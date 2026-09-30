Putin farmoni: Rossiyadan O‘zbekistonga 1 mln rubldan ortiq naqd pul olib chiqish taqiqlandi
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin mamlakatdan milliy valyutadagi naqd mablag‘larni xorijga olib chiqish tartibini tubdan kuchaytiruvchi yangi rasmiy farmonni imzoladi. Rasmiy hujjatga ko‘ra, jismoniy shaxslarga Rossiyadan O‘zbekiston, Ozarbayjon, Tojikiston va Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi (YEOII) a’zo davlatlariga 1 million rubldan (taxminan 11,8 ming AQSH dollari) ortiq miqdordagi naqd rublni olib chiqib ketish qat’iyan man etildi.
Yuridik shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar (YATT) uchun esa mazkur cheklov summasidan qat’i nazar — har qanday miqdordagi naqd pul uchun to‘liq kuchga kiradi. Farmonda belgilanishicha, ushbu cheklov buzilgan taqdirda jismoniy shaxslardan 1 million rubldan oshgan qismi, yuridik shaxslar va tadbirkorlardan esa olib chiqilayotgan barcha naqd pullar chegarada to‘liq musodara qilinadi. Cheklov faqatgina havo yo‘llari orqali bank ko‘chirmasi taqdim etilgan yoki davlat belgilagan alohida istisno holatlarda qo‘llanilmaydi.
«1 million rubllik limit, tadbirkorlarga to‘liq taqiq va musodara»: Farmonning 5 ta asosiy nuqtasi
Rossiya prezidentining yangi farmoni va naqd pul olib chiqish bo‘yicha eng muhim faktlar:
Jismoniy shaxslar uchun 1 million rubllik chegara: Fuqarolarga O‘zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon va YEOII davlatlariga 1 mln rubldan ortiq naqd rubl olib chiqish taqiqlandi;
Biznes va YATTlar uchun 100% lik cheklov: Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga naqd rublni summasidan qat’i nazar olib chiqishga to‘liq cheklov o‘rnatildi;
Ortiqcha pullarni majburiy musodara qilish: Cheklov buzilganda fuqarolardan 1 milliondan oshgan qismi, yuridik shaxslardan esa butun summa tortib olinadi (iz’yatiye);
Aeroportlar va bank hujjatlari uchun istisno: Mablag‘lar banklardagi hisobraqamlardan yechilganini tasdiqlovchi rasmiy bank ko‘chirmalari bo‘lgan holda xalqaro aeroportlar orqali olib chiqishga ruxsat etiladi;
IIV, FSB va Bojxonaga maxsus vakolat: Taqiqning so‘zsiz bajarilishini nazorat qilish bevosita Rossiya Ichki ishlar vazirligi, Xavfsizlik federal xizmati (FSB) va Federal bojxona xizmatiga yuklandi.
Rossiyadan naqd pul olib chiqish bo‘yicha yangi cheklov va javobgarlik choralari tasnifi
Yangi farmon talablari, shaxslar toifasi va belgilangan huquqiy mexanizmlar qiyosi:
Shaxslar va yo‘nalishlar toifasi
Belgilangan cheklov va limit
Qoidabuzarlik sodir etilgandagi chora
Ruxsat etilgan istisno holatlar
Jismoniy shaxslar (Fuqarolar)
Maksimum 1 million rubl (taxminan 11,8 ming $)
1 million rubldan oshgan qismi davlat foydasiga musodara qilinadi
Xalqaro aeroport orqali bankdan naqd yechilganini tasdiqlovchi rasmiy ko‘chirma bilan
Yuridik shaxslar va YATTlar
Summasidan qat’i nazar to‘liq taqiqlanadi (0 limit)
Olib chiqilayotgan barcha naqd pul mablag‘lari to‘liq olib qo‘yiladi
Bank ko‘chirmalari va Hukumat belgilagan maxsus xalqaro tranzit shartlarida
Cheklov tatbiq etilgan davlatlar
O‘zbekiston, Tojikiston, Ozarbayjon va YEOII davlatlari
Chegara-bojxona va xavfsizlik postlarida to‘liq kuchaytirilgan nazorat
TIV xabarnomasi asosida diplomatik vakolatxonalar faoliyati uchun
Nazorat qiluvchi davlat organlari
IIV (MVD), FSB va Federal bojxona xizmati (FTS)
Tezkor qidiruv va bojxona tekshiruvlari, musodara qilish vakolati
Markaziy bank bilan 3 oylik muddatda hisobga olish tartibini tasdiqlash
Iqtisodiy va moliyaviy ekspertiza: Mazkur farmon mehnat muhojirlari va savdoga qanday ta’sir qiladi?
Xalqaro moliyachilar, iqtisodchilar va valyuta bozori tahlilchilarining xulosalari:
«Kapital oqimini to‘xtatish va rublni himoya qilish»: Rossiya moliya tizimi sanksiyalar va valyuta bosimi ostida naqd rublning xorijga, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariga ommaviy chiqib ketishini to‘xtatishga urinmoqda; 1 million rubllik limit naqd pul ko‘rinishidagi «kulrang» valyuta oqimlarini va chayqovchilikni nazorat ostiga olish maqsadida kiritildi;
Mehnat muhojirlari va pul o‘tkazmalariga ta’siri: Rossiyadagi o‘zbekistonlik mehnat muhojirlarining katta qismi o‘z maoshlarini bank ilovalari orqali onlayn jo‘natadi, shu sababli kichik miqdordagi kundalik o‘tkazmalarga bu farmon to‘g‘ridan to‘g‘ri xavf solmaydi; biroq Rossiyada ishlab, yiqqan pullarini yonida naqd olib qaytayotgan yurtdoshlarimiz endi chegarada 1 million rubldan oshmasligiga qat’iy e’tibor qaratishlari, yirik summalarni esa rasmiy bank ko‘chirmasi bilan isbotlashlari yoki bank kartalari orqali olib chiqishlari shart bo‘ladi;
Kichik biznes va savdogarlar uchun to‘siq: «Chelnok» savdosi bilan shug‘ullanuvchi, naqd pulga tovar olib keluvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar va mikrobiznes uchun naqd pulga 100 foizlik taqiq qo‘yilishi ularni to‘liq rasmiy banklararo hisob-kitoblarga o‘tishga majbur qiladi.
Sizningcha, Rossiyadan naqd rubl olib chiqishga 1 million rubllik cheklov qo‘yilishi va tadbirkorlarga to‘liq taqiqlanishi mehnat muhojirlari va o‘zaro savdo aylanmasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadimi? Rossiyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz pullarini xavfsiz olib kelishi uchun qaysi yo‘l eng ma’qul deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Rossiyadan qaytayotgan barcha vatandoshlarimiz uchun muhim bo‘lgan ushbu farmon tahlilini yaqinlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…