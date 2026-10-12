Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp Atlantika yoki Tinch okeanini «Tramp okeani» deb atash mumkinligini aytib, bu g‘oyani prezidentlik muddati tugaguniga qadar amalga oshirish istagini bildirdi.
- Bu taklif hozircha rasmiy qaror emas, balki omma oldida bildirilgan g‘oyadir.
- Tramp avval ham geografik nomlarni o‘zgartirishga uringan, jumladan, Meksika qo‘ltig‘ini «Amerika qo‘ltig‘i» deb atash to‘g‘risida farmon imzolagan.
AQSH prezidenti Donald Tramp geografik nomlarni o‘zgartirish bo‘yicha yana bir shov-shuvli g‘oyani ilgari surdi. U Atlantika yoki Tinch okeanini «Tramp okeani» deb atash mumkinligini aytdi va bu ishni prezidentlik muddati tugaguniga qadar amalga oshirish istagini bildirdi. Ammo bu taklif hozircha rasmiy qaror emas, balki uning omma oldida bildirgan g‘oyasidir.
Trampning 10 oktyabr kuni Tennessi shtatidagi Klarksvill shahrida bo‘lib o‘tgan mitingda aytgan gaplari xalqaro ommaviy axborot vositalari e’tiborini tortdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, mamlakatda avvalroq o‘zgartirilgan suv havzalari nomlariga qo‘shimcha ravishda yana bir okean va daryo nomini ham o‘zgartirish g‘oyasi ko‘rib chiqilishi mumkin.
«Tramp okeani» yoki «Amerika okeani»?
Tramp tarafdorlari oldidagi chiqishida avvalgi nom o‘zgarishlarini tilga olib, navbatda okean nomini ham yangilash haqida o‘ylayotganini aytdi.
«Bizda qo‘ltiq bor, chiroyli ko‘l ham bor. Endi kimdir daryo ham kerak, dedi. Bizga daryo va okean kerak», — degan mazmunda fikr bildirgan AQSH prezidenti.
U Atlantika yoki Tinch okeanini tanlash mumkinligini aytib, yangi nom sifatida «Tramp okeani» yoki «Amerika okeani» variantlarini tilga oldi. Uning bu gaplari mitingda kulgi va olqishlar bilan kutib olingan.
Tramp avval ham geografik nomlarni o‘zgartirishga uringan
Bu g‘oya Trampning geografik nomlar borasidagi birinchi tashabbusi emas. 2025 yil yanvar oyida u Meksika qo‘ltig‘ini AQSH hududida «Amerika qo‘ltig‘i» deb atash to‘g‘risida farmon imzolagan. Alyaskadagi Denali cho‘qqisining nomi ham AQSH federal nomlash tizimida Mak-Kinli nomi bilan qaytarilgan.
2026 yilda esa Ontario ko‘lini «Amerika ko‘li» deb qayta nomlash g‘oyasi ham ilgari surilgani haqida xabarlar tarqaldi. Bunday tashabbuslar AQSHdagi geografik nomlar atrofidagi bahslarni yanada kuchaytirdi.
Okean nomini o‘zgartirish mumkinmi?
Bu yerda muhim jihat bor: AQSH hukumati o‘z hududidagi geografik obyektlarni rasmiy nomlash bo‘yicha qarorlar qabul qilishi mumkin. Biroq xalqaro suv havzasi nomini butun dunyo miqyosida o‘zgartirish ancha murakkab masala.
Masalan, Meksika qo‘ltig‘iga nisbatan AQSHda qabul qilingan nomlash qarori boshqa mamlakatlar va xalqaro tashkilotlarni avtomatik ravishda shu nomdan foydalanishga majbur qilmaydi. Assoshieyted Press agentligi ham mazkur qo‘ltiqning tarixiy nomini saqlab, AQSHda qo‘llanadigan yangi nomni alohida qayd etishini bildirgan.
Shu sababli Atlantika yoki Tinch okeani nomini «Tramp okeani» deb o‘zgartirish haqidagi g‘oyaning amalga oshishi faqat Trampning bayonotiga bog‘liq emas. Hozircha okean nomi o‘zgartirilgani haqida rasmiy qaror e’lon qilinmagan.
Prezidentlik muddati tugaguniga qadar ulguradimi?
Tramp bu tashabbusni prezidentlik muddati tugaguniga qadar amalga oshirish istagini bildirgan. Ammo uning taklifi qanday rasmiy jarayonlardan o‘tishi, qaysi okean tanlanishi yoki xalqaro miqyosda tan olinish-olinmasligi hozircha noma’lum.
Shu tariqa, «Tramp okeani» hozircha xaritalardagi yangi rasmiy nom emas, balki AQSH prezidenti tomonidan tilga olingan g‘oya bo‘lib qolmoqda. Agar tashabbus davom ettirilsa, geografik nomlar va xalqaro tan olish masalasi yana bir bor dunyo kun tartibiga chiqishi mumkin.
Izohlar 0
…