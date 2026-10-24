“Atlantika emas, Tramp okeani”: Trampning noodatiy taklifini Google rahbari rad etdi
AQSH Prezidenti Donald Tramp hamda Google korporatsiyasi bosh direktori Sundar Pichay o‘rtasida kechgan telefon muloqoti jahon bo‘ylab qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Oq uy rahbari dunyoning ikkinchi yirik okeani hisoblangan Atlantika okeani nomini rasman «Tramp okeani» deya o‘zgartirishni taklif qilgan, biroq texnologik gigant rahbari ushbu g‘oyani qabul qilmagan.
«Ko‘plab davlatlar qirg‘oqlarini yuvib turadi»: Pichayning rad javobi
Telefon orqali kechgan muzokara tafsilotlariga ko‘ra, kompaniya rahbari geografik va xalqaro me’yorlarni oldinga surgan:
Prezidentning talabi: Tramp xaritalarda Atlantika okeanini o‘z nomi bilan qayta nomlashni ilgari surgan;
Sundar Pichayning asosi: Google bosh direktori Atlantika okeani nafaqat AQSH, balki o‘nlab mustaqil davlatlar va bir necha qit’alar qirg‘oqlarini yuvib turuvchi xalqaro hudud ekanini eslatib, ushbu taklifni qo‘llab-quvvatlay olmasligini ma’lum qilgan.
Google ilgari ham nomlarni o‘zgartirganmi?
Ta’kidlanishicha, Google kompaniyasi bunga qadar Donald Trampning bir nechta geografik obyektlar bo‘yicha talablarini qondirgan edi:
Meksika qo‘ltig‘i: Avvalroq kompaniya prezident talabidan kelib chiqib, Meksika qo‘ltig‘i nomiga tuzatish kiritgan;
Ontario ko‘li: Shimoliy Amerikadagi mashhur Ontario ko‘lining xaritalardagi nomlanishi bo‘yicha ham shunday o‘zgartirishlar amalga oshirilgani qayd etilgan.
Biroq butun dunyo miqyosidagi yirik strategik suv havzasi bo‘lgan Atlantika okeanining qayta nomlanishi xalqaro huquq va kartografiya qoidalariga zid kelishi tufayli texnologiya giganti tomonidan rad etildi.
Izohlar 0
…