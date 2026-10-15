“Oq uyni o‘zga sayyoraliklar egallayaptimi?” — AQSHda yangi elchining surati muhokamada

·78·Dunyo
“Oq uyni o‘zga sayyoraliklar egallayaptimi?” — AQSHda yangi elchining surati muhokamada

AQSH ijtimoiy tarmoqlarida Davlat departamentida yangi lavozimga tayinlangan Barbara Tornxillning surati keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning tashqi ko‘rinishi internet foydalanuvchilari orasida turli hazil va memlar tarqalishiga turtki bo‘ldi. Surat 10 milliondan ortiq marta ko‘rilgani aytilmoqda.

Barbara Tornxill odam savdosini kuzatish va unga qarshi kurashish masalalari bo‘yicha maxsus topshiriqlarni bajaruvchi elchi lavozimida faoliyat boshlagan. U AQSHning odam savdosiga qarshi kurashish borasidagi sa’y-harakatlariga rahbarlik qiladi.

Biroq uning tayinlanishi bilan bog‘liq xabarlardan ko‘ra, aynan surati ijtimoiy tarmoqlarda ko‘proq e’tibor qozongan. Ayrim foydalanuvchilar suratga kinoyali izohlar yozib, turli memlar yaratishgan.

Jumladan, izohlarda “Tramp ma’muriyatida o‘zga sayyoraliklarni unchalik ham yaxshi yashirishmayapti” va “Oq uyni o‘zga sayyoraliklar egallayapti” kabi hazilomuz iboralar uchraydi.

Shu tariqa, yangi elchining surati internetda qizg‘in muhokama mavzusiga aylangan. Biroq ijtimoiy tarmoqlardagi bunday izohlar foydalanuvchilarning kinoyali munosabatini ifodalaydi.

Barbara TornxillOdam savdosiAQSHInternet memlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqdaAQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqda9 sentabr 14:12“O‘zga sayyoraliklar bormi?” NASA rahbari ochiq javob berdi“O‘zga sayyoraliklar bormi?” NASA rahbari ochiq javob berdi4 iyun 15:50Barak Obama “51-zona” va o‘zga sayyoraliklar haqida gapirdiBarak Obama “51-zona” va o‘zga sayyoraliklar haqida gapirdi7 may 09:17Obama nega o‘zga sayyoraliklar siri yashirin qolmasligini aytdi?Obama nega o‘zga sayyoraliklar siri yashirin qolmasligini aytdi?7 may 12:58AQSHda o‘zga sayyoraliklar haqidagi ma’lumotlar ommaga ochiqlandiAQSHda o‘zga sayyoraliklar haqidagi ma’lumotlar ommaga ochiqlandi10 may 14:49Eronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdiEronlik qiz avtomatni 21 soniyada qismlarga ajratib, so‘ng qayta yig‘ib barchani hayron qoldirdiBugun 16:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda