Qirg‘izistonda askarlarni shaxsiy uyi qurilishiga jalb qilgan komandir qo‘lga olindi

·54·Dunyo
Qirg‘izistonda askarlarni shaxsiy uyi qurilishiga jalb qilgan komandir qo‘lga olindi

Qirg‘izistonda Milliy gvardiyaning harbiy qismlaridan biri komandiri xizmat mavqeini suiiste’mol qilishda gumonlanib qo‘lga olindi. U o‘z qo‘l ostidagi harbiy xizmatchilarni shaxsiy uyi qurilishiga muntazam jalb qilganlikda gumonlanmoqda.

Qirg‘iziston Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, ushbu holat 20 oktyabr kuni harbiy prokuratura bilan hamkorlikda aniqlangan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, komandir shartnoma asosida xizmat qilayotgan harbiylarni qurilish ishlariga jalb qilgan. Ular orasida harbiy qismda sutkalik navbatchilikda bo‘lishi kerak bo‘lgan askarlar ham bor.

Tekshiruv natijalari bo‘yicha to‘plangan materiallar harbiy prokuraturaga yuborilgan. Mazkur holat yuzasidan Qirg‘iziston Jinoyat kodeksining 337-moddasi — «Lavozim vakolatini suiiste’mol qilish» bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tergov doirasida shaxsi I.A. bosh harflari bilan ko‘rsatilgan komandir qo‘lga olingan va Bishkek shahri ichki ishlar bosh boshqarmasining vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan.

Qirg‘iziston Milliy gvardiyaQirg‘iziston Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasiLavozim vakolatini suiiste’mol qilishBishkek ichki ishlar boshqarmasining vaqtincha saqlash hibsxonasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Onalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindiOnalarning faryodi: Qozog‘istonda cho‘kib ketgan askarlarning jasadi uylariga olib kelindi26 sentabr 10:29Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!Rossiyalik sobiq harbiyning Putinga shoshilinch murojaati tarmoqlarni larzaga keltirdi!26 iyun 11:29Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?Markaziy Osiyoda bolalarga zo‘ravonlik uchun qanday jazo bor?17 oktabr 18:59To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrarTo‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar28 sentabr 07:53Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)Markaziy Osiyoda sensatsiya: Qirg‘izistonda «Arashan» zotli qo‘y 1 mln dollarga sotildi (video)21 sentabr 13:58SBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishiSBU va GUR xodimlari o‘rtasida qonli otishma yuz berdi — RDK komandirining sirli o‘g‘irlanishi3 sentabr 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda