Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radi
Kolumbiya prezidenti Abelardo de la Esprielya AQSH yetakchisi Donald Trampdan zilzila oqibatlarini bartaraf etish davrida Kolumbiya mahsulotlariga qo'llanilayotgan bojlarni vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. U Donald Tramp bilan 10 daqiqalik telefon suhbati o'tkazgani va AQSH yetakchisi fojia yuzasidan hamdardlik bildirganini ma'lum qildi.
So‘nggi yuz yillikdagi eng kuchli silkinishlardan birini boshdan kechirayotgan Kolumbiya xalqaro hamjamiyat va ittifoqchilariga yordam so‘rab murojaat qilmoqda. Mamlakat prezidenti Abelardo de la Esprielya AQSH yetakchisi Donald Tramp bilan muloqot o‘tkazib, falokat oqibatlarini bartaraf etish davrida Kolumbiya mahsulotlariga qo‘llanilayotgan bojlarni vaqtincha to‘xtatib turishni iltimos qildi.
Bu haqda Kolumbiya davlat rahbari o‘zining «X» (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.
«Tadbirkorlarimiz ahvolini yengillashtirish kerak»
De la Esprielyaning ta’kidlashicha, AQSH bozoriga kiritilayotgan bojlarni to‘xtatib turish tabiiy ofatdan jabr ko‘rgan milliy iqtisodiyot uchun hayotiy ahamiyatga ega:
Maqsad: Zilzila oqibatida og‘ir kunlarni boshdan kechirayotgan kolumbiyalik tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilarning ahvolini biroz bo‘lsa-da yengillashtirish;
Muloqot tafsiloti: Kolumbiya prezidenti Donald Tramp bilan 10 daqiqalik telefon suhbati o‘tkazganini va AQSH yetakchisi fojia yuzasidan shaxsan hamdardlik bildirganini qayd etdi;
Bojlar masalasi: Iyul oyi oxirida rasmiy Vashington ko‘plab Kolumbiya tovarlari uchun boj stavkalarini 10 foizdan 12,5 foizga ko‘targan edi.
100 yillikdagi ikkinchi eng kuchli ofat: Qurbonlar va vayronagarchiliklar
10 avgust kuni Kolumbiyaning g‘arbiy qismida yuz bergan 7,4 magnitudali zilzila ulkan talafotlarga sabab bo‘ldi:
Qurbonlar va bedarak yo‘qolganlar: Kolumbiya tabiiy ofatlar xavfini boshqarish milliy agentligi ma’lumotiga ko‘ra, shanba kuni ertalabki holatga ko‘ra halok bo‘lganlar soni 294 kishiga yetgan, yana 320 kishi bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda;
Jarohat olganlar va zarar ko‘rganlar: Epitsentri Choko departamentidagi San-Xose-del-Palmar hududida bo‘lgan zilzila tufayli 3 935 kishi jarohatlandi, talofat ko‘rgan fuqarolarning umumiy soni 115 mingdan oshdi;
Uy-joy infratuzilmasi: Yer silkinishi oqibatida 14 mingta xonadon butunlay vayron bo‘lgan, yana 81 506 ta uy jiddiy shikastlangan; ayniqsa olis va borish qiyin bo‘lgan aholi punktlariga jiddiy zarar yetgan.
Hozirda mamlakatda qutqaruv-qidiruv va tiklash ishlari davom etmoqda, hukumat esa iqtisodiy zarbani yumshatish uchun xalqaro savdo yengilliklarini jalb qilishga urinmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…