Putindan keskin bayonot: “Rossiya bilan do‘st bo‘lish o‘z xalqingiz manfaatiga mos”

·156·Dunyo
Putindan keskin bayonot: “Rossiya bilan do‘st bo‘lish o‘z xalqingiz manfaatiga mos”
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vladimir Putin Rossiyani jang maydonida mag‘lub etish yoki unga strategik mag‘lubiyat yetkazish imkonsiz ekanini ta’kidladi.
  • Rossiya rahbari tarixiy raqiblarni zamonaviy voqelikni tan olishga va qarama-qarshilik o‘rniga konstruktiv munosabatlar o‘rnatishga chaqirdi.
  • Uning so‘zlariga ko‘ra, Rossiya bilan do‘stona aloqalar nafaqat Rossiyaning, balki boshqa davlatlar xalqlarining ham manfaatlari va xavfsizligiga xizmat qiladi.

Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin mamlakatning xalqaro maydondagi harbiy-strategik mavqei va G‘arb davlatlari bilan munosabatlarining kelajagi haqida muhim bayonotlar bilan chiqdi.

Davlat rahbari Rossiyani harbiy yo‘l bilan zaiflashtirish yoki jang maydonida yengishga qaratilgan urinishlar mutlaqo samarasiz ekanini ta’kidlab, tarixiy raqiblarni zamonaviy voqelikni to‘g‘ri baholashga chaqirdi.

«Strategik mag‘lubiyat — haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi»: Asosiy bayonotlar

Vladimir Putin o‘z nutqida Rossiyaning mudofaa qudrati va jang maydonidagi vaziyati bo‘yicha qator asosiy jihatlarga to‘xtaldi:

  • Jang maydonidagi ustunlik: «Rossiyani jang maydonida mag‘lub etish imkonsiz ekani bugun barchaga yaqqol ayon bo‘ldi;

  • Xomxayollarning barham topishi: Rossiyaga strategik mag‘lubiyat yetkazish haqidagi qarashlar va rejalar haqiqatga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi», — deya ta’kidladi Rossiya rahbari.

«Asrlar davomidagi intilishlar foydasiz»: Do‘stona aloqalar chaqirig‘i

Prezident tarixga nazar tashlab, Rossiyaga qarshi kurashgan davlatlar ertami-kechmi o‘z pozitsiyasini qayta ko‘rib chiqishiga to‘g‘ri kelishini bildirdi:

  • Tarixiy saboqlar: «Menimcha, asrlar davomida Rossiyaga strategik mag‘lubiyat yetkazishga intilib kelgan kuchlar bugungi zamonaviy hayot voqeliklarini tan olishga majbur bo‘lishadi;

  • O‘zaro manfaat: Ular Rossiya bilan qarama-qarshilikda emas, balki do‘stona va konstruktiv munosabatlarda yashash ancha yaxshiroq ekanini tushunib yetadilar;

  • Xalqlar farovonligi: Bu nafaqat Rossiya, balki o‘sha davlatlarning o‘z xalqlari manfaatlari va xavfsizligiga ham to‘liq mos keladi», — deya xulosa qildi Vladimir Putin.

Davlat rahbarining mazkur chiqishi xalqaro geosiyosiy vaziyatning keskinligi saqlanib qolayotgan bir davrda global muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Vladimir PutinRossiya FederatsiyasiGeosiyosatXalqaro munosabatlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandiPutin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi30 sentabr 10:27Putin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiPutin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardi11 iyun 16:58Yaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinYaponiyada bir soatga buvini 23 dollarga ijaraga olish mumkinKecha 11:30Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...Tramp va Zelenskiy o‘rtasida dizel yoqilg‘isi va Rossiya zavodlari bo‘yicha ochiq nizo...11 oktabr 09:50Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...Xomanaiy musulmon davlatlariga muhim chaqiriq bilan chiqdi...30 avgust 19:47«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi«Ukrainaga qo‘shin kiritish Rossiya bilan urushni anglatadi»: Putin G‘arbni ochiq ogohlantirdi13 sentabr 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi