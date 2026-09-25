Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...

·19·Dunyo
Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bishkekning sobiq vitse-meri Azamat Kadirov 2 oylik muddatga MXDQ tergov izolatoriga joylashtirildi.
  • Kadirov 2023 yil noyabrdan 2026 yil iyunigacha poytaxtning yer, arxitektura, qurilish va raqamlashtirish kabi muhim sohalarini nazorat qilgan.
  • Hibs sabablari rasman oshkor etilmagan bo'lsa-da, bu Bishkek meriyasining so'nggi uch yillik faoliyati chuqur tekshirilayotganidan dalolat beradi.

Qirg‘iziston poytaxti Bishkek shahrida yuqori martabali sobiq rahbarlarning navbatdagi shov-shuvli hibsga olinishi jamoatchilik va siyosiy doiralarda katta rezonans keltirib chiqardi. Bishkek shahrining sobiq vitse-meri Azamat Kadirov Qirg‘iziston Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasining (MXDQ / GKNB) tergov izolatoriga joylashtirildi, deya xabar tarqatdi Gazeta.kg nashri. Poytaxtning Lenin tuman sudi mazkur ish bo‘yicha tegishli ajrim chiqarib, sobiq amaldorga nisbatan ikki oylik muddatga qamoqqa olish ehtiyot chorasini qo‘lladi.

2026 yil 23 sentyabr kuni bir qator mahalliy ommaviy axborot vositalari Kadirovning ushlangani haqida xabar bergan bo‘lsa-da, hozircha MXDQ hamda boshqa rasmiy kuch tuzilmalari hibsning aniq sabablari yoki Jinoyat kodeksining qaysi moddalari bilan ayblov ilgari surilayotgani bo‘yicha to‘liq ma’lumotlarni ochiqlagani yo‘q. E’tiborli jihati shundaki, Azamat Kadirov 2023 yil noyabr oyidan 2026 yil iyuniga qadar Bishkek shahri vitse-meri lavozimida faoliyat yuritib, poytaxtning eng serdaromad va korrupsiyaviy xavfi yuqori bo‘lgan tarmoqlari — yerdan foydalanish, shahar arxitekturasi, qurilish sohasi hamda raqamlashtirish yo‘nalishlarini bevosita nazorat qilib kelgan edi.

Xo‘sh, sirli hibs ortida poytaxt yerlarining noqonuniy taqsimlanishi yoki qurilishdagi moliyaviy sxemalar yotibdimi, nega maxsus xizmatlar tergov moddalarini sir tutmoqda va Qirg‘izistondagi ushbu antikorrupsion to‘lqin yana qaysi yirik amaldorlargacha yetib boradi?

«2 oylik hibs, MXDQ yerto‘lasi va sirli moddalar»: Azamat Kadirov ishining 5 ta asosiy nuqtasi

Bishkekdagi sobiq vitse-merning qo‘lga olinishi yuzasidan eng muhim fakt va tafsilotlar:

  • Lenin sudidan 2 oylik qamoq sanksiyasi: Sud qarori bilan Azamat Kadirovga nisbatan 2 oy muddatga qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlandi;

  • MXDQ tergov izolatoriga joylashtirish: Sobiq amaldor maxsus xizmatning qattiq tartibli tergov izolatorida (SIZO GKNB) saqlanmoqda;

  • 23 sentyabrdagi sirli ushlanish: Bir necha kun oldin boshlangan ushlanish amaliyoti yuzasidan kuch tuzilmalari hamon aniq moddalarni rasman e’lon qilmadi;

  • Eng «yog‘li» sohalar kuratori bo‘lgan: Kadirov 2023 yil noyabrdan 2026 yil iyunigacha poytaxtning yer uchastkalari, qurilish va arxitekturasini boshqargan;

  • Poytaxtdagi yirik tekshiruv to‘lqini: Ushbu hibs Bishkek meriyasining so‘nggi uch yillik faoliyati chuqur taftish qilinayotganidan dalolat beradi.

Azamat Kadirovning faoliyati: Lavozim vakolatlari va ehtimoliy tergov yo‘nalishlari taqqosi

Sobiq vitse-merning vakolat doirasi va u bilan bog‘liq xavfli nuqtalar tahlili:

Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar

Kadirovning vitse-merlik davridagi vakolatlari (2023–2026)

MXDQ tekshiruvidagi ehtimoliy xavf zonalari

Yer resurslaridan foydalanish

Munitsipal yerlarni ijaraga berish va taqsimlash nazorati

Yer uchastkalarini noqonuniy berib yuborish va manfaatlar to‘qnashuvi

Shaharsozlik va arxitektura

Yangi loyihalarni tasdiqlash, ruxsatnomalar berish

Shahar bosh rejasini buzish va noqonuniy qurilishlarga ko‘z yumish

Qurilish sektori

Ko‘p qavatli turar-joylar va inshootlar nazorati

Qurilish kompaniyalari bilan shubhali til biriktirishlar

Raqamlashtirish jarayoni

Poytaxt elektron xizmatlari va budjet xaridlari

AKT tizimlarini joriy etishdagi moliyaviy o‘zlashtirishlar

Huquqiy holati va statusi

Hukumat va meriyaning sobiq asosiy kuratori

Gumonlanuvchi sifatida MXDQ tergov izolatorida qamoqda

Huquqiy va korrupsiyaga qarshi ekspertiza: Nega vitse-merning hibsi kutilgan hodisa edi?

Qirg‘izistonlik siyosatshunoslar, huquqshunoslar va mustaqil tahlilchilarning xulosalari:

  • «Bishkek yerlari va qurilish girdobi»: Bishkekda yer va qurilish masalalari an’anaviy tarzda eng korrupsiyalashgan tarmoqlar hisoblanadi; 2023–2026 yillarda poytaxtda avj olgan qurilish bumi davomida ko‘plab yerlarning berilishida qonunbuzarliklarga yo‘l qo‘yilgani haqida ko‘p bora bong urilgan; bu sohalarni boshqargan shaxsning MXDQ nishoniga tushishi mantiqiy zanjirdir;

  • MXDQning ma’lumotlarni sir tutish taktikasi: Jumgalbek Shabdanbekov rahbarligidagi maxsus xizmat odatda yirik dalillar bazasi yig‘ilgunga qadar, sheriklarni qochib ketishining oldini olish maqsadida moddalarni sir saqlaydi; bu esa Kadirov ishi bo‘yicha yana boshqa amaldorlar yoki biznesmenlar qo‘lga olinishi mumkinligini anglatadi;

  • «Mulkni davlatga qaytarish» amaliyoti: Qirg‘izistonda so‘nggi yillarda noqonuniy berilgan yer va obyektlarni davlatga qaytarish bo‘yicha mislsiz kampaniya ketmoqda; Kadirov davrida qabul qilingan qarorlar bekor qilinib, milliardlab somlik aktivlar qaytarilishi ehtimoli juda yuqori;

  • Ikki oylik hibs — tergovning qat’iy pozitsiyasi: Sudning garov yoki uy qamog‘i emas, balki aynan MXDQ SIZOsiga ikki oyga qamash ajrimini berishi qo‘yilgan ayblovlarning og‘irligi va dalillarning salmoqli ekanidan darak beradi.

Azamat Kadirovning MXDQ izolatoriga qamalishi Bishkek shahar boshqaruvida o‘tgan yillardagi «yopiq sxemalar» ochilayotganini va qonun ustuvorligi yo‘lidagi qattiq to‘lqin davom etishini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, poytaxtning yer va qurilish sohasini nazorat qilgan sobiq amaldorlarning qamalishi shahardagi noqonuniy qurilishlarga chek qo‘ya oladimi? Qirg‘iziston maxsus xizmatlarining sobiq vitse-merni hibsga olishiga va mamlakatdagi antikorrupsion siyosatga shaxsan qanday baho berasiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqamizdagi ushbu shov-shuvli siyosiy voqea tahlilini barcha hamkasblaringiz bilan baham ko‘ring!

Azamat KadirovMXDQLenin tumani sudiBishkek vitse-mer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi«Davlat to‘ntarishi» ayblovi olib tashlandi: Sud Kamchibek Tashiyevga shov-shuvli hukm chiqardi11 sentabr 17:09Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiQirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdi16 iyul 21:41Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslar6 iyul 22:30Qirg‘izistonda Qamchibek Tashiyevning sobiq o‘rinbosarlari hibsga olindiQirg‘izistonda Qamchibek Tashiyevning sobiq o‘rinbosarlari hibsga olindi15 aprel 13:39Qirg‘iziston kosmik davlatlar klubiga kirmoqda: ilk sun’iy yo‘ldosh Kaliforniyadan uchiriladiQirg‘iziston kosmik davlatlar klubiga kirmoqda: ilk sun’iy yo‘ldosh Kaliforniyadan uchiriladiBugun 09:17Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Olmatada vahima: Talabalar saroyi tomi qulab tushdimi yoki rejali demontaj?Bugun 09:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota