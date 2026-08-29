"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdi

·22·Dunyo
"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdi

Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, uning aytishicha, tashqi kuchlardan mablag‘ olib, mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotgan shaxslarni qattiq jazolashni talab qildi.

Qirg‘iziston rahbari bu haqda 29 avgust kuni Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti va VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari xavfsizligini ta’minlashga jalb etilgan kuch tuzilmalari ishtirokidagi garnizon ko‘rik-safi vaqtida aytdi.

«Biz tashqi kuchlar ta’siriga berilib, ulardan mablag‘ olayotgan, mamlakatni beqarorlashtirish va aholi orasida vahima tarqatishga urinayotgan oramizdagi kam sonli xalq dushmanlarini qattiq jazolashimiz kerak. Bundaylarga shafqat bo‘lmaydi», — dedi Sadir Japarov.

Prezident mamlakat taraqqiyotining asosiy shartlaridan biri «temir intizom» ekanini ta’kidlab, kuch tuzilmalari xodimlaridan yuqori darajadagi professionallik va mas’uliyat talab qildi.

Japarov, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning moddiy-texnik bazasi mustahkamlangani, xodimlar ish haqi oshirilgani, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash choralari kengaytirilgani va raqamli texnologiyalar joriy etilganini qayd etdi.

Kostyumdagi erkaklar guruhiga politsiya xodimlari ko‘chada nimadir namoyish qilmoqda.

Avvalroq Qirg‘iziston hukumati Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti va VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari arafasida mamlakatda xavfsizlik choralari kuchaytirilishini ma’lum qilgan edi.

VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari Qirg‘izistonda 31 avgustdan 6 sentyabrga qadar o‘tkaziladi. Musobaqalarda 100 dan ortiq mamlakatdan qariyb 3 ming nafar sportchi ishtirok etishi kutilmoqda. O‘yinlar dasturi YUNЕSKOning nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan.

SHHT davlat rahbarlarining sammiti esa 30 avgustdan 1 sentyabrga qadar Bishkek shahrida o‘tkazilishi kutilmoqda.

Ayni vaqtda SHHT tarkibiga 10 ta davlat — Belarus, Hindiston, Eron, Qozog‘iston, Xitoy, Qirg‘iziston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O‘zbekiston kiradi.

"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda “Qiyomat kuni” eskadrilyasi ish boshladiAQSHda “Qiyomat kuni” eskadrilyasi ish boshladiBugun, 13:03Tramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildiTramp Venesuela bilan «tarixdagi eng yirik» kelishuvni e’lon qildiBugun, 12:46Istanbulda ikki tramvay to‘qnashdiIstanbulda ikki tramvay to‘qnashdiBugun, 11:1215 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadi15 yoshli qiz 20 kun davomida ichagida igna bilan yashadiBugun, 10:57«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!«Eng buyugi — menman»: Tramp AQSH prezidentlari reytingini e’lon qildi!Bugun, 10:0629 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdi29 ta barmoqli mushuk jahon rekordini o‘rnatdiKecha, 23:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi