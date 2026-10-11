Tramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildi

·64·Dunyo
Tramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildi

AQSH prezidenti Donald Tramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini «Tramp okeani» yoki «Amerika qit’alari okeani» deb o‘zgartirish mumkinligini aytdi. U bu haqda 10 oktyabr kuni Tennessi shtatidagi Klarksvill shahrida o‘tkazilgan mitingda gapirdi. Bu haqda The Washington Post xabar berdi.

Tramp o‘z nutqida AQSHda o‘z nomi bilan ataladigan qo‘ltiq va ko‘l borligini eslatib, endi okean va daryoga ham shunday nom berish kerakligini ta’kidladi.

«Bizga daryo kerak. Bizga okean kerak», — dedi u.

Shundan so‘ng prezident Atlantika yoki Tinch okeanlaridan birining nomini o‘zgartirish mumkinligini aytib, «Tramp okeani» yoki «Amerika qit’alari okeani» kabi variantlarni taklif qildi. Uning ta’kidlashicha, prezidentlik muddati tugaguniga qadar AQSH o‘z nomi bilan ataladigan okeanga ham ega bo‘lishi kerak.

Tramp avvalroq Meksika qo‘ltig‘ini «Amerika qo‘ltig‘i» deb qayta nomlash tashabbusi bilan chiqqan edi. Uning yangi mulohazasi ham geografik obyektlar nomini o‘zgartirish borasidagi avvalgi tashabbuslarini eslatdi.

Biroq hozircha Atlantika yoki Tinch okeani nomini o‘zgartirish bo‘yicha rasmiy qaror e’lon qilinmagan. Trampning mitingdagi gaplari hozircha taklif sifatida qolmoqda.

Donald TrampTramp okeaniAtlantika okeaniTinch okeani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Orolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladiOrolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladi23 sentabr 06:53Oq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlariOq uyda Si Szinpin sharafiga tantanali ziyofat — ko‘tarilgan tarixiy qadah so‘zlari25 sentabr 07:59KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?KXDR Yaponiya dengizi tomon raketa uchirdi: AQSH Pxenyanga qanday munosabat bildirdi?12 sentabr 17:35Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?Tramp Xitoy orqali KXDR bilan muloqotni tiklamoqchi: Maxfiy kelishuv qanday bo‘ladi?19 sentabr 19:23«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda«Sovuq urush davri qaytmoqda»: AQSH Grenlandiyadagi tashlandiq harbiy bazasini tiklamoqda22 sentabr 16:26Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...2 sentabr 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi
Turkiyada No‘h kemasi topildimi? Sirli tuzilma ostida xonalar va tunnel aniqlandi