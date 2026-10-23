Tramp Atlantika okeani nomini o‘zgartirmoqchi bo‘ldi, Google rad javobini berdi

·90·Dunyo
Tramp Atlantika okeani nomini o‘zgartirmoqchi bo‘ldi, Google rad javobini berdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp Atlantika okeani nomini o‘zgartirish masalasini Google rahbariyati bilan muhokama qilganini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, kompaniya bosh direktori Sundar Pichai bu taklifni rad etgan. Bu haqda “The Guardian” xabar berdi.

Tramp bu haqda 21 oktyabr kuni Janubiy Karolina shtatidagi mitingda so‘zlagan. Uning aytishicha, u Google bosh direktori Sundar Pichai bilan bog‘lanib, Atlantika okeani nomini o‘zgartirish mumkinligini so‘ragan.

“Biz Atlantika okeani nomini o‘zgartirish masalasini jiddiy ko‘rib chiqdik va Google Maps'ga qo‘ng‘iroq qildim. Sundarga: «Men Atlantika okeani haqida o‘ylayapman, buni uddalay olasizmi?» dedim”, — deya voqeani eslagan Tramp.

Prezidentning ta’kidlashicha, Pichai bu safar taklifni amalga oshira olmasligini bildirgan. Tramp uning javobini quyidagicha keltirgan: okeanlar boshqa geografik obyektlardan farq qiladi, chunki ular ko‘plab mamlakatlar qirg‘oqlariga tutashgan. Shu sababli Google rahbari undan bunday iltimos bilan murojaat qilmaslikni so‘ragan.

Tramp Atlantika okeani nomini o‘zgartirish fikridan qaytishini aytgan. Biroq u Tinch okeanini “Amerika okeani” deb atash g‘oyasini ham tilga olgan.

Avvalroq Tramp ma’muriyati Meksika qo‘ltig‘ini “Amerika qo‘ltig‘i” deb qayta nomlashga qaror qilgan edi. Keyinchalik Ontario ko‘li nomini “Amerika ko‘li” deb o‘zgartirish tashabbusi ham ilgari surildi. Google Maps ushbu nomlarni AQSH foydalanuvchilariga ko‘rsatadi, boshqa mamlakatlarda esa avvalgi nomlar saqlanib qolgan yoki hududga qarab turlicha aks ettiriladi.

Donald TrampSundar PichaiGoogle MapsAtlantika okeani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildiTramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildi11 oktabr 17:26Floridada baliqchi to‘q sariq akula tutib oldiFloridada baliqchi to‘q sariq akula tutib oldi12 oktabr 10:29Google Maps xaritalar xizmatiga yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshildiGoogle Maps xaritalar xizmatiga yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshildi6 avgust 17:52ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldi6 iyun 23:48Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?12 oktabr 10:00Putindan keskin bayonot: “Rossiya bilan do‘st bo‘lish o‘z xalqingiz manfaatiga mos”Putindan keskin bayonot: “Rossiya bilan do‘st bo‘lish o‘z xalqingiz manfaatiga mos”Bugun 20:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi