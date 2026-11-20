Abu-Dabi muloqotlari va Vashingtondagi siyosiy o‘zgarishlar: Shoshilinch reja sababi nimada?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Donald Tramp ma'muriyati Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik bitimini AQSH Kongressi nazorati demokratlarga o'tadigan yanvar oyi boshigacha yakunlashni rejalashtirmoqda.
- Oq uyning bu shoshilinch harakatlariga noyabr oyidagi oraliq saylovlarda respublikachilarning mag'lubiyati va yangi tarkibdagi Kongressning Kiyevga yordamni oshirish hamda sanksiyalarni kuchaytirish kabi rejalari sabab bo'lmoqda.
AQSH prezidenti Donald Tramp ma’muriyati Rossiya va Ukraina o‘rtasida tinchlik bitimi tuzilishiga yanvar oyi boshigacha — AQSH Kongressi ustidan nazorat Demokratik partiyaga o‘tguniga qadar erishishni mo‘ljallamoqda. Bu haqda 20 noyabr kuni Buyuk Britaniyaning Financial Times gazetasi to‘rt nafar xabardor manbaga tayanib yozdi.
Nashr suhbatdoshlarining so‘zlariga ko‘ra, Vashington mojaroni tartibga solishning maqbul muddatlari haqida ukrainalik va yevropalik mulozimlarni allaqachon xabardor qilgan. Oq uyning shoshilishi noyabr oyida o‘tgan oraliq saylovlar natijalari bilan bog‘liq: ularda respublikachilar ham Vakillar palatasida, ham Senatda ko‘pchilik o‘rinlarni demokratlarga boy berishdi.
Yanvarda Kongressda nimalar o‘zgarishi kutilmoqda?
Yangi tarkibdagi Kongress yanvar oyida o‘z vakolatlariga kirishganidan so‘ng demokratlar bir qator qadamlarni tashlashga urinishi kutilmoqda:
Kiyevga harbiy yordamni oshirish uchun qonunchilik vositalarini ishga solish;
Moskvaga nisbatan sanksiya bosimini kuchaytirish;
Ma’muriyatning tashqi siyosiy qadamlarini tergov qilish.
«Tramp Putinga xayrixoh va bularning barini yanvargacha yakunlamoqchi», — dedi gazetaga yuqori martabali ukrainalik mulozim hamda bunday sharoitda Kiyevga Rossiya uchun manfaatli shartlar asosida kelishuv majburlanishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Oq uy esa Financial Times e’lon qilgan ushbu maqola yuzasidan izoh berishdan tiyildi.
Jihat
Ma’lumot va tafsilotlar
Mo‘ljallangan muddat
Yanvar oyi boshigacha (yangi Kongress ish boshlaguniga qadar)
Asosiy sabab
Noyabr oraliq saylovlarida demokratlarning Senat va Vakillar palatasida ustunlikka erishishi
Diplomatik qadamlar
Noyabr boshida Abu-Dabida Stiv Uitkoff va Jared Kushner vositachiligida aloqalarning tiklanishi
Tomonlarning pozitsiyasi
Kiyev tomoni xavotir bildirdi; Yevropaga to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot taklifi berildi; Moskva xavfsizlik manfaatlari va sabablar bartaraf etilishini talab qilmoqda
Abu-Dabidagi aloqalar va tomonlarning munosabati
Noyabr oyi boshida AQSH yetakchisining maxsus vakili Stiv Uitkoff va prezident kuyovi Jared Kushner Abu-Dabida Moskva hamda Kiyev vakillari bilan aloqalarni qayta tiklab, muzokaralardagi sakkiz oylik tanaffusga nuqta qo‘ygan edi.
Bundan avval Yevropa davlatlari yetakchilari bilan telefon suhbati chog‘ida Donald Tramp ittifoqchilarni mojaroni tezroq yakunlash uchun «Putin bilan muloqotni o‘zlari boshlashga» chaqirgan. Moskva esa siyosiy-diplomatik yo‘l bilan tartibga solishga faqat Rossiyaning xavfsizlik sohasidagi manfaatlari inobatga olingan va inqirozning dastlabki sabablari bartaraf etilgan taqdirdagina ochiq ekanini bir necha bor ta’kidlagan.
Sizningcha, AQSH Kongressidagi kuchlar muvozanatining o‘zgarishi va Oq uyning yanvar boshigacha belgilagan muddati yaqin haftalarda tinchlik muzokaralari sur’atiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…