Toshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkin

·30·O‘zbekiston
Toshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkin

Toshkent maktablarida o‘quvchilarning qatnovi yaqin vaqtlarda o‘zgarishi mumkin. Poytaxtda bolalarni uyidan maktabga va aksincha xavfsiz hamda qulay yetkazib berishga mo‘ljallangan School Bus — maktab avtobuslari tizimini joriy etish imkoniyati o‘rganilmoqda.

Hozircha bu tizimni to‘liq ishga tushirish haqida yakuniy qaror qabul qilingani ma’lum qilinmagan. Ayni paytda uni tashkil etish imkoniyatlari bo‘yicha o‘rganish ishlari boshlangan.

Nega Toshkentga School Bus kerak?

Poytaxtda har kuni minglab o‘quvchilar maktabga borib-keladi. Ertalabki va kechki tirbandliklar esa bu jarayonni ota-onalar uchun yanada murakkablashtiradi.

Ayrim oilalarda bolani maktabga olib borish va qaytarib kelish uchun ota-onalar ish vaqtidan ajralishiga to‘g‘ri keladi.

School Bus tizimi esa ushbu muammolarning bir qismini tizimli hal qilish imkonini berishi mumkin.

Asosiy maqsad — o‘quvchilarning maktabga xavfsiz, tartibli va qulay qatnovini ta’minlash.

School Bus tizimi qanday ishlashi mumkin?

Bunday tizim joriy etilsa, maktab o‘quvchilari uchun maxsus avtobus yo‘nalishlari tashkil etilishi mumkin.

Tizimning ehtimoliy afzalliklari:

  • o‘quvchilarni belgilangan yo‘nalish bo‘yicha tashish;

  • maktabga qatnov xavfsizligini oshirish;

  • ota-onalarning vaqtini tejash;

  • ertalabki tirbandlikda shaxsiy avtomobillar sonini kamaytirish;

  • bolalarning maktabga borib-kelishini nazorat qilishni osonlashtirish.

Ayniqsa, maktablar va turar joylar o‘rtasida qulay yo‘nalishlar tashkil etilsa, bu xizmat ota-onalar uchun sezilarli yengillik yaratishi mumkin.

Eng muhim masala — bolalar xavfsizligi

School Bus tizimida eng asosiy talab transportning o‘zi emas, balki bolalar xavfsizligini ta’minlaydigan to‘liq mexanizm bo‘lishi kerak.

Buning uchun avtobuslarning texnik holati, haydovchilarning malakasi, harakat xavfsizligi va o‘quvchilarni nazorat qilish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, bolaning avtobusga chiqishi va tushishi, maktabga yetib borishi hamda qaytish jarayonini nazorat qilish mexanizmlari ham muhim bo‘ladi.

Ota-onalar uchun yana qanday o‘zgarish bo‘lishi mumkin?

Agar tizim amaliyotga kiritilsa, ota-onalarning maktabga qatnov bilan bog‘liq kundalik vazifalari ham o‘zgarishi mumkin.

Hozir ko‘plab ota-onalar farzandini shaxsiy avtomobilda maktabga olib borishga majbur bo‘ladi. Bu esa maktablar atrofida transport oqimining ortishiga olib keladi.

Maktab avtobuslari tizimi yo‘lga qo‘yilsa, ayrim oilalar uchun bolani har kuni shaxsiy mashinada olib borish zarurati kamayishi mumkin.

Tirbandlikka ham ta’sir qiladimi?

School Bus tizimining yana bir ehtimoliy samarasi — maktablar atrofidagi transport harakatini yengillashtirish.

Agar bir avtobus bir vaqtning o‘zida bir nechta o‘quvchini tashisa, har bir bola uchun alohida avtomobildan foydalanish ehtiyoji qisqarishi mumkin.

Natijada:

ko‘proq o‘quvchi — kamroq shaxsiy avtomobil — maktab atrofida tartibliroq harakat.

Albatta, bu natija avtobus yo‘nalishlari qay tarzda tashkil etilishi va qancha maktab qamrab olinishiga bog‘liq bo‘ladi.

Hozircha aniq bo‘lmagan jihatlar ko‘p

Ayni paytda jamoatchilik uchun eng qiziq savollar — tizim qachon ishga tushishi, qaysi maktablar qamrab olinishi va xizmatdan kimlar foydalanishi.

Hozircha quyidagi masalalar bo‘yicha aniq ma’lumotlar ochiqlanmagan:

Masala

Hozirgi holat

School Bus tizimi

O‘rganilmoqda

Ishga tushirish sanasi

Aniq emas

Qamrab olinadigan maktablar

Ma’lum emas

Yo‘nalishlar

Keyinroq belgilanishi mumkin

Xizmatdan foydalanish tartibi

Aniqlashtirilmoqda

Shuning uchun hozircha School Bus tizimi Toshkent maktablarida allaqachon ishga tushirildi, deb aytishga asos yo‘q.

Toshkent maktablarida yangi davr boshlanadimi?

Poytaxtda School Bus tizimini joriy etish bo‘yicha o‘rganish ishlarining boshlangani o‘quvchilar qatnovini tashkil etishga yangicha yondashuv paydo bo‘layotganini ko‘rsatadi.

Agar loyiha puxta ishlab chiqilsa, u bir vaqtning o‘zida bolalar xavfsizligi, ota-onalarga qulaylik va maktablar atrofidagi transport muammosini hal qilishga xizmat qilishi mumkin.

Endi eng katta savol bitta: Toshkentda School Bus avtobuslari qachon yo‘lga chiqadi va birinchi bo‘lib qaysi maktablar qamrab olinadi?

Bu savollarga javob tizimni joriy etish bo‘yicha yakuniy qaror va uning amaliy parametrlari e’lon qilinganidan so‘ng ma’lum bo‘ladi.

Toshkentmaktab avtobuslaribala xavfsizligitransporto‘quvchilarata-onalartransport oqimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Davlat mulki va yerlarini sotib olish shartlari yengillashtiriladiDavlat mulki va yerlarini sotib olish shartlari yengillashtiriladiBugun, 15:51Ertaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinErtaga O‘zbekistonning ayrim hududlarida yomg‘ir yog‘ishi mumkinBugun, 14:45Toshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiToshkentda issiq suv vaqtincha o‘chiriladiBugun, 14:18Davlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiDavlat muassasalari faoliyatiga keskin cheklov: Yangi muassasalar tashkil etish taqiqlanadiBugun, 11:00Yer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiYer savdosida muhim o‘zgarish: 3 oy sotilmagan yerlar uchun «tayyor paket» tizimi joriy etildiBugun, 10:54Sudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkinSudyalar uchun minimal yosh 35 yoshdan 30 yoshga tushirilishi mumkinBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi