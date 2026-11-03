28 yil davomida dunyoni piyoda kezgan britaniyalik nihoyat uyiga qaytdi

·2·Dunyo
28 yil davomida dunyoni piyoda kezgan britaniyalik nihoyat uyiga qaytdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Britaniyalik Karl Bushbi 28 yil davom etgan piyoda sayohatini yakunlab, 2026 yil 2 noyabr kuni Angliyaning Xall shahridagi uyiga qaytdi.
  • U 1998 yilda Chilining Punta-Arenas shahridan boshlagan ekspeditsiyasi davomida to‘rt qit’a va 30 ta davlat orqali 50 ming kilometr masofani bosib o‘tdi.
  • Viza muammolari, pandemiya va ob-havo sharoitlari tufayli 12 yilga mo‘ljallangan safar 28 yilga cho‘zildi.

Britaniyalik Karl Bushbi 28 yil davomida dunyoni piyoda aylanib chiqish orzusini amalga oshirdi. U 1998 yilda boshlagan safarini yakunlab, 2026 yil 2 noyabr kuni Angliyaning Xall shahridagi uyiga qaytdi.

Karl Bushbi safarga 1998 yil 1 noyabr kuni Chilining Punta-Arenas shahridan yo‘l olgan. Uning maqsadi transport vositalaridan foydalanmasdan, dunyoni aylanib chiqish va faqat safarni to‘liq yakunlagandan keyingina uyiga qaytish edi. Shu vaqt davomida u to‘rt qit’a va 30 ta davlat orqali taxminan 50 ming kilometr masofani bosib o‘tdi.

Sarguzashtsevar safar davomida muzlagan Bering bo‘g‘ozini kesib o‘tdi, Rossiya, Osiyo va Yevropa hududlari orqali harakatlandi. Shuningdek, 2024 yilda Kaspiy dengizini 31 kunda, 2026 yil oktyabr oyida esa La-Mansh bo‘g‘ozini suzib o‘tdi. So‘nggi yo‘nalishdagi suzish uch kun davom etgan.

Karlning safarini yakunlashiga turli qiyinchiliklar, jumladan, viza muammolari, ob-havo sharoiti, moliyaviy to‘siqlar va pandemiya sabab bir necha bor kechikishlar yuzaga kelgan. Dastlab taxminan 12 yil davom etishi kutilgan ekspeditsiya shu tariqa 28 yilga cho‘zildi.

Nihoyat, u 2 noyabr kuni ona shahriga yetib keldi. Karlni onasi Anjela, 36 yoshli o‘g‘li Adam hamda shu paytgacha biror marta ko‘rmagan 12 yoshli nabirasi kutib oldi. Onasi bilan ko‘rishgan sarguzashtsevarning hayajonli lahzalari ham ommaviy axborot vositalarida aks etdi.

28 yillik safardan keyin endi nima bilan shug‘ullanishi haqidagi savolga Karl hozircha aniq rejasi yo‘qligini aytdi. Biroq uning sayohati haqida hujjatli film suratga olinmoqda, shuningdek, u kitob yozish va uchrashuvlar o‘tkazishni rejalashtirgan.

Karl BushbiDunyo bo‘ylab sayohatPiyoda sayohatEkspeditsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyalik sayyoh 28 yildan beri dunyoni piyoda kezmoqdaBritaniyalik sayyoh 28 yildan beri dunyoni piyoda kezmoqda21 oktabr 18:19Britaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdiBritaniyalik erkak 28 yilda 29 davlatni piyoda kezib chiqdi11 oktabr 14:01Land Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etishLand Rover tarixidagi eng xavfli ekspeditsiya: Daryen boʻshligʻini zabt etish3 iyul 22:58Yo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldiYo‘qolgan britaniyalik 10 kun Barselonada dam oldi7 iyul 15:5976 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi76 kg dan ortiq vazn tashlagan ayol hayotidagi o‘zgarishlarni aytdi3 oktabr 14:45Dunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldiDunyodagi eng baxtli sayyohlik manzili ma’lum bo‘ldi22 sentabr 18:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?