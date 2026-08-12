Çin'in C919 uçağı ilk uluslararası ticari uçuşunu gerçekleştirdi

Airbus ve Boeing şirketlerine rakip olması beklenen Çin yapımı C919 yolcu uçağı, ilk uluslararası ticari uçuşunu başarıyla gerçekleştirerek yeni bir aşamaya geçti. ixbt.com'un aktardığına göre bu uçak, Pekin'deki «Shoudu» Havalimanı'ndan havalanarak Moğolistan'ın Ulan Batur kentindeki yeni havalimanına indi. Bu konuda Ixbt.com haber verdi.

Moğolistan'da bu tarihi olay nedeniyle törenle karşılama düzenlendi. Uçak geleneksel su takıyla karşılanırken, uçaktan inen yolcuları yöresel kıyafetler giymiş görevliler karşıladı ve özel bir dans gösterisi sundu.

Pekin ile Ulan Batur arasındaki CA723/CA724 seferlerinin bundan böyle her gün düzenlenmesi planlanıyor. Bu seferler, COMAC tarafından üretilen uçağın ticari hizmete girmesinden bu yana açılan ilk uluslararası rota olarak tarihe geçti.

İç pazardan uluslararası arenaya

Bu uçuşa kadar C919, ağırlıklı olarak Çin iç hatlarında hizmet veriyordu. Uçak, iç hat uçuşları sırasında teknik özellikleri, yüksek konfor düzeyi ve güvenlik gerekliliklerini eksiksiz karşılaması sayesinde olumlu beğeni toplamayı başarmıştı.

Çin ile Moğolistan arasındaki bu ilk sefer, uçağın sivil havacılıkta kullanıma ilişkin ikili standartların gerekliliklerine sıkı biçimde uyduğunu da uygulamalı olarak doğruladı. Böylece C919, düzenli uluslararası seferlere başlama aşamasına resmen geçti.

Hatırlatmak gerekirse C919, faaliyet coğrafyasını adım adım genişletiyor. Örneğin uçak, Şubat 2024'te Singapur Havacılık Fuarı'na katılmak üzere ilk kez yurt dışına uçmuştu; ancak bu uçuş ticari değil, tanıtım amaçlıydı.

Başarılı sonuçlar

Aralık 2024'e gelindiğinde bu modeldeki uçaklar, iç hatlarda toplam bir milyondan fazla yolcuyu varış noktalarına ulaştırmıştı. O dönemde Çin'in üç büyük hava yolu şirketinin filosunda toplam 14 adet C919 bulunuyordu.

Ayrıca C919, Aralık 2025'te dağlık bir bölgede bulunan Lanzhou Zhongchuan Havalimanı'na da uçuşlara başladı. Bugün itibarıyla uluslararası ticari rotaların açılması, Çin sivil havacılık sektörü için önemli bir adım oldu.