını ifade etti.
«Hem Umar hem de Usman ile; önümüze kimi çıkarırlarsa onunla dövüşmeye hazırız. Ancak en çok Umar ile karşılaşmak istiyorum. Çünkü bu benim için kişisel bir mesele haline geldi. Sahne arkasında bazı olaylar yaşandı. Olanlar beni gerçekten çok yaraladı» dedi Lazishvili.
Bu sözlerinden, Abu Dabi'deki olayın Gürcü sporcuda ciddi bir rahatsızlık uyandırdığı anlaşılıyor. Ancak sahne arkasında tam olarak ne yaşandığı henüz detaylı bir şekilde açıklanmadı.
«Fiziksel acı geçer ama izi kalır»
Lazishvili tepkisini sadece fiziksel bir çatışmayla sınırlandırmıyor. Kavga sonrası oluşan morlukların ve acıların zamanla geçeceğini, ancak bir insan hakkında oluşan olumsuz izlenimin uzun süre kalıcı olabileceğini vurguluyor.
«Eğer beni döversen, fiziksel olarak acı çekmem. İyileşirim, morluklarım geçer. Ancak birine çok saygı duyuyorsan, onunla ilk kez şahsen tanışıyorsan ve tanışma anında bıraktığı izlenimi görüyorsan, bu uzun süre hafızanda kalır. Bende kendisi hakkında çok kötü bir izlenim bıraktı» şeklinde aktarıyor Ariel Helwani, Lazishvili'nin sözlerini.
Umar Nurmagomedov cevap verecek mi?
Şu ana kadar Lazishvili'nin çağrısına Umar Nurmagomedov tarafından bir yanıt verildiğine dair bilgi bulunmuyor. Ayrıca iki sporcu arasında bir dövüş ayarlanması konusunda resmi bir anlaşma da açıklanmadı.
Yine de Gürcü sporcunun açık çağrısı, duruma olan ilgiyi daha da artırdı. Şimdi asıl soru; Umar bu davete yanıt verecek mi ve Abu Dabi'de başlayan gerginliği spor arenasında çözme fırsatı doğacak mı?
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…