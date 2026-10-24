“Atlantika emas, Tramp okeani”: Trampning noodatiy taklifini Google rahbari rad etdi

·43·Dunyo
“Atlantika emas, Tramp okeani”: Trampning noodatiy taklifini Google rahbari rad etdi

AQSH Prezidenti Donald Tramp hamda Google korporatsiyasi bosh direktori Sundar Pichay o‘rtasida kechgan telefon muloqoti jahon bo‘ylab qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Oq uy rahbari dunyoning ikkinchi yirik okeani hisoblangan Atlantika okeani nomini rasman «Tramp okeani» deya o‘zgartirishni taklif qilgan, biroq texnologik gigant rahbari ushbu g‘oyani qabul qilmagan.

«Ko‘plab davlatlar qirg‘oqlarini yuvib turadi»: Pichayning rad javobi

Telefon orqali kechgan muzokara tafsilotlariga ko‘ra, kompaniya rahbari geografik va xalqaro me’yorlarni oldinga surgan:

  • Prezidentning talabi: Tramp xaritalarda Atlantika okeanini o‘z nomi bilan qayta nomlashni ilgari surgan;

  • Sundar Pichayning asosi: Google bosh direktori Atlantika okeani nafaqat AQSH, balki o‘nlab mustaqil davlatlar va bir necha qit’alar qirg‘oqlarini yuvib turuvchi xalqaro hudud ekanini eslatib, ushbu taklifni qo‘llab-quvvatlay olmasligini ma’lum qilgan.

Google ilgari ham nomlarni o‘zgartirganmi?

Ta’kidlanishicha, Google kompaniyasi bunga qadar Donald Trampning bir nechta geografik obyektlar bo‘yicha talablarini qondirgan edi:

  • Meksika qo‘ltig‘i: Avvalroq kompaniya prezident talabidan kelib chiqib, Meksika qo‘ltig‘i nomiga tuzatish kiritgan;

  • Ontario ko‘li: Shimoliy Amerikadagi mashhur Ontario ko‘lining xaritalardagi nomlanishi bo‘yicha ham shunday o‘zgartirishlar amalga oshirilgani qayd etilgan.

Biroq butun dunyo miqyosidagi yirik strategik suv havzasi bo‘lgan Atlantika okeanining qayta nomlanishi xalqaro huquq va kartografiya qoidalariga zid kelishi tufayli texnologiya giganti tomonidan rad etildi.

Donald TrampSundar PichayGoogleAtlantika okeani
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Atlantika okeani nomini o‘zgartirmoqchi bo‘ldi, Google rad javobini berdiTramp Atlantika okeani nomini o‘zgartirmoqchi bo‘ldi, Google rad javobini berdiKecha 19:28Tramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildiTramp Atlantika yoki Tinch okeani nomini "o‘zgartirishni" taklif qildi11 oktabr 17:26Google’ning 560 xodimi harbiy loyihalardan voz kechishni talab qildiGoogle’ning 560 xodimi harbiy loyihalardan voz kechishni talab qildi28 aprel 17:57Floridada baliqchi to‘q sariq akula tutib oldiFloridada baliqchi to‘q sariq akula tutib oldi12 oktabr 10:29Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?Tramp okean nomini ham o‘zgartirmoqchi: «Tramp okeani» paydo bo‘ladimi?12 oktabr 10:00Orolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladiOrolda abadiy harbiy nazorat: Tramp, Daniya va Grenlandiya tarixiy shartnomani imzoladi23 sentabr 06:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi