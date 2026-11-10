Abu-Dabidagi maxfiy kelishuv: Rossiya, AQSH va Ukraina muzokaralar stoliga qaytmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida Rossiya, AQSH va Ukraina vakillari o‘rtasida bir necha oylik tanaffusdan so‘ng ilk bor uch tomonlama yuzma-yuz muzokaralar qayta tiklandi.
- Rossiya delegatsiyasiga Vladimir Medinskiy boshchilik qilmoqda, shuningdek, tarkibga Sergey Ryabkov, Mixail Galuzin, Igor Kostyukov va Yuriy Jigarlovskiy kabi tajribali mutaxassislar jalb etildi.
Abu-Dabida dunyo geosiyosatining keyingi taqdirini belgilab berishi mumkin bo‘lgan muhim jarayon start olmoqda. Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasida bir necha oylik tanaffusdan so‘ng ilk bor uch tomonlama yuzma-yuz muzokaralar qayta tiklandi. Mahalliy vaqt bilan soat 11:50 da (Toshkent vaqti bilan 12:50) boshlanadigan ushbu diplomatik raund urushdan keyingi xavfsizlik arxitekturasini qayta qurishda burilish nuqtasi bo‘lishi kutilmoqda.
Yangilangan tarkib: Rossiya delegatsiyasida kutilmagan o‘zgarishlar
Rossiya prezidenti yordamchisi Vladimir Medinskiy boshchiligidagi delegatsiya Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtiga yetib keldi. Kuzatuvchilar e’tiborini tortgan asosiy jihat — muzokarachilar safiga yangi va tajribali figuralarning qo‘shilgani bo‘ldi.
Delegatsiya tarkibidan Rossiya TIV rahbari o‘rinbosari Mixail Galuzin hamda Bosh shtab Bosh boshqarmasi boshlig‘i Igor Kostyukov joy olgan. Shu bilan birga, jarayonga xalqaro xavfsizlik va qurollanish masalalari bo‘yicha asosiy muzokarachi — TIV o‘rinbosari Sergey Ryabkov hamda Bosh shtab Bosh operativ boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari Yuriy Jigarlovskiy ham jalb etildi.
Ishtirokchi
Maqomi / Lavozimi
Muzokaralardagi roli
Vladimir Medinskiy
RF prezidenti yordamchisi
Rossiya delegatsiyasi rahbari
Sergey Ryabkov
RF TIV rahbari o‘rinbosari
Global xavfsizlik va strategik barqarorlik bo‘yicha mutaxassis (yangi ishtirokchi)
Mixail Galuzin
RF TIV rahbari o‘rinbosari
MDH va mintaqaviy munosabatlar kuratori
Igor Kostyukov
Bosh shtab boshlig‘i o‘rinbosari
Harbiy va razvedka yo‘nalishi tahlili
Yuriy Jigarlovskiy
Bosh operativ boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari
Harbiy-operativ rejalashtirish va xavfsizlik chegaralari (yangi ishtirokchi)
«Harbiy operativ rejalashtirish va qurol nazorati bo‘yicha asosiy mutaxassislarning stol atrofida paydo bo‘lishi suhbat endi umumiy bayonotlar emas, balki aniq demarkatsiya va kafolatlar bo‘yicha kechayotganidan dalolat beradi».
Parda ortidagi diplomatiya: Nima uchun aynan hozir?
Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama uchrashuv oxirgi marta 2026 yilning fevralida o‘tkazilgan edi. O‘shandan buyon muloqot faqat «chekik diplomatiya» shaklida, ya’ni ikki tomonlama formatda davom etdi.
AQSHning maxsus vakillari Stiv Uitkoff hamda Jared Kushner Moskvada Kreml rahbariyati bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvlar o‘tkazgan, so‘ngra muzokaralarning navbatdagi bosqichini Kiyevda Ukraina rasmiylari bilan alohida muhokama qilgan edi. Bu gal Abu-Dabi barcha tomonlarni yana bir stol atrofiga to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.
Stoldagi asosiy masala: Mojarodan keyingi xavfsizlik tizimi
Uchrashuv tafsilotlari va kun tartibi qattiq sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, sizib chiqqan ma’lumotlarga ko‘ra, asosiy mavzu — harbiy harakatlar to‘xtaganidan so‘ng Rossiya va Ukraina uchun uzoq muddatli xavfsizlik tizimini shakllantirish hisoblanadi. Bu chegaralardagi demilitarizatsiya zonalari, xalqaro kafolatlar va uchinchi davlatlarning mintaqadagi harbiy ishtirokini belgilab beruvchi prinsiplarni o‘z ichiga olishi mumkin.
Sizningcha, BAA maydonida uch tomonlama kelishuvga erishish imkoniyati qanchalik yuqori? Tomonlar xavfsizlik masalasida murosaga kela oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Izohlar 0
…