Google Maps xaritalar xizmatiga yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshildi

·58·Texno
Google Maps xaritalar xizmatiga yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshildi
Qisqacha

Google Maps xizmatidagi „Ask Maps“ funksiyasiga ovqat buyurtma qilish, mehmonxonalarni band qilish va chiptalar topish kabi yangi agentlik imkoniyatlari qo'shildi. Foydalanuvchilar vegan avokado tost va oat milk latte kabi taomlarni qidirib, Square, Toast yoki Uber Eats orqali buyurtma berishi, shuningdek, mehmonxonalar narxi va bo'sh joylarini solishtirishi mumkin.

Google kompaniyasi payshanba kuni Google Maps xizmatidagi „Ask Maps“ funksiyasiga ovqat buyurtma qilish, mehmonxonalarni band qilish va chiptalar topish kabi qator yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshilishini eʼlon qildi. Ushbu yangilik texnologiya gigantining xaritani oddiy navigatsiya vositasidan foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda koʻmaklashuvchi toʻlaqonli yordamchiga aylantirish yoʻlidagi muhim qadami hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sunʼiy intellekt xususiyatlari xaritadan foydalanish jarayonini yanada soddalashtirib, real hayotdagi yumushlarni toʻgʻridan-toʻgʻri ilova ichida hal etish imkonini beradi. Endilikda foydalanuvchilar oʻzlariga kerakli mahsulot va xizmatlarni qidirishda matnli soʻrovlardan foydalangan holda qulay tarzda buyurtma berishlari mumkin boʻladi.

Ovqat buyurtma qilish va mehmonxona topish jarayoni

Agentlik ovqat buyurtma qilish imkoniyatlari yordamida foydalanuvchilar „Ask Maps“ orqali masalan, vegan avokado tost va oat milk latte qayerdan topish mumkinligini soʻrashlari mumkin. Tizim kerakli taomlarni taklif qiluvchi yaqin atrofdagi restoranlarni koʻrsatib beradi. Restoran tanlangach, Square, Toast yoki Uber Eats kabi qoʻllab-quvvatlanadigan platformalar orqali buyurtmani rasmiylashtirish imkoniyati paydo boʻladi.

Shuningdek, foydalanuvchilar oʻzlarining boʻlajak safarlari uchun mehmonxonalarni qidirishda ham sunʼiy intellekt koʻmagiga tayanishlari mumkin. Masalan, muayyan shahardagi konferensiya yaqinidan narxi hamyonbop va yuqori reytingga ega mehmonxonani topishni soʻrash orqali tizim narxlarni solishtiradi, boʻsh joylarni tekshiradi va tayyor roʻyxatni taqdim etadi. Shundan soʻng hamkor saytiga oʻtib, bron qilishni yakunlash mumkin boʻladi.

Shaxsiy intellekt va suhbat xotirasi

Yangi yangilanish doirasida Google Mapsʼga „Personal Intelligence“ (Shaxsiy intellekt) funksiyasi ham kiritilmoqda. Bu sunʼiy intellekt vositasiga foydalanuvchining Gmail va Google Calendar maʼlumotlaridan foydalangan holda javoblarni shaxsiylashtirish imkonini beradi. Natijada xizmat rejalashtirilgan parvoz vaqtlari, kechki ovqat bandlovlari yoki mehmonxonalar haqidagi savollarga aniq va moslashtirilgan javoblar berishi mumkin.

Taʼkidlash joizki, Shaxsiy intellekt funksiyasi standart holatda oʻchirilgan boʻladi va foydalanuvchining oʻxshash ruxsati bilan ishlaydi. Bundan tashqari, „Ask Maps“ endilikda oldingi suhbatlarni eslab qolish qobiliyatiga ega boʻldi. Bu foydalanuvchilarga qidiruvni boshidan boshlamasdan, ilgari rejalashtirilgan safarlar boʻyicha muloqotni davom ettirish imkonini beradi.

Hozircha mazkur ilgʻor agentlik funksiyalari faqat AQShdagi foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Kelgusida ushbu imkoniyatlar boshqa hududlarga ham kengaytirilishi kutilmoqda, bu esa xarita xizmatlarining kelajakdagi rivojiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.

Google MapsSuni intellektTexnologiyalarGoogleYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi