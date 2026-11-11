Marko Rubio Abu-Dabidagi uch tomonlama uchrashuv tafsilotlarini oshkor qildi

2 daqiqa o'qish50
Marko Rubio Abu-Dabidagi uch tomonlama uchrashuv tafsilotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabi shahrida Rossiya, AQSH va Ukraina delegatsiyalari ishtirokida to‘rt yarim soatlik yopiq muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
  • AQSH Davlat kotibi Marko Rubio muhokamalarni ijobiy baholagan bo‘lsa-da, mojaroning yaqin vaqt ichida to‘liq hal etilishini kutmaslik kerakligini ta’kidladi.
  • Vashington ushbu uch tomonlama formatni kelajakda Yevropa vakillarini jalb qilgan holda kengaytirishni maqsad qilgan.

Arab Birlashgan Amirliklari poytaxti Abu-Dabi shahrida Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasida o‘tkazilayotgan yopiq maslahatlashuvlarning ilk kuni o‘z nihoyasiga yetdi. To‘rt yarim soat davom etgan dastlabki uchrashuv natijasida tomonlar o‘zlarining oraliq muzokara pozitsiyalarini qayd etib olishdi. Uchrashuv yakunlari bo‘yicha AQSH Davlat kotibi Marko Rubio muhokamalarni ijobiy baholab, biroq keskin o‘zgarishlarni kutmaslik kerakligini ta’kidladi.

Marko Rubio bayonoti va Abu-Dabidagi muzokaralar marafoni

AQSH diplomatiyasi rahbarining so‘zlariga ko‘ra, muzokaralar ishtirokchilaridan hech biri mojaroning yaqin soatlarda yoki bir kun ichida to‘liq hal etilishini kutmayapti. Vashingtonning strategik maqsadi esa uch tomonlama formatni kelajakda yanada kengaytirib, unga Yevropa vakillarini ham to‘g‘ridan to‘g‘ri jalb qilishdan iborat.

Insayder manbalarning tasdiqlashicha, Abu-Dabidagi maxfiy muzokaralar marafoni chorshanba, 11 noyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 11:00 da o‘z ishini yana davom ettiradi.

Muzokara parametrlari va yo‘nalishlari

Tafsilotlar va rasmiy ma’lumotlar

O‘tkazilish joyi

Abu-Dabi shahri, AAE (yopiq maslahatlashuvlar formati)

Ishtirokchi tomonlar

Rossiya, AQSH va Ukraina delegatsiyalari

Birinchi kun natijasi

4,5 soatlik uchrashuv, oraliq pozitsiyalar qayd etildi

AQSH bahosi (Marko Rubio)

Muhokamalar samarala, ammo tezkor hal qiluv kutilmasligi kerak

AQSHning strategik maqsadi

Formatni yevropalik vakillar hisobiga kengaytirish

Keyingi bosqich vaqti

11 noyabr, Moskva vaqti bilan 11:00

«Hech bir tomon krizisning darhol hal bo‘lishini kutmayapti, biroq Abu-Dabidagi maslahatlashuvlar kelajakdagi tinchlik dialogi uchun poydevor vazifasini o‘tamoqda».

Bryussel muzokaralarni «torpeda» qilmoqchimi?

AQSH, Rossiya va Ukraina delegatsiyalari Abu-Dabida oraliq kelishuvlarni muhokama qilayotgan bir paytda, Yevropa Ittifoqi tomonidan diplomatik jarayonlarga nisbatan keskin sovuq munosabat bildirildi. Parijda G7 vazirlari uchrashuvi doirasida Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga bilan muloqot qilgan YEIning tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo‘yicha yangi oliy vakili Kaya Kallas qattiq bayonot bilan chiqdi.

Yevropa diplomatiyasi rahbari Abu-Dabidagi tinchlik muzokaralarining gipotetik natijalaridan qat’i nazar, YEI Kiyevga harbiy yordamni cheklamagan holda davom ettirishini e’lon qildi. Qolaversa, Kallas Bryussel tomonidan joriy etilgan sanksiyalar bosimini yumshatish ehtimolini keskin rad etdi va Rossiyaga qarshi iqtisodiy cheklovlar faqat kuchayib borishini ta’kidladi. Ekspertlarning fikricha, bunday yondashuv Abu-Dabidagi diplomatik urinishlarga qarshi ochiq siyosiy demarsh hisoblanadi.

Sizningcha, AQSH va Rossiya boshchiligidagi Abu-Dabi muzokaralari Yevropaning keskin pozitsiyasiga qaramay, mojaroni hal qilishda real natija bera oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari