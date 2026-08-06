Google Maps xaritalar xizmatiga yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshildi
Google Maps xizmatidagi „Ask Maps“ funksiyasiga ovqat buyurtma qilish, mehmonxonalarni band qilish va chiptalar topish kabi yangi agentlik imkoniyatlari qo'shildi. Foydalanuvchilar vegan avokado tost va oat milk latte kabi taomlarni qidirib, Square, Toast yoki Uber Eats orqali buyurtma berishi, shuningdek, mehmonxonalar narxi va bo'sh joylarini solishtirishi mumkin.
Google kompaniyasi payshanba kuni Google Maps xizmatidagi „Ask Maps“ funksiyasiga ovqat buyurtma qilish, mehmonxonalarni band qilish va chiptalar topish kabi qator yangi agentlik imkoniyatlari qoʻshilishini eʼlon qildi. Ushbu yangilik texnologiya gigantining xaritani oddiy navigatsiya vositasidan foydalanuvchilarga kundalik vazifalarni bajarishda koʻmaklashuvchi toʻlaqonli yordamchiga aylantirish yoʻlidagi muhim qadami hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sunʼiy intellekt xususiyatlari xaritadan foydalanish jarayonini yanada soddalashtirib, real hayotdagi yumushlarni toʻgʻridan-toʻgʻri ilova ichida hal etish imkonini beradi. Endilikda foydalanuvchilar oʻzlariga kerakli mahsulot va xizmatlarni qidirishda matnli soʻrovlardan foydalangan holda qulay tarzda buyurtma berishlari mumkin boʻladi.
Ovqat buyurtma qilish va mehmonxona topish jarayoniAgentlik ovqat buyurtma qilish imkoniyatlari yordamida foydalanuvchilar „Ask Maps“ orqali masalan, vegan avokado tost va oat milk latte qayerdan topish mumkinligini soʻrashlari mumkin. Tizim kerakli taomlarni taklif qiluvchi yaqin atrofdagi restoranlarni koʻrsatib beradi. Restoran tanlangach, Square, Toast yoki Uber Eats kabi qoʻllab-quvvatlanadigan platformalar orqali buyurtmani rasmiylashtirish imkoniyati paydo boʻladi.
Shuningdek, foydalanuvchilar oʻzlarining boʻlajak safarlari uchun mehmonxonalarni qidirishda ham sunʼiy intellekt koʻmagiga tayanishlari mumkin. Masalan, muayyan shahardagi konferensiya yaqinidan narxi hamyonbop va yuqori reytingga ega mehmonxonani topishni soʻrash orqali tizim narxlarni solishtiradi, boʻsh joylarni tekshiradi va tayyor roʻyxatni taqdim etadi. Shundan soʻng hamkor saytiga oʻtib, bron qilishni yakunlash mumkin boʻladi.
Shaxsiy intellekt va suhbat xotirasiYangi yangilanish doirasida Google Mapsʼga „Personal Intelligence“ (Shaxsiy intellekt) funksiyasi ham kiritilmoqda. Bu sunʼiy intellekt vositasiga foydalanuvchining Gmail va Google Calendar maʼlumotlaridan foydalangan holda javoblarni shaxsiylashtirish imkonini beradi. Natijada xizmat rejalashtirilgan parvoz vaqtlari, kechki ovqat bandlovlari yoki mehmonxonalar haqidagi savollarga aniq va moslashtirilgan javoblar berishi mumkin.
Taʼkidlash joizki, Shaxsiy intellekt funksiyasi standart holatda oʻchirilgan boʻladi va foydalanuvchining oʻxshash ruxsati bilan ishlaydi. Bundan tashqari, „Ask Maps“ endilikda oldingi suhbatlarni eslab qolish qobiliyatiga ega boʻldi. Bu foydalanuvchilarga qidiruvni boshidan boshlamasdan, ilgari rejalashtirilgan safarlar boʻyicha muloqotni davom ettirish imkonini beradi.
Hozircha mazkur ilgʻor agentlik funksiyalari faqat AQShdagi foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Kelgusida ushbu imkoniyatlar boshqa hududlarga ham kengaytirilishi kutilmoqda, bu esa xarita xizmatlarining kelajakdagi rivojiga sezilarli taʼsir koʻrsatadi.
…