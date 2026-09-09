AQSH o‘zga sayyoraliklar bilan bog‘liq ehtimolga tayyorgarlik ko‘rmoqda
AQSH maxsus xizmatlari o‘zga sayyoraliklar paydo bo‘lgan taqdirda qanday harakat qilish bo‘yicha maxsus reja ishlab chiqqan. Bu haqda amerikalik olimlarga maxsus xizmatlar rahbariyati bilan o‘tkazilgan uchrashuv chog‘ida ma’lum qilingan. Qolaversa, AQSH kelajakda o‘zga sayyoraliklar bilan aloqa o‘rnatish masalasida dunyoda yetakchi mavqeni egallashni istamoqda. Bu haqda Bild nashri xabar berdi.
Ma’lum qilinishicha, mazkur uchrashuv Milliy razvedka direktori idorasida bo‘lib o‘tgan. Unda maxsus xizmatlar vakillari hukumat tomonidan NUJlarni o‘rganish maqsadida tuzilgan ilmiy kengash a’zolarini qabul qilgan.
Ushbu kengash tarkibiga psixolog doktor Jennis Vilhauer, Garvard universiteti astronomi professor Avi Lyob hamda immunologiya sohasida tadqiqot olib boruvchi professor Garri Nolan kiradi. Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng Vilhauer Substack onlayn platformasida AQSH hukumatining o‘zga sayyoraliklar paydo bo‘lishi bilan bog‘liq ehtimoliy rejasi haqida ma’lumot berdi.
Vilhauerning ta’kidlashicha, bunday rejaning mavjudligi AQSH hukumati o‘zga sayyoraliklar borligini tan olgan, degani emas. Shuningdek, bu Vashington rasmiylari shunday bayonot berishga tayyorlanayotganini ham anglatmaydi.
Biroq psixologning fikriga ko‘ra, AQSH hukumati bunday ehtimolni juda jiddiy qabul qilmoqda. Uning ta’kidlashicha, aynan shu holatning o‘ziyoq katta ahamiyatga ega.
«Birgina shuning o‘zi katta ahamiyatga ega», dedi psixolog.
Vilhauerning baholashicha, o‘zga sayyoraliklar bilan ilk muloqot yuz bergan taqdirda, uning oqibatlari nihoyatda jiddiy bo‘lishi mumkin. Shu bois bunday favqulodda vaziyatga nisbatan oldindan kelishilgan va muvofiqlashtirilgan javob choralarini ishlab chiqish talab etiladi.
Shu bilan birga, psixolog rejaning aniq tafsilotlarini oshkor qilmadi. Masalan, u qanday vaziyatlarda reja ishga tushirilishi, qaysi davlat idoralari tomonidan qanday choralar ko‘rilishi haqida ma’lumot bermagan. Shu sababli hozircha bu masalalarning aksariyati jamoatchilik uchun noma’lumligicha qolmoqda.
Vilhauerning so‘zlariga ko‘ra, o‘zga sayyoraliklar borligi tasdiqlangan taqdirda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan oqibatlarga jiddiy tayyorgarlik ko‘rish zarur. Bu jarayon nafaqat maxsus xizmatlar, balki jamiyatning turli sohalari vakillarini ham qamrab olishi kerak bo‘ladi.
Xususan, politsiya xodimlari, o‘qituvchilar, tibbiyot mutaxassislari, ruhiy salomatlik sohasi vakillari, din ulamolari, fuqaro muhofazasi xodimlari hamda mahalliy hokimiyat vakillarini bunday ehtimoliy vaziyatga tayyorlash talab etiladi.
Bundan tashqari, ishonchli yordam punktlarini tashkil etish ham muhim vazifalardan biri sifatida ko‘rilmoqda. Bunday markazlar jamoatchilikka ishonchli va tushunarli axborot yetkazish, shuningdek, dunyoqarashi keskin o‘zgarib, qo‘rquv yoki xavotirga tushgan insonlarga uzoq muddatli yordam ko‘rsatish uchun kerak bo‘ladi.
…