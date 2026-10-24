“Ruslar va ukrainlar bir xalq”: Putindan chegaralar va genetikaga oid bahsli chiqish

·94·Dunyo
“Ruslar va ukrainlar bir xalq”: Putindan chegaralar va genetikaga oid bahsli chiqish

Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraina atrofidagi mojaro, nazoratdan chiqqan hududlarning maqomi hamda ikki xalqning tarixiy-genetik ildizlari borasida yana bir bahsli bayonot bilan chiqdi.

Kreml rahbarining ta’kidlashicha, Ukraina rasmiylari tomonidan boy berilgan hududlar aslida Kiyevniki emas, balki Rossiya davlatining tarixiy yerlari hisoblanadi.

«Kiyev boy bergan hududlar Ukrainaning emas»: Putinning asosiy da’vosi

Rossiya yetakchisi hududiy masalalarga to‘xtalar ekan, rasmiy Moskvaning tarixiy nuqtayi nazarini yana bir bor oldinga surdi:

  • Tarixiy yerlar maqomi: Vladimir Putin Kiyev ma’muriyati nazoratidan chiqqan yerlarni Ukrainaning milliy mulki emas, balki Rossiyaning asl tarixiy hududlari sifatida baholadi;

  • Geosiyosiy pozitsiya: Ushbu iddao Moskvaning qurolli to‘qnashuvlar davomida o‘z nazoratiga olgan hududlar bo‘yicha pozitsiyasi qat’iy ekani va chegaralar masalasida yon berish niyatida emasligidan darak beradi.

«Genetik tadqiqotlar bitta xalq ekanimizni ko‘rsatmoqda»

Rossiya rahbari o‘z chiqishida an’anaviy siyosiy dalillardan tashqari ilmiy tadqiqotlarga ham tayandi:

  • Ilmiy xulosalarga urg‘u: «So‘nggi genetik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ruslar va ukrainlar aslida bir xalqdir», — deya ta’kidladi Putin;

  • Bir ildiz qarashi: Kreml rahbari ilgari ham bir necha bor ruslar, ukrainlar va belaruslarning umumiy tarixiy, madaniy hamda qon-qarindoshlik asoslariga ega ekanini muntazam ravishda ta’kidlab kelgan.

Putinning mazkur chiqishi xalqaro maydonda davom etayotgan harbiy-siyosiy ziddiyatlar hamda diplomatik muzokaralar bo‘yicha muhokamalar fonida navbatdagi keskin siyosiy munozaralar to‘lqinini yuzaga keltirdi.

Vladimir PutinRossiya-Ukraina mojarosiGeosiyosat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putindan keskin bayonot: “Rossiya bilan do‘st bo‘lish o‘z xalqingiz manfaatiga mos”Putindan keskin bayonot: “Rossiya bilan do‘st bo‘lish o‘z xalqingiz manfaatiga mos”Kecha 20:02Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!Saudiya Arabistoni Quddus va 1967 yilgi chegaralar bo‘yicha murosasiz bayonot berdi!27 sentabr 13:05Ikki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldiIkki o‘g‘lini dengiz oqimidan qutqarmoqchi bo‘lgan ona halok bo‘ldiBugun 15:44“Atlantika emas, Tramp okeani”: Trampning noodatiy taklifini Google rahbari rad etdi“Atlantika emas, Tramp okeani”: Trampning noodatiy taklifini Google rahbari rad etdiBugun 15:3113 noyabrgacha bo‘lgan sinovli davr: Retrograd Merkuriy hayotimizga qanday ta’sir qiladi?13 noyabrgacha bo‘lgan sinovli davr: Retrograd Merkuriy hayotimizga qanday ta’sir qiladi?Bugun 12:05Diogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildiDiogu Jotaning rafiqasi halokatdan oldingi so‘nggi yozishmalarni oshkor qildiBugun 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi