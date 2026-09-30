Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi

·2·Dunyo
Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi

Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin mamlakatdan milliy valyutadagi naqd mablag‘larni xorijga olib chiqish tartibini tubdan kuchaytiruvchi yangi rasmiy farmonni imzoladi. Rasmiy hujjatga ko‘ra, jismoniy shaxslarga Rossiyadan O‘zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YEOII) a’zo davlatlariga 1 million rubldan (taxminan 11,8 ming AQSH dollari) ortiq miqdordagi naqd rublni olib chiqib ketish qat’iyan man etildi.

Yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT) uchun esa mazkur cheklov summasidan qat’i nazar — har qanday miqdordagi naqd pul uchun to‘liq kuchga kiradi. Farmonda belgilanishicha, ushbu cheklov buzilgan taqdirda jismoniy shaxslardan 1 million rubldan oshgan qismi, yuridik shaxslar va tadbirkorlardan esa olib chiqilayotgan barcha naqd pullar chegarada to‘liq musodara qilinadi. Cheklov faqatgina havo yo‘llari orqali bank ko‘chirmasi taqdim etilgan yoki davlat belgilagan alohida istisno holatlarda qo‘llanilmaydi.

«1 million rubllik limit, tadbirkorlarga to‘liq taqiq va musodara»: Farmonning 5 ta asosiy nuqtasi

Rossiya prezidentining yangi farmoni va naqd pul olib chiqish bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • Jismoniy shaxslar uchun 1 million rubllik chegara: Fuqarolarga O‘zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon va YEOII davlatlariga 1 mln rubldan ortiq naqd rubl olib chiqish taqiqlandi;

  • Biznes va YATTlar uchun 100% lik cheklov: Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga naqd rublni summasidan qat’i nazar olib chiqishga to‘liq cheklov o‘rnatildi;

  • Ortiqcha pullarni majburiy musodara qilish: Cheklov buzilganda fuqarolardan 1 milliondan oshgan qismi, yuridik shaxslardan esa butun summa tortib olinadi (iz’yatiye);

  • Aeroportlar va bank hujjatlari uchun istisno: Mablag‘lar banklardagi hisobraqamlardan yechilganini tasdiqlovchi rasmiy bank ko‘chirmalari bo‘lgan holda xalqaro aeroportlar orqali olib chiqishga ruxsat etiladi;

  • IIV, FSB va Bojxonaga maxsus vakolat: Taqiqning so‘zsiz bajarilishini nazorat qilish bevosita Rossiya Ichki ishlar vazirligi, Xavfsizlik federal xizmati (FSB) va Federal bojxona xizmatiga yuklandi.

Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi

Rossiyadan naqd pul olib chiqish bo‘yicha yangi cheklov va javobgarlik choralari tasnifi

Yangi farmon talablari, shaxslar toifasi va belgilangan huquqiy mexanizmlar qiyosi:

Shaxslar va yo‘nalishlar toifasi

Belgilangan cheklov va limit

Qoidabuzarlik sodir etilgandagi chora

Ruxsat etilgan istisno holatlar

Jismoniy shaxslar (Fuqarolar)

Maksimum 1 million rubl (taxminan 11,8 ming $)

1 million rubldan oshgan qismi davlat foydasiga musodara qilinadi

Xalqaro aeroport orqali bankdan naqd yechilganini tasdiqlovchi rasmiy ko‘chirma bilan

Yuridik shaxslar va YATTlar

Summasidan qat’i nazar to‘liq taqiqlanadi (0 limit)

Olib chiqilayotgan barcha naqd pul mablag‘lari to‘liq olib qo‘yiladi

Bank ko‘chirmalari va Hukumat belgilagan maxsus xalqaro tranzit shartlarida

Cheklov tatbiq etilgan davlatlar

O‘zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon va YEOII davlatlari

Chegara-bojxona va xavfsizlik postlarida to‘liq kuchaytirilgan nazorat

TIV xabarnomasi asosida diplomatik vakolatxonalar faoliyati uchun

Nazorat qiluvchi davlat organlari

IIV (MVD), FSB va Federal bojxona xizmati (FTS)

Tezkor qidiruv va bojxona tekshiruvlari, musodara qilish vakolati

Markaziy bank bilan 3 oylik muddatda hisobga olish tartibini tasdiqlash

Iqtisodiy va moliyaviy ekspertiza: Mazkur farmon mehnat muhojirlari va savdoga qanday ta’sir qiladi?

Xalqaro moliyachilar, iqtisodchilar va valyuta bozori tahlilchilarining xulosalari:

  • «Kapital oqimini to‘xtatish va rublni himoya qilish»: Rossiya moliya tizimi sanksiyalar va valyuta bosimi ostida naqd rublning xorijga, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariga ommaviy chiqib ketishini to‘xtatishga urinmoqda; 1 million rubllik limit naqd pul ko‘rinishidagi «kulrang» valyuta oqimlarini va chayqovchilikni nazorat ostiga olish maqsadida kiritildi;

  • Mehnat muhojirlari va pul o‘tkazmalariga ta’siri: Rossiyadagi o‘zbekistonlik mehnat muhojirlarining katta qismi o‘z maoshlarini bank ilovalari orqali onlayn jo‘natadi, shu sababli kichik miqdordagi kundalik o‘tkazmalarga bu farmon to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solmaydi; biroq Rossiyada ishlab, yiqqan pullarini yonida naqd olib qaytayotgan yurtdoshlarimiz endi chegarada 1 million rubldan oshmasligiga qat’iy e’tibor qaratishlari, yirik summalarni esa rasmiy bank ko‘chirmasi bilan isbotlashlari yoki bank kartalari orqali olib chiqishlari shart bo‘ladi;

  • Kichik biznes va savdogarlar uchun to‘siq: «Chelnok» savdosi bilan shug‘ullanuvchi, naqd pulga tovar olib keluvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar va mikrobiznes uchun naqd pulga 100 foizlik taqiq qo‘yilishi ularni to‘liq rasmiy banklararo hisob-kitoblarga o‘tishga majbur qiladi.

Sizningcha, Rossiyadan naqd rubl olib chiqishga 1 million rubllik cheklov qo‘yilishi va tadbirkorlarga to‘liq taqiqlanishi mehnat muhojirlari va o‘zaro savdo aylanmasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadimi? Rossiyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz pullarini xavfsiz olib kelishi uchun qaysi yo‘l eng ma’qul deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Rossiyadan qaytayotgan barcha vatandoshlarimiz uchun muhim bo‘lgan ushbu farmon tahlilini yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!

Vladimir PutinRossiya FederatsiyasiNaqd pul chekloviO‘zbekiston
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?O‘zbekistonda eng ko‘p qaysi davlat fuqarolari yashaydi?4 iyul 17:03Putin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiPutin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardi11 iyun 16:58Milliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldiMilliarder o‘g‘lining 1,2 million dollarlik to‘yi barchani hayratga soldi14 sentabr 17:17Tramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladiTramp Rossiya rahbari bilan bir soatlik muloqot tafsilotlarini ochiqladi10 sentabr 10:25Devor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdiDevor ichidagi xazina: Italiyada politsiya mafiyaning 3,2 mln yevrolik maxfiy omborini ochdi23 sentabr 10:52Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)24 iyul 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota