Putindan keskin bayonot: “Rossiya bilan do‘st bo‘lish o‘z xalqingiz manfaatiga mos”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vladimir Putin Rossiyani jang maydonida mag‘lub etish yoki unga strategik mag‘lubiyat yetkazish imkonsiz ekanini ta’kidladi.
- Rossiya rahbari tarixiy raqiblarni zamonaviy voqelikni tan olishga va qarama-qarshilik o‘rniga konstruktiv munosabatlar o‘rnatishga chaqirdi.
- Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya bilan do‘stona aloqalar nafaqat Rossiyaning, balki boshqa davlatlar xalqlarining ham manfaatlari va xavfsizligiga xizmat qiladi.
Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin mamlakatning xalqaro maydondagi harbiy-strategik mavqei va G‘arb davlatlari bilan munosabatlarining kelajagi haqida muhim bayonotlar bilan chiqdi.
Davlat rahbari Rossiyani harbiy yo‘l bilan zaiflashtirish yoki jang maydonida yengishga qaratilgan urinishlar mutlaqo samarasiz ekanini ta’kidlab, tarixiy raqiblarni zamonaviy voqelikni to‘g‘ri baholashga chaqirdi.
«Strategik mag‘lubiyat — haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi»: Asosiy bayonotlar
Vladimir Putin o‘z nutqida Rossiyaning mudofaa qudrati va jang maydonidagi vaziyati bo‘yicha qator asosiy jihatlarga to‘xtaldi:
Jang maydonidagi ustunlik: «Rossiyani jang maydonida mag‘lub etish imkonsiz ekani bugun barchaga yaqqol ayon bo‘ldi;
Xomxayollarning barham topishi: Rossiyaga strategik mag‘lubiyat yetkazish haqidagi qarashlar va rejalar haqiqatga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi», — deya ta’kidladi Rossiya rahbari.
«Asrlar davomidagi intilishlar foydasiz»: Do‘stona aloqalar chaqirig‘i
Prezident tarixga nazar tashlab, Rossiyaga qarshi kurashgan davlatlar ertami-kechmi o‘z pozitsiyasini qayta ko‘rib chiqishiga to‘g‘ri kelishini bildirdi:
Tarixiy saboqlar: «Menimcha, asrlar davomida Rossiyaga strategik mag‘lubiyat yetkazishga intilib kelgan kuchlar bugungi zamonaviy hayot voqeliklarini tan olishga majbur bo‘lishadi;
O‘zaro manfaat: Ular Rossiya bilan qarama-qarshilikda emas, balki do‘stona va konstruktiv munosabatlarda yashash ancha yaxshiroq ekanini tushunib yetadilar;
Xalqlar farovonligi: Bu nafaqat Rossiya, balki o‘sha davlatlarning o‘z xalqlari manfaatlari va xavfsizligiga ham to‘liq mos keladi», — deya xulosa qildi Vladimir Putin.
Davlat rahbarining mazkur chiqishi xalqaro geosiyosiy vaziyatning keskinligi saqlanib qolayotgan bir davrda global muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Izohlar 0
…