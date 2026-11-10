Abu-Dabidagi maxfiy kelishuv: Rossiya, AQSH va Ukraina muzokaralar stoliga qaytmoqda

·10·Dunyo
Abu-Dabidagi maxfiy kelishuv: Rossiya, AQSH va Ukraina muzokaralar stoliga qaytmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabida Rossiya, AQSH va Ukraina vakillari o‘rtasida bir necha oylik tanaffusdan so‘ng ilk bor uch tomonlama yuzma-yuz muzokaralar qayta tiklandi.
  • Rossiya delegatsiyasiga Vladimir Medinskiy boshchilik qilmoqda, shuningdek, tarkibga Sergey Ryabkov, Mixail Galuzin, Igor Kostyukov va Yuriy Jigarlovskiy kabi tajribali mutaxassislar jalb etildi.

Abu-Dabida dunyo geosiyosatining keyingi taqdirini belgilab berishi mumkin bo‘lgan muhim jarayon start olmoqda. Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasida bir necha oylik tanaffusdan so‘ng ilk bor uch tomonlama yuzma-yuz muzokaralar qayta tiklandi. Mahalliy vaqt bilan soat 11:50 da (Toshkent vaqti bilan 12:50) boshlanadigan ushbu diplomatik raund urushdan keyingi xavfsizlik arxitekturasini qayta qurishda burilish nuqtasi bo‘lishi kutilmoqda.

Yangilangan tarkib: Rossiya delegatsiyasida kutilmagan o‘zgarishlar

Rossiya prezidenti yordamchisi Vladimir Medinskiy boshchiligidagi delegatsiya Birlashgan Arab Amirliklari poytaxtiga yetib keldi. Kuzatuvchilar e’tiborini tortgan asosiy jihat — muzokarachilar safiga yangi va tajribali figuralarning qo‘shilgani bo‘ldi.

Delegatsiya tarkibidan Rossiya TIV rahbari o‘rinbosari Mixail Galuzin hamda Bosh shtab Bosh boshqarmasi boshlig‘i Igor Kostyukov joy olgan. Shu bilan birga, jarayonga xalqaro xavfsizlik va qurollanish masalalari bo‘yicha asosiy muzokarachi — TIV o‘rinbosari Sergey Ryabkov hamda Bosh shtab Bosh operativ boshqarmasi boshlig‘i o‘rinbosari Yuriy Jigarlovskiy ham jalb etildi.

Ishtirokchi

Maqomi / Lavozimi

Muzokaralardagi roli

Vladimir Medinskiy

RF prezidenti yordamchisi

Rossiya delegatsiyasi rahbari

Sergey Ryabkov

RF TIV rahbari o‘rinbosari

Global xavfsizlik va strategik barqarorlik bo‘yicha mutaxassis (yangi ishtirokchi)

Mixail Galuzin

RF TIV rahbari o‘rinbosari

MDH va mintaqaviy munosabatlar kuratori

Igor Kostyukov

Bosh shtab boshlig‘i o‘rinbosari

Harbiy va razvedka yo‘nalishi tahlili

Yuriy Jigarlovskiy

Bosh operativ boshqarma boshlig‘i o‘rinbosari

Harbiy-operativ rejalashtirish va xavfsizlik chegaralari (yangi ishtirokchi)

«Harbiy operativ rejalashtirish va qurol nazorati bo‘yicha asosiy mutaxassislarning stol atrofida paydo bo‘lishi suhbat endi umumiy bayonotlar emas, balki aniq demarkatsiya va kafolatlar bo‘yicha kechayotganidan dalolat beradi».

Parda ortidagi diplomatiya: Nima uchun aynan hozir?

Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasidagi uch tomonlama uchrashuv oxirgi marta 2026 yilning fevralida o‘tkazilgan edi. O‘shandan buyon muloqot faqat «chekik diplomatiya» shaklida, ya’ni ikki tomonlama formatda davom etdi.

AQSHning maxsus vakillari Stiv Uitkoff hamda Jared Kushner Moskvada Kreml rahbariyati bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuvlar o‘tkazgan, so‘ngra muzokaralarning navbatdagi bosqichini Kiyevda Ukraina rasmiylari bilan alohida muhokama qilgan edi. Bu gal Abu-Dabi barcha tomonlarni yana bir stol atrofiga to‘plashga muvaffaq bo‘ldi.

Stoldagi asosiy masala: Mojarodan keyingi xavfsizlik tizimi

Uchrashuv tafsilotlari va kun tartibi qattiq sir saqlanmoqda. Shunga qaramay, sizib chiqqan ma’lumotlarga ko‘ra, asosiy mavzu — harbiy harakatlar to‘xtaganidan so‘ng Rossiya va Ukraina uchun uzoq muddatli xavfsizlik tizimini shakllantirish hisoblanadi. Bu chegaralardagi demilitarizatsiya zonalari, xalqaro kafolatlar va uchinchi davlatlarning mintaqadagi harbiy ishtirokini belgilab beruvchi prinsiplarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Sizningcha, BAA maydonida uch tomonlama kelishuvga erishish imkoniyati qanchalik yuqori? Tomonlar xavfsizlik masalasida murosaga kela oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Abu-Dabi muzokaralariRossiya-Ukraina mojarosiVladimir MedinskiyGlobal xavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Ruslar va ukrainlar bir xalq”: Putindan chegaralar va genetikaga oid bahsli chiqish“Ruslar va ukrainlar bir xalq”: Putindan chegaralar va genetikaga oid bahsli chiqish24 oktabr 14:15«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdi«Chekinmaymiz va qaqshatqich javob beramiz!»: Eron AQSH bilan urushga tayyorligini bildirdi10 sentabr 21:03Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!Seul Kiyevdan uzr so‘rashni talab qildi: KXDR asirlari bo‘yicha maxfiy mojaro!28 sentabr 14:36Kirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladiKirill Budanov Zelenskiyga Donbass bo‘yicha bergan maslahatini ochiqladi5 sentabr 17:19«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildi27 iyul 09:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda