"Bunday odamlarga rahm-shafqat bo‘lmaydi." Sadir Japarov "xalq dushmanlari"ni jazolashga chaqirdi
Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, uning aytishicha, tashqi kuchlardan mablag‘ olib, mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotgan shaxslarni qattiq jazolashni talab qildi.
Qirg‘iziston rahbari bu haqda 29 avgust kuni Bishkek shahrida Shanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT) sammiti va VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari xavfsizligini ta’minlashga jalb etilgan kuch tuzilmalari ishtirokidagi garnizon ko‘rik-safi vaqtida aytdi.
«Biz tashqi kuchlar ta’siriga berilib, ulardan mablag‘ olayotgan, mamlakatni beqarorlashtirish va aholi orasida vahima tarqatishga urinayotgan oramizdagi kam sonli xalq dushmanlarini qattiq jazolashimiz kerak. Bundaylarga shafqat bo‘lmaydi», — dedi Sadir Japarov.
Prezident mamlakat taraqqiyotining asosiy shartlaridan biri «temir intizom» ekanini ta’kidlab, kuch tuzilmalari xodimlaridan yuqori darajadagi professionallik va mas’uliyat talab qildi.
Japarov, shuningdek, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning moddiy-texnik bazasi mustahkamlangani, xodimlar ish haqi oshirilgani, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash choralari kengaytirilgani va raqamli texnologiyalar joriy etilganini qayd etdi.
Avvalroq Qirg‘iziston hukumati Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari sammiti va VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari arafasida mamlakatda xavfsizlik choralari kuchaytirilishini ma’lum qilgan edi.
VI Butunjahon ko‘chmanchilar o‘yinlari Qirg‘izistonda 31 avgustdan 6 sentyabrga qadar o‘tkaziladi. Musobaqalarda 100 dan ortiq mamlakatdan qariyb 3 ming nafar sportchi ishtirok etishi kutilmoqda. O‘yinlar dasturi YUNЕSKOning nomoddiy madaniy merosi ro‘yxatiga kiritilgan.
SHHT davlat rahbarlarining sammiti esa 30 avgustdan 1 sentyabrga qadar Bishkek shahrida o‘tkazilishi kutilmoqda.
Ayni vaqtda SHHT tarkibiga 10 ta davlat — Belarus, Hindiston, Eron, Qozog‘iston, Xitoy, Qirg‘iziston, Pokiston, Rossiya, Tojikiston va O‘zbekiston kiradi.
…