Abu Dabi'deki kavganın ardından MMA dünyasında yeni bir çekişme ortaya çıktı. Gürcü dövüşçü Saba Lazishvili, Umar Nurmagomedov ile dövüşme isteğini açıkça dile getirdi. Bunun sadece bir spor müsabakası değil, kişisel bir mesele haline geldiğini vurguladı.

Lazishvili, Umar ile karşı karşıya gelmeyi diğer olası rakiplerden daha çok istiyor. Hatta Usman Nurmagomedov ile de kozlarını paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak asıl hedefi tam olarak Umar ile dövüşmek.

«Ben özellikle Umar ile karşılaşmak istiyorum»

Gürcü dövüşçü bu iddiasını gazeteci Ariel Helwani'ye verdiği röportajda dile getirdi. Lazishvili, Umar veya Usman ile, ayrıca ekiplerinin seçeceği başka bir rakiple de dövüşmeye karşı olmadığını ifade etti.

«Hem Umar hem de Usman ile; önümüze kimi çıkarırlarsa onunla dövüşmeye hazırız. Ancak en çok Umar ile karşılaşmak istiyorum. Çünkü bu benim için kişisel bir mesele haline geldi. Sahne arkasında bazı olaylar yaşandı. Olanlar beni gerçekten çok yaraladı» dedi Lazishvili.