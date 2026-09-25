Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bishkekning sobiq vitse-meri Azamat Kadirov 2 oylik muddatga MXDQ tergov izolatoriga joylashtirildi.
- Kadirov 2023 yil noyabrdan 2026 yil iyunigacha poytaxtning yer, arxitektura, qurilish va raqamlashtirish kabi muhim sohalarini nazorat qilgan.
- Hibs sabablari rasman oshkor etilmagan bo'lsa-da, bu Bishkek meriyasining so'nggi uch yillik faoliyati chuqur tekshirilayotganidan dalolat beradi.
Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida yuqori martabali sobiq rahbarlarning navbatdagi shov-shuvli hibsga olinishi jamoatchilik va siyosiy doiralarda katta rezonans keltirib chiqardi. Bishkek shahrining sobiq vitse-meri Azamat Kadirov Qirg‘iziston Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasining (MXDQ / GKNB) tergov izolatoriga joylashtirildi, deya xabar tarqatdi Gazeta.kg nashri. Poytaxtning Lenin tuman sudi mazkur ish bo‘yicha tegishli ajrim chiqarib, sobiq amaldorga nisbatan ikki oylik muddatga qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo‘lladi.
2026 yil 23 sentyabr kuni bir qator mahalliy ommaviy axborot vositalari Kadirovning ushlangani haqida xabar bergan bo‘lsa-da, hozircha MXDQ hamda boshqa rasmiy kuch tuzilmalari hibsning aniq sabablari yoki Jinoyat kodeksining qaysi moddalari bilan ayblov ilgari surilayotgani bo‘yicha to‘liq ma’lumotlarni ochiqlagani yo‘q. E’tiborli jihati shundaki, Azamat Kadirov 2023 yil noyabr oyidan 2026 yil iyuniga qadar Bishkek shahri vitse-meri lavozimida faoliyat yuritib, poytaxtning eng serdaromad va korrupsiyaviy xavfi yuqori bo‘lgan tarmoqlari — yerdan foydalanish, shahar arxitekturasi, qurilish sohasi hamda raqamlashtirish yo‘nalishlarini bevosita nazorat qilib kelgan edi.
Xo‘sh, sirli hibs ortida poytaxt yerlarining noqonuniy taqsimlanishi yoki qurilishdagi moliyaviy sxemalar yotibdimi, nega maxsus xizmatlar tergov moddalarini sir tutmoqda va Qirg‘izistondagi ushbu antikorrupsion to‘lqin yana qaysi yirik amaldorlargacha yetib boradi?
«2 oylik hibs, MXDQ yerto‘lasi va sirli moddalar»: Azamat Kadirov ishining 5 ta asosiy nuqtasi
Bishkekdagi sobiq vitse-merning qo‘lga olinishi yuzasidan eng muhim fakt va tafsilotlar:
Lenin sudidan 2 oylik qamoq sanksiyasi: Sud qarori bilan Azamat Kadirovga nisbatan 2 oy muddatga qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlandi;
MXDQ tergov izolatoriga joylashtirish: Sobiq amaldor maxsus xizmatning qattiq tartibli tergov izolatorida (SIZO GKNB) saqlanmoqda;
23 sentyabrdagi sirli ushlanish: Bir necha kun oldin boshlangan ushlanish amaliyoti yuzasidan kuch tuzilmalari hamon aniq moddalarni rasman e’lon qilmadi;
Eng «yog‘li» sohalar kuratori bo‘lgan: Kadirov 2023 yil noyabrdan 2026 yil iyunigacha poytaxtning yer uchastkalari, qurilish va arxitekturasini boshqargan;
Poytaxtdagi yirik tekshiruv to‘lqini: Ushbu hibs Bishkek meriyasining so‘nggi uch yillik faoliyati chuqur taftish qilinayotganidan dalolat beradi.
Azamat Kadirovning faoliyati: Lavozim vakolatlari va ehtimoliy tergov yo‘nalishlari taqqosi
Sobiq vitse-merning vakolat doirasi va u bilan bog‘liq xavfli nuqtalar tahlili:
Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar
Kadirovning vitse-merlik davridagi vakolatlari (2023–2026)
MXDQ tekshiruvidagi ehtimoliy xavf zonalari
Yer resurslaridan foydalanish
Munitsipal yerlarni ijaraga berish va taqsimlash nazorati
Yer uchastkalarini noqonuniy berib yuborish va manfaatlar to‘qnashuvi
Shaharsozlik va arxitektura
Yangi loyihalarni tasdiqlash, ruxsatnomalar berish
Shahar bosh rejasini buzish va noqonuniy qurilishlarga ko‘z yumish
Qurilish sektori
Ko‘p qavatli turar-joylar va inshootlar nazorati
Qurilish kompaniyalari bilan shubhali til biriktirishlar
Raqamlashtirish jarayoni
Poytaxt elektron xizmatlari va budjet xaridlari
AKT tizimlarini joriy etishdagi moliyaviy o‘zlashtirishlar
Huquqiy holati va statusi
Hukumat va meriyaning sobiq asosiy kuratori
Gumonlanuvchi sifatida MXDQ tergov izolatorida qamoqda
Huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertiza: Nega vitse-merning hibsi kutilgan hodisa edi?
Qirg‘izistonlik siyosatshunoslar, huquqshunoslar va mustaqil tahlilchilarning xulosalari:
«Bishkek yerlari va qurilish girdobi»: Bishkekda yer va qurilish masalalari an’anaviy tarzda eng korrupsiyalashgan tarmoqlar hisoblanadi; 2023–2026 yillarda poytaxtda avj olgan qurilish bumi davomida ko‘plab yerlarning berilishida qonunbuzarliklarga yo‘l qo‘yilgani haqida ko‘p bora bong urilgan; bu sohalarni boshqargan shaxsning MXDQ nishoniga tushishi mantiqiy zanjirdir;
MXDQning ma’lumotlarni sir tutish taktikasi: Jumgalbek Shabdanbekov rahbarligidagi maxsus xizmat odatda yirik dalillar bazasi yig‘ilgunga qadar, sheriklarni qochib ketishining oldini olish maqsadida moddalarni sir saqlaydi; bu esa Kadirov ishi bo‘yicha yana boshqa amaldorlar yoki biznesmenlar qo‘lga olinishi mumkinligini anglatadi;
«Mulkni davlatga qaytarish» amaliyoti: Qirg‘izistonda so‘nggi yillarda noqonuniy berilgan yer va obyektlarni davlatga qaytarish bo‘yicha mislsiz kampaniya ketmoqda; Kadirov davrida qabul qilingan qarorlar bekor qilinib, milliardlab somlik aktivlar qaytarilishi ehtimoli juda yuqori;
Ikki oylik hibs — tergovning qat’iy pozitsiyasi: Sudning garov yoki uy qamog‘i emas, balki aynan MXDQ SIZOsiga ikki oyga qamash ajrimini berishi qo‘yilgan ayblovlarning og‘irligi va dalillarning salmoqli ekanidan darak beradi.
Azamat Kadirovning MXDQ izolatoriga qamalishi Bishkek shahar boshqaruvida o‘tgan yillardagi «yopiq sxemalar» ochilayotganini va qonun ustuvorligi yo‘lidagi qattiq to‘lqin davom etishini ko‘rsatmoqda.
Sizningcha, poytaxtning yer va qurilish sohasini nazorat qilgan sobiq amaldorlarning qamalishi shahardagi noqonuniy qurilishlarga chek qo‘ya oladimi? Qirg‘iziston maxsus xizmatlarining sobiq vitse-merni hibsga olishiga va mamlakatdagi antikorrupsion siyosatga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqamizdagi ushbu shov-shuvli siyosiy voqea tahlilini barcha hamkasblaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…