“Ruslar va ukrainlar bir xalq”: Putindan chegaralar va genetikaga oid bahsli chiqish
Rossiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraina atrofidagi mojaro, nazoratdan chiqqan hududlarning maqomi hamda ikki xalqning tarixiy-genetik ildizlari borasida yana bir bahsli bayonot bilan chiqdi.
Kreml rahbarining ta’kidlashicha, Ukraina rasmiylari tomonidan boy berilgan hududlar aslida Kiyevniki emas, balki Rossiya davlatining tarixiy yerlari hisoblanadi.
«Kiyev boy bergan hududlar Ukrainaning emas»: Putinning asosiy da’vosi
Rossiya yetakchisi hududiy masalalarga to‘xtalar ekan, rasmiy Moskvaning tarixiy nuqtayi nazarini yana bir bor oldinga surdi:
Tarixiy yerlar maqomi: Vladimir Putin Kiyev ma’muriyati nazoratidan chiqqan yerlarni Ukrainaning milliy mulki emas, balki Rossiyaning asl tarixiy hududlari sifatida baholadi;
Geosiyosiy pozitsiya: Ushbu iddao Moskvaning qurolli to‘qnashuvlar davomida o‘z nazoratiga olgan hududlar bo‘yicha pozitsiyasi qat’iy ekani va chegaralar masalasida yon berish niyatida emasligidan darak beradi.
«Genetik tadqiqotlar bitta xalq ekanimizni ko‘rsatmoqda»
Rossiya rahbari o‘z chiqishida an’anaviy siyosiy dalillardan tashqari ilmiy tadqiqotlarga ham tayandi:
Ilmiy xulosalarga urg‘u: «So‘nggi genetik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ruslar va ukrainlar aslida bir xalqdir», — deya ta’kidladi Putin;
Bir ildiz qarashi: Kreml rahbari ilgari ham bir necha bor ruslar, ukrainlar va belaruslarning umumiy tarixiy, madaniy hamda qon-qarindoshlik asoslariga ega ekanini muntazam ravishda ta’kidlab kelgan.
Putinning mazkur chiqishi xalqaro maydonda davom etayotgan harbiy-siyosiy ziddiyatlar hamda diplomatik muzokaralar bo‘yicha muhokamalar fonida navbatdagi keskin siyosiy munozaralar to‘lqinini yuzaga keltirdi.
Izohlar 0
…