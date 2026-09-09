AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqda

·54·Dunyo
AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqda

AQSH maxsus xizmatlari o‘zga sayyoraliklar paydo bo‘lgan taqdirda qanday harakat qilish bo‘yicha maxsus reja ishlab chiqqan. Bu haqda amerikalik olimlarga maxsus xizmatlar rahbariyati bilan o‘tkazilgan uchrashuv chog‘ida ma’lum qilingan. Qolaversa, AQSH kelajakda o‘zga sayyoraliklar bilan aloqa o‘rnatish masalasida dunyoda yetakchi mavqeni egallashni istamoqda. Bu haqda Bild nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur uchrashuv Milliy razvedka direktori idorasida bo‘lib o‘tgan. Unda maxsus xizmatlar vakillari hukumat tomonidan NUJlarni o‘rganish maqsadida tuzilgan ilmiy kengash a’zolarini qabul qilgan.

Ushbu kengash tarkibiga psixolog doktor Jennis Vilhauer, Garvard universiteti astronomi professor Avi Lyob hamda immunologiya sohasida tadqiqot olib boruvchi professor Garri Nolan kiradi. Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng Vilhauer Substack onlayn platformasida AQSH hukumatining o‘zga sayyoraliklar paydo bo‘lishi bilan bog‘liq ehtimoliy rejasi haqida ma’lumot berdi.

Vilhauerning ta’kidlashicha, bunday rejaning mavjudligi AQSH hukumati o‘zga sayyoraliklar borligini tan olgan, degani emas. Shuningdek, bu Vashington rasmiylari shunday bayonot berishga tayyorlanayotganini ham anglatmaydi.

Biroq psixologning fikriga ko‘ra, AQSH hukumati bunday ehtimolni juda jiddiy qabul qilmoqda. Uning ta’kidlashicha, aynan shu holatning o‘ziyoq katta ahamiyatga ega.

«Birgina shuning o‘zi katta ahamiyatga ega», dedi psixolog.

Vilhauerning baholashicha, o‘zga sayyoraliklar bilan ilk muloqot yuz bergan taqdirda, uning oqibatlari nihoyatda jiddiy bo‘lishi mumkin. Shu bois bunday favqulodda vaziyatga nisbatan oldindan kelishilgan va muvofiqlashtirilgan javob choralarini ishlab chiqish talab etiladi.

Shu bilan birga, psixolog rejaning aniq tafsilotlarini oshkor qilmadi. Masalan, u qanday vaziyatlarda reja ishga tushirilishi, qaysi davlat idoralari tomonidan qanday choralar ko‘rilishi haqida ma’lumot bermagan. Shu sababli hozircha bu masalalarning aksariyati jamoatchilik uchun noma’lumligicha qolmoqda.

Vilhauerning so‘zlariga ko‘ra, o‘zga sayyoraliklar borligi tasdiqlangan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarga jiddiy tayyorgarlik ko‘rish zarur. Bu jarayon nafaqat maxsus xizmatlar, balki jamiyatning turli sohalari vakillarini ham qamrab olishi kerak bo‘ladi.

Xususan, politsiya xodimlari, o‘qituvchilar, tibbiyot mutaxassislari, ruhiy salomatlik sohasi vakillari, din ulamolari, fuqaro muhofazasi xodimlari hamda mahalliy hokimiyat vakillarini bunday ehtimoliy vaziyatga tayyorlash talab etiladi.

Bundan tashqari, ishonchli yordam punktlarini tashkil etish ham muhim vazifalardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Bunday markazlar jamoatchilikka ishonchli va tushunarli axborot yetkazish, shuningdek, dunyoqarashi keskin o‘zgarib, qo‘rquv yoki xavotirga tushgan insonlarga uzoq muddatli yordam ko‘rsatish uchun kerak bo‘ladi.

AQSH maxsus xizmatlario‘zga sayyoraliklaralloqa o‘rnatishpsixologik tayyorgarlikgumanitariy choralarilmiy kengashqo‘rquv va xavotir
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBugun, 14:4722 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdi22 yoshli Avstriyalik go‘zallik malikasi kutilmaganda vafot etdiBugun, 14:31Tramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiTramp to‘rt yordamchisiga 155 ming dollar sovg‘a qildiBugun, 14:28Yaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiYaqin Sharqda keskinlik: Eron Iordaniyadagi AQSH bazasiga 20 ta ballistik raketa uchirdiBugun, 12:42Germaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiGermaniyada siyosiy zilzila: Tramp Berlinning «dahshatli migratsiya qonunlari»ni tanqid qildiBugun, 11:59Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Aleksandr Vuchich parlamentni tarqatadi: Serbiyada saylovlar qachon?Bugun, 11:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda
16 yoshli yigit besh yildan beri hovuzda yashamoqda