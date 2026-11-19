Real Madrid'de Arda Güler'in geleceği uzun vadeli olarak güvence altına alındı. Madrid kulübü, Türk orta saha oyuncusu ile olan sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bu haber takım arkadaşı Kylian Mbappétarafından da karşılıksız kalmadı: Fransız forvetin esprili yorumu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

«Bu gece rahat uyuyacağım»

18 Kasım'da Real Madrid, 21 yaşındaki Arda Güler ile yeni bir sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Anlaşma 2032 yılına kadar geçerli olacak.

Bu haberin ardından Türk futbolcu, sosyal medya hesaplarından yeni sözleşmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altına Kylian Mbappé de kendi tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

«Teşekkürler, bu gece rahat uyuyacağım».

Fransız yıldızın bu yorumu esprili bir dille yapılmış olup, takım arkadaşının kulüpte uzun yıllar kalmasından duyduğu memnuniyeti ifade ediyordu.

Arda Güler Real Madrid'de yerini sağlamlaştırıyor

Arda Güler, 2023 yılında Türkiye'nin Fenerbahçe kulübünden 20 milyon Euro karşılığında Madrid ekibine transfer olmuştu. Zamanla Real Madrid kadrosunun önemli oyuncularından biri haline geldi.

Bu sezon orta saha oyuncusu, La Liga'da çıktığı 12 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

Real Madrid genç yıldıza uzun vadeli güven duyuyor

Sözleşmenin 2032'ye kadar uzatılması, kulübün Arda Güler'i gelecekteki planlarının önemli bir parçası olarak gördüğü anlamına geliyor. 21 yaşındaki futbolcu için bu sadece bir güven göstergesi değil, aynı zamanda potansiyelini daha üst seviyede sergileme fırsatıdır.

Mbappé'nin tepkisi ise takım içindeki sıcak atmosferi yansıtan küçük ama dikkat çekici bir detay oldu. Şimdi taraftarlar, Arda'nın bu uzun vadeli sözleşmenin ardından Real Madrid'de nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.