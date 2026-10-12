Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?

·44·Dunyo
Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp Atlantika yoki Tinch okeanini «Tramp okeani» deb atash mumkinligini aytib, bu g‘oyani prezidentlik muddati tugaguniga qadar amalga oshirish istagini bildirdi.
  • Bu taklif hozircha rasmiy qaror emas, balki omma oldida bildirilgan g‘oyadir.
  • Tramp avval ham geografik nomlarni o‘zgartirishga uringan, jumladan, Meksika qo‘ltig‘ini «Amerika qo‘ltig‘i» deb atash to‘g‘risida farmon imzolagan.

AQSH prezidenti Donald Tramp geografik nomlarni o‘zgartirish bo‘yicha yana bir shov-shuvli g‘oyani ilgari surdi. U Atlantika yoki Tinch okeanini «Tramp okeani» deb atash mumkinligini aytdi va bu ishni prezidentlik muddati tugaguniga qadar amalga oshirish istagini bildirdi. Ammo bu taklif hozircha rasmiy qaror emas, balki uning omma oldida bildirgan g‘oyasidir.

Trampning 10 oktyabr kuni Tennessi shtatidagi Klarksvill shahrida bo‘lib o‘tgan mitingda aytgan gaplari xalqaro ommaviy axborot vositalari e’tiborini tortdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, mamlakatda avvalroq o‘zgartirilgan suv havzalari nomlariga qo‘shimcha ravishda yana bir okean va daryo nomini ham o‘zgartirish g‘oyasi ko‘rib chiqilishi mumkin.

«Tramp okeani» yoki «Amerika okeani»?

Tramp tarafdorlari oldidagi chiqishida avvalgi nom o‘zgarishlarini tilga olib, navbatda okean nomini ham yangilash haqida o‘ylayotganini aytdi.

«Bizda qo‘ltiq bor, chiroyli ko‘l ham bor. Endi kimdir daryo ham kerak, dedi. Bizga daryo va okean kerak», — degan mazmunda fikr bildirgan AQSH prezidenti.

U Atlantika yoki Tinch okeanini tanlash mumkinligini aytib, yangi nom sifatida «Tramp okeani» yoki «Amerika okeani» variantlarini tilga oldi. Uning bu gaplari mitingda kulgi va olqishlar bilan kutib olingan.

Tramp avval ham geografik nomlarni o‘zgartirishga uringan

Bu g‘oya Trampning geografik nomlar borasidagi birinchi tashabbusi emas. 2025 yil yanvar oyida u Meksika qo‘ltig‘ini AQSH hududida «Amerika qo‘ltig‘i» deb atash to‘g‘risida farmon imzolagan. Alyaskadagi Denali cho‘qqisining nomi ham AQSH federal nomlash tizimida Mak-Kinli nomi bilan qaytarilgan.

2026 yilda esa Ontario ko‘lini «Amerika ko‘li» deb qayta nomlash g‘oyasi ham ilgari surilgani haqida xabarlar tarqaldi. Bunday tashabbuslar AQSHdagi geografik nomlar atrofidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.

Okean nomini o‘zgartirish mumkinmi?

Bu yerda muhim jihat bor: AQSH hukumati o‘z hududidagi geografik obyektlarni rasmiy nomlash bo‘yicha qarorlar qabul qilishi mumkin. Biroq xalqaro suv havzasi nomini butun dunyo miqyosida o‘zgartirish ancha murakkab masala.

Masalan, Meksika qo‘ltig‘iga nisbatan AQSHda qabul qilingan nomlash qarori boshqa mamlakatlar va xalqaro tashkilotlarni avtomatik ravishda shu nomdan foydalanishga majbur qilmaydi. Assoshieyted Press agentligi ham mazkur qo‘ltiqning tarixiy nomini saqlab, AQSHda qo‘llanadigan yangi nomni alohida qayd etishini bildirgan.

Shu sababli Atlantika yoki Tinch okeani nomini «Tramp okeani» deb o‘zgartirish haqidagi g‘oyaning amalga oshishi faqat Trampning bayonotiga bog‘liq emas. Hozircha okean nomi o‘zgartirilgani haqida rasmiy qaror e’lon qilinmagan.

Prezidentlik muddati tugaguniga qadar ulguradimi?

Tramp bu tashabbusni prezidentlik muddati tugaguniga qadar amalga oshirish istagini bildirgan. Ammo uning taklifi qanday rasmiy jarayonlardan o‘tishi, qaysi okean tanlanishi yoki xalqaro miqyosda tan olinish-olinmasligi hozircha noma’lum.

Shu tariqa, «Tramp okeani» hozircha xaritalardagi yangi rasmiy nom emas, balki AQSH prezidenti tomonidan tilga olingan g‘oya bo‘lib qolmoqda. Agar tashabbus davom ettirilsa, geografik nomlar va xalqaro tan olish masalasi yana bir bor dunyo kun tartibiga chiqishi mumkin.

Donald TrampTramp okeaniAmerika okeaniMeksika qo‘ltig‘i
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildiTramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildiKecha 17:26Okean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirdaOkean misli ko‘rilmagan darajada qizidi: olimlar xavotirda26 avgust 11:08Okean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildiOkean tubidan 9 ta sirli yangi jonzot turi topildi20 sentabr 13:38KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?12 sentabr 17:35Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...2 sentabr 15:31Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi