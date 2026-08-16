Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radi

·32·Dunyo
Zilziladan so‘ng: Kolumbiya Trampdan bojlarni to‘xtatib turishni so‘radi
Qisqacha

Kolumbiya prezidenti Abelardo de la Esprielya AQSH yetakchisi Donald Trampdan zilzila oqibatlarini bartaraf etish davrida Kolumbiya mahsulotlariga qo'llanilayotgan bojlarni vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. U Donald Tramp bilan 10 daqiqalik telefon suhbati o'tkazgani va AQSH yetakchisi fojia yuzasidan hamdardlik bildirganini ma'lum qildi.

So‘nggi yuz yillikdagi eng kuchli silkinishlardan birini boshdan kechirayotgan Kolumbiya xalqaro hamjamiyat va ittifoqchilariga yordam so‘rab murojaat qilmoqda. Mamlakat prezidenti Abelardo de la Esprielya AQSH yetakchisi Donald Tramp bilan muloqot o‘tkazib, falokat oqibatlarini bartaraf etish davrida Kolumbiya mahsulotlariga qo‘llanilayotgan bojlarni vaqtincha to‘xtatib turishni iltimos qildi.

Bu haqda Kolumbiya davlat rahbari o‘zining «X» (sobiq Twitter) tarmog‘idagi rasmiy sahifasida ma’lum qildi.

«Tadbirkorlarimiz ahvolini yengillashtirish kerak»

De la Esprielyaning ta’kidlashicha, AQSH bozoriga kiritilayotgan bojlarni to‘xtatib turish tabiiy ofatdan jabr ko‘rgan milliy iqtisodiyot uchun hayotiy ahamiyatga ega:

  • Maqsad: Zilzila oqibatida og‘ir kunlarni boshdan kechirayotgan kolumbiyalik tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilarning ahvolini biroz bo‘lsa-da yengillashtirish;

  • Muloqot tafsiloti: Kolumbiya prezidenti Donald Tramp bilan 10 daqiqalik telefon suhbati o‘tkazganini va AQSH yetakchisi fojia yuzasidan shaxsan hamdardlik bildirganini qayd etdi;

  • Bojlar masalasi: Iyul oyi oxirida rasmiy Vashington ko‘plab Kolumbiya tovarlari uchun boj stavkalarini 10 foizdan 12,5 foizga ko‘targan edi.

100 yillikdagi ikkinchi eng kuchli ofat: Qurbonlar va vayronagarchiliklar

10 avgust kuni Kolumbiyaning g‘arbiy qismida yuz bergan 7,4 magnitudali zilzila ulkan talafotlarga sabab bo‘ldi:

  • Qurbonlar va bedarak yo‘qolganlar: Kolumbiya tabiiy ofatlar xavfini boshqarish milliy agentligi ma’lumotiga ko‘ra, shanba kuni ertalabki holatga ko‘ra halok bo‘lganlar soni 294 kishiga yetgan, yana 320 kishi bedarak yo‘qolgan deb hisoblanmoqda;

  • Jarohat olganlar va zarar ko‘rganlar: Epitsentri Choko departamentidagi San-Xose-del-Palmar hududida bo‘lgan zilzila tufayli 3 935 kishi jarohatlandi, talofat ko‘rgan fuqarolarning umumiy soni 115 mingdan oshdi;

  • Uy-joy infratuzilmasi: Yer silkinishi oqibatida 14 mingta xonadon butunlay vayron bo‘lgan, yana 81 506 ta uy jiddiy shikastlangan; ayniqsa olis va borish qiyin bo‘lgan aholi punktlariga jiddiy zarar yetgan.

Hozirda mamlakatda qutqaruv-qidiruv va tiklash ishlari davom etmoqda, hukumat esa iqtisodiy zarbani yumshatish uchun xalqaro savdo yengilliklarini jalb qilishga urinmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

ColombiaDonald TrumpAbelardo de la EspriellaAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: O‘nlab odamlar halok bo‘ldi (video)Bugun, 13:04AQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiAQSH blokadani bekor qiladimi? Eron bo‘g‘ozdagi yangi dengiz yo‘nalishini e’lon qildiBugun, 12:56Mudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiMudhish halokat: Zimbabveda parom ag‘darilib, 72 kishi qurbon bo‘ldiBugun, 12:52AQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiAQSHda tashlandiq kemadan 60 ta mushuk topildiBugun, 10:5266 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildi66 million yillik dinozavr suyagidan sirli modda topildiBugun, 10:47Janubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiJanubiy Koreyada 11 ta implant qo'ydirgan ayol vafot etdiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi