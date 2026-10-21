Xitoyda 3 yoshli qizcha 12-qavatdan tushib ketishiga bir bahya qoldi (video)

·71·Dunyo
Xitoyda 3 yoshli qizcha 12-qavatdan tushib ketishiga bir bahya qoldi (video)

Xitoyning Futszyan provinsiyasidagi Chjanpin shahrida uch yoshli qizaloq turar joy binosining 12-qavatidagi deraza panjarasiga ilinib, tashqarida osilib qoldi. Qo‘shnilar va qutqaruvchilarning tezkor harakati tufayli bola omon qoldi.

Hodisa 2026 yil 17 oktyabr kuni ertalab soat 07:48 atrofida sodir bo‘lgan. Mahalliy OAV xabarlariga ko‘ra, qizaloq derazadagi himoya panjarasidan tashqariga chiqib ketgan va boshi metall panjaralar orasida qisilib qolgan. Uning tanasi esa 12-qavat balandligida tashqariga osilib turgan.

Vaziyatni ko‘rgan qo‘shnilar va bino qo‘riqlash xizmati xodimlari darhol yordamga shoshilgan. Ular pastki qavatdagi xonadondan turib, qizaloqning tanasini ushlab turish va yiqilishining oldini olish uchun uning ostiga stul tutishgan.

Ko‘p o‘tmay, voqea joyiga o‘t o‘chiruvchilar yetib kelgan. Ular xonadonga kirib, qizaloqni panjaradan ehtiyotkorlik bilan ozod qilgan va xavfsiz joyga olib tushgan.

Xabarlarga ko‘ra, hodisa vaqtida qizaloq uyda yolg‘iz bo‘lgan. Otasi ishda, onasi esa oziq-ovqat xarid qilish uchun tashqariga chiqqan edi. Qutqarilgan bola tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish uchun shifoxonaga olib borilgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, u jiddiy jarohat olmagan.

Voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, bolalar xavfsizligiga yana bir bor e’tibor qaratdi.

ChjanpinFutszyanqizaloqbala xavfsizligi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkinToshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkin9 sentabr 21:27«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi«Delfin» tayfuni Xitoyga urildi: 1 mlndan ortiq odam evakuatsiya qilindi10 avgust 08:44Mast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordiMast ayol 3 yoshli qizini 10-qavatdan uloqtirib yubordi26 avgust 13:41Istanbulda isitma siropini ortiqcha qabul qilgan qizcha vafot etdiIstanbulda isitma siropini ortiqcha qabul qilgan qizcha vafot etdi14 oktabr 17:17Ikki yoshli qizcha 250 dan ortiq magnit sharchani yutib yubordiIkki yoshli qizcha 250 dan ortiq magnit sharchani yutib yubordi8 oktabr 14:21Polshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldiPolshada uch erkak 5-qavatdan tushayotgan qizchani qutqarib qoldi11 avgust 20:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi