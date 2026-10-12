Floridada baliqchi to‘q sariq akula tutib oldi

·46·Dunyo
Floridada baliqchi to‘q sariq akula tutib oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mayk Hendris Floridada baliq ovlash chog‘ida o‘zining 20 yillik tajribasidagi eng og‘ir va kuchli jonzotni tutib oldi.
  • Uning qayig‘i ulkan jonzot tomonidan bir necha yard masofaga sudrab ketildi.
  • Bu jonzot to‘xtashni istamay, suv ostiga botib ketgan ulkan motorni tortib chiqarishga urinayotgandek tuyuldi.

Atlantika okeani ustida ertalabki tuman past osilib turar, Florida qirg‘oqlarini qalin parda kabi qoplab, osmon bilan dengiz orasidagi chegarani deyarli ko‘rinmas qilib qo‘ygandi. Mayk Hendris o‘zining shisha tolali qayig‘ini sayoz suv osti qoyalari orasidan sekin boshqarib borar, motorning past ovozi esa g‘oyat sokin okean uzra aks-sado berardi. Osmonda birorta qush aylanib uchmas, uzoq-uzoqlarga cho‘zilgan suv yuzasida boshqa qayiqlar ham ko‘rinmasdi.

Ko‘p yillar davomida bunday yolg‘izlik Mayk uchun o‘ziga xos panohgoh bo‘lib kelgandi. U sertashvish kundalik hayotdan biroz uzoqlashish, tinchlik topish va tabiat bilan yolg‘iz qolish uchun aynan shu joyni tanlardi. Biroq bugungi sokinlik avvalgilaridan farq qilardi. Atrofdagi og‘ir sukunat go‘yo nimanidir yashirayotgandek, Maykni kimdir kuzatayotgandek g‘alati taassurot uyg‘otardi.

Dengizning qorong‘i tubida nima bor edi?

Qayiqdagi baliqchilar suv yuzasida to‘q sariq rangli yirik akulani tutib turibdi.

Qayig‘ini suv ostidagi chuqur jarlik ustiga keltirgach, Mayk motorni o‘chirdi. So‘ng qarmog‘iga o‘lja uchun xo‘rakni mahkamladi va og‘irlikni qorayib turgan suvga tashladi. Qo‘rg‘oshin yuk suvning yorug‘lik yetib bormaydigan qa’riga tobora chuqurroq tushib borardi.

Shu payt dengiz yuzasidan to‘satdan sovuq shamol esib o‘tdi. Suv sathida mayda to‘lqinlar paydo bo‘ldi, Maykning qo‘llarida esa sovuqdan junjikish hissi yuzaga keldi. Atrofdagi vaziyat yanada sirli tus oldi.

U qora qahvadan bir piyola quyib, qayiqning yon tomoniga suyandi. Ko‘zlarini qarmoqqa tikkancha, uning uchi mayin to‘lqinlar ta’sirida asta tebranib turganini kuzatdi.

Mayk hali bu sokinlik ortida qanday sir yashiringanini bilmasdi. Ammo qayiq tagida, suvning qorong‘i tubida nimadir ulkan jonzot harakatlanayotgan edi. U tobora yaqinlashib, xuddi aniq maqsad bilan qarmoqdagi xo‘rak tomon suzib kelardi. Ogohlantirishsiz, Maykning baquvvat qarmog‘i uchi birdan okean tubiga qarab egilib ketdi. G‘altakdan arqon shiddat bilan chiqib ketayotganida, uning tarang tortilishi quloqni qomatga keltiruvchi chiyillagan ovoz chiqardi. Qarmoq tutqichidan chiqib ketishiga bir bahya qolganda, Mayk oldinga otilib, uni mahkam ushlab oldi. Qarmoqqa ilingan jonzot u yigirma yillik baliq ovlash tajribasida tutgan har qanday lutsian yoki gruppadan ham og‘irroq va kuchliroq edi.

Qo‘lqop kiygan kishi suvdan to‘q sariq rangli akulani ushlab turibdi.

U oyoqlarini qayiq sahniga mahkam tirab, qarmoqni keskin tortdi. Shu zahoti qarmoqning narigi uchidagi jonzotning mushakdor tanasi bilan kuchli va tinimsiz qarshilik ko‘rsatayotganini his qildi. Maxluq yengil oqimga qarshi turib, kichik qayig‘ini bir necha yard masofaga sudrab ketdi.

Mayk arqonning har bir qarichini qayta tortib olishga urinib, peshonasidan ter quyilar, yelkalari esa ulkan zo‘riqishdan og‘rirdi.

— Bu la’nati narsaga nima ilindi o‘zi? — dedi u shamolga qarata.

Bu oddiy baliq ovlash emasdi. Go‘yo u to‘xtashni mutlaqo istamayotgan, suv ostiga botib ketgan ulkan motorni tortib chiqarishga urinayotgandek edi.

Mayk HendrisAtlantika okeanigo‘yoqorong‘i tubi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildiTramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildiKecha 17:263,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi3,5 metrlik akula Pusan parkiga kirib, odamlarni hayratga soldi22 sentabr 21:032,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi2,1 metrlik akula baliqchini o‘lim yoqasiga olib keldi4 sentabr 13:56Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)Janubiy Koreyada 3,5 metrlik akula kanaldan chiqib keta olmadi (video)5 oktabr 11:01Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqdaAtlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda24 iyul 20:40Akula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladiAkula hujumida avval homilador sevgilisini qutqardi, keyin akula uni qonga beladi2 avgust 19:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi