Toshkent maktablarida School Bus tizimi paydo bo‘lishi mumkin
Toshkent maktablarida o‘quvchilarning qatnovi yaqin vaqtlarda o‘zgarishi mumkin. Poytaxtda bolalarni uyidan maktabga va aksincha xavfsiz hamda qulay yetkazib berishga mo‘ljallangan School Bus — maktab avtobuslari tizimini joriy etish imkoniyati o‘rganilmoqda.
Hozircha bu tizimni to‘liq ishga tushirish haqida yakuniy qaror qabul qilingani ma’lum qilinmagan. Ayni paytda uni tashkil etish imkoniyatlari bo‘yicha o‘rganish ishlari boshlangan.
Nega Toshkentga School Bus kerak?
Poytaxtda har kuni minglab o‘quvchilar maktabga borib-keladi. Ertalabki va kechki tirbandliklar esa bu jarayonni ota-onalar uchun yanada murakkablashtiradi.
Ayrim oilalarda bolani maktabga olib borish va qaytarib kelish uchun ota-onalar ish vaqtidan ajralishiga to‘g‘ri keladi.
School Bus tizimi esa ushbu muammolarning bir qismini tizimli hal qilish imkonini berishi mumkin.
Asosiy maqsad — o‘quvchilarning maktabga xavfsiz, tartibli va qulay qatnovini ta’minlash.
School Bus tizimi qanday ishlashi mumkin?
Bunday tizim joriy etilsa, maktab o‘quvchilari uchun maxsus avtobus yo‘nalishlari tashkil etilishi mumkin.
Tizimning ehtimoliy afzalliklari:
o‘quvchilarni belgilangan yo‘nalish bo‘yicha tashish;
maktabga qatnov xavfsizligini oshirish;
ota-onalarning vaqtini tejash;
ertalabki tirbandlikda shaxsiy avtomobillar sonini kamaytirish;
bolalarning maktabga borib-kelishini nazorat qilishni osonlashtirish.
Ayniqsa, maktablar va turar joylar o‘rtasida qulay yo‘nalishlar tashkil etilsa, bu xizmat ota-onalar uchun sezilarli yengillik yaratishi mumkin.
Eng muhim masala — bolalar xavfsizligi
School Bus tizimida eng asosiy talab transportning o‘zi emas, balki bolalar xavfsizligini ta’minlaydigan to‘liq mexanizm bo‘lishi kerak.
Buning uchun avtobuslarning texnik holati, haydovchilarning malakasi, harakat xavfsizligi va o‘quvchilarni nazorat qilish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.
Shuningdek, bolaning avtobusga chiqishi va tushishi, maktabga yetib borishi hamda qaytish jarayonini nazorat qilish mexanizmlari ham muhim bo‘ladi.
Ota-onalar uchun yana qanday o‘zgarish bo‘lishi mumkin?
Agar tizim amaliyotga kiritilsa, ota-onalarning maktabga qatnov bilan bog‘liq kundalik vazifalari ham o‘zgarishi mumkin.
Hozir ko‘plab ota-onalar farzandini shaxsiy avtomobilda maktabga olib borishga majbur bo‘ladi. Bu esa maktablar atrofida transport oqimining ortishiga olib keladi.
Maktab avtobuslari tizimi yo‘lga qo‘yilsa, ayrim oilalar uchun bolani har kuni shaxsiy mashinada olib borish zarurati kamayishi mumkin.
Tirbandlikka ham ta’sir qiladimi?
School Bus tizimining yana bir ehtimoliy samarasi — maktablar atrofidagi transport harakatini yengillashtirish.
Agar bir avtobus bir vaqtning o‘zida bir nechta o‘quvchini tashisa, har bir bola uchun alohida avtomobildan foydalanish ehtiyoji qisqarishi mumkin.
Natijada:
ko‘proq o‘quvchi — kamroq shaxsiy avtomobil — maktab atrofida tartibliroq harakat.
Albatta, bu natija avtobus yo‘nalishlari qay tarzda tashkil etilishi va qancha maktab qamrab olinishiga bog‘liq bo‘ladi.
Hozircha aniq bo‘lmagan jihatlar ko‘p
Ayni paytda jamoatchilik uchun eng qiziq savollar — tizim qachon ishga tushishi, qaysi maktablar qamrab olinishi va xizmatdan kimlar foydalanishi.
Hozircha quyidagi masalalar bo‘yicha aniq ma’lumotlar ochiqlanmagan:
Masala
Hozirgi holat
School Bus tizimi
O‘rganilmoqda
Ishga tushirish sanasi
Aniq emas
Qamrab olinadigan maktablar
Ma’lum emas
Yo‘nalishlar
Keyinroq belgilanishi mumkin
Xizmatdan foydalanish tartibi
Aniqlashtirilmoqda
Shuning uchun hozircha School Bus tizimi Toshkent maktablarida allaqachon ishga tushirildi, deb aytishga asos yo‘q.
Toshkent maktablarida yangi davr boshlanadimi?
Poytaxtda School Bus tizimini joriy etish bo‘yicha o‘rganish ishlarining boshlangani o‘quvchilar qatnovini tashkil etishga yangicha yondashuv paydo bo‘layotganini ko‘rsatadi.
Agar loyiha puxta ishlab chiqilsa, u bir vaqtning o‘zida bolalar xavfsizligi, ota-onalarga qulaylik va maktablar atrofidagi transport muammosini hal qilishga xizmat qilishi mumkin.
Endi eng katta savol bitta: Toshkentda School Bus avtobuslari qachon yo‘lga chiqadi va birinchi bo‘lib qaysi maktablar qamrab olinadi?
Bu savollarga javob tizimni joriy etish bo‘yicha yakuniy qaror va uning amaliy parametrlari e’lon qilinganidan so‘ng ma’lum bo‘ladi.
…