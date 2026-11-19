Putin va Trampning uchrashuvi yakunlandi: Ushakov Putinning kayfiyati haqida nima dedi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya prezidenti Vladimir Putin va AQSH rahbari Donald Tramp Xitoyning Shenchjen shahrida bo‘lib o‘tgan 48 daqiqalik muzokaralarni yakunladi.
- Yuriy Ushakovning ma’lum qilishicha, Vladimir Putin uchrashuvni a’lo kayfiyatda tugatgan va tomonlar asosiy e’tiborni ikki davlat munosabatlari hamda Si Szinpin ishtirokidagi uch tomonlama sammitga tayyorgarlikka qaratgan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin va AQSH rahbari Donald Tramp o‘rtasida Xitoyning Shenchjen shahrida Osiyo-Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi (ATES) sammiti doirasida bo‘lib o‘tgan ikki tomonlama muzokaralar yakunlandi. Rossiya davlati rahbarining yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalistlarga ma’lum qilishicha, suhbat taxminan 48 daqiqa davom etgan va Vladimir Putin uchrashuvni «a’lo kayfiyatda» tugatgan.
Muzokaralar mazmuni va rasmiy bayonotlar
Ta’kidlanishicha, yetakchilar balandparvoz ommaviy bayonotlar berishdan tiyilib, asosiy e’tiborni Rossiya–AQSH munosabatlariga hamda Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin ishtirokida o‘tadigan uch tomonlama sammitga tayyorgarlik ko‘rishga qaratishgan. Suhbat avvalida Donald Tramp Vladimir Putinni o‘z do‘sti deb atab, rossiyalik hamkasbi bilan yana uchrashganidan xursand ekanini bildirgan.
Rossiya prezidentining maxsus vakili, Rossiya to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiyalar jamg‘armasi (RFPI) rahbari Kirill Dmitriyev ham muloqot ahamiyatiga to‘xtalib o‘tdi:
Uning so‘zlariga ko‘ra, har ikki yetakchi Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etishdan manfaatdor.
Dmitriyev ayrim Yevropa davlatlari va xalqaro siyosat ishtirokchilarining bunday muloqotga to‘sqinlik qilish urinishlariga qaramay, ushbu muzokaralar xalqaro hamjamiyat uchun ulkan ahamiyatga ega ekanini qayd etdi.
Shenchjendagi muloqot bosqichlari
Asosiy tafsilotlar va bayonotlar
Putin – Tramp suhbati
48 daqiqa davom etdi, konstruktiv ruhda o‘tdi va uch tomonlama sammitga zamin tayyorladi
Tramp – Si Szinpin muloqoti
Banketdagi 2 soatlik suhbatdan so‘ng davom etdi; Vashington va Pekin aloqalari mustahkamlanmoqda
19 noyabr kungi uch tomonlama sammit
«Silin Shanchjuan» davlat qarorgohida protokol vaqt cheklovlarisiz o‘tkaziladi
Trampning Si Szinpin bilan uchrashuvi va «Silin Shanchjuan» sammiti
Vladimir Putin bilan muloqotdan so‘ng AQSH prezidenti XXR raisi Si Szinpin bilan uchrashdi. Tramp xitoylik yetakchini ham o‘z do‘sti deb atab, Vashington va Pekin o‘rtasidagi munosabatlar mustahkamlanib borayotganini ta’kidladi (bir kun avval sammit doirasidagi tantanali ziyofat chog‘ida ikki davlat rahbarlari qariyb ikki soat suhbatlashgan edi).
AQSH prezidentining ma’lum qilishicha, Rossiya, AQSH va Xitoy Ukrainadagi mojaroni tezroq bartaraf etishga ko‘maklashish niyatida. U Putin bilan o‘tkazilgan uchrashuv kengaytirilgan formatdagi muzokaralarga zamin tayyorlash uchun zarur bo‘lganini aytdi: "Biz hozirgina prezident Putin bilan shunchaki zamin tayyorlash uchun uchrashuv o‘tkazdik va o‘ylaymanki, muzokaralarimiz muvaffaqiyatli o‘tadi".
Vladimir Putin, Donald Tramp va Si Szinpin ishtirokidagi uch tomonlama muzokaralar 19 noyabr kuni «Silin Shanchjuan» davlat qarorgohida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan. Yuriy Ushakovning izohlashicha, uchrashuv davomiyligini yetakchilarning o‘zlari protokol tomonidan qo‘yiladigan qat’iy vaqt cheklovlarisiz mustaqil belgilaydi. Tramp esa Rossiya rahbari bilan uzoq yillik yaxshi munosabatlarga ega ekanini eslatib, "Hammasi a’lo darajada bo‘ladi", deya va’da berdi.
Sizningcha, Shenchjenda bo‘lib o‘tayotgan Putin, Tramp va Si Szinpin uchrashuvi xalqaro vaziyatni yumshatish va Ukraina mojarosini tinch yo‘l bilan hal etishda burilish nuqtasi bo‘la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…