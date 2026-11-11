Marko Rubio Abu-Dabidagi uch tomonlama uchrashuv tafsilotlarini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabi shahrida Rossiya, AQSH va Ukraina delegatsiyalari ishtirokida to‘rt yarim soatlik yopiq muzokaralar bo‘lib o‘tdi.
- AQSH Davlat kotibi Marko Rubio muhokamalarni ijobiy baholagan bo‘lsa-da, mojaroning yaqin vaqt ichida to‘liq hal etilishini kutmaslik kerakligini ta’kidladi.
- Vashington ushbu uch tomonlama formatni kelajakda Yevropa vakillarini jalb qilgan holda kengaytirishni maqsad qilgan.
Arab Birlashgan Amirliklari poytaxti Abu-Dabi shahrida Rossiya, AQSH va Ukraina o‘rtasida o‘tkazilayotgan yopiq maslahatlashuvlarning ilk kuni o‘z nihoyasiga yetdi. To‘rt yarim soat davom etgan dastlabki uchrashuv natijasida tomonlar o‘zlarining oraliq muzokara pozitsiyalarini qayd etib olishdi. Uchrashuv yakunlari bo‘yicha AQSH Davlat kotibi Marko Rubio muhokamalarni ijobiy baholab, biroq keskin o‘zgarishlarni kutmaslik kerakligini ta’kidladi.
Marko Rubio bayonoti va Abu-Dabidagi muzokaralar marafoni
AQSH diplomatiyasi rahbarining so‘zlariga ko‘ra, muzokaralar ishtirokchilaridan hech biri mojaroning yaqin soatlarda yoki bir kun ichida to‘liq hal etilishini kutmayapti. Vashingtonning strategik maqsadi esa uch tomonlama formatni kelajakda yanada kengaytirib, unga Yevropa vakillarini ham to‘g‘ridan to‘g‘ri jalb qilishdan iborat.
Insayder manbalarning tasdiqlashicha, Abu-Dabidagi maxfiy muzokaralar marafoni chorshanba, 11 noyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 11:00 da o‘z ishini yana davom ettiradi.
Muzokara parametrlari va yo‘nalishlari
Tafsilotlar va rasmiy ma’lumotlar
O‘tkazilish joyi
Abu-Dabi shahri, AAE (yopiq maslahatlashuvlar formati)
Ishtirokchi tomonlar
Rossiya, AQSH va Ukraina delegatsiyalari
Birinchi kun natijasi
4,5 soatlik uchrashuv, oraliq pozitsiyalar qayd etildi
AQSH bahosi (Marko Rubio)
Muhokamalar samarala, ammo tezkor hal qiluv kutilmasligi kerak
AQSHning strategik maqsadi
Formatni yevropalik vakillar hisobiga kengaytirish
Keyingi bosqich vaqti
11 noyabr, Moskva vaqti bilan 11:00
«Hech bir tomon krizisning darhol hal bo‘lishini kutmayapti, biroq Abu-Dabidagi maslahatlashuvlar kelajakdagi tinchlik dialogi uchun poydevor vazifasini o‘tamoqda».
Bryussel muzokaralarni «torpeda» qilmoqchimi?
AQSH, Rossiya va Ukraina delegatsiyalari Abu-Dabida oraliq kelishuvlarni muhokama qilayotgan bir paytda, Yevropa Ittifoqi tomonidan diplomatik jarayonlarga nisbatan keskin sovuq munosabat bildirildi. Parijda G7 vazirlari uchrashuvi doirasida Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga bilan muloqot qilgan YEIning tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo‘yicha yangi oliy vakili Kaya Kallas qattiq bayonot bilan chiqdi.
Yevropa diplomatiyasi rahbari Abu-Dabidagi tinchlik muzokaralarining gipotetik natijalaridan qat’i nazar, YEI Kiyevga harbiy yordamni cheklamagan holda davom ettirishini e’lon qildi. Qolaversa, Kallas Bryussel tomonidan joriy etilgan sanksiyalar bosimini yumshatish ehtimolini keskin rad etdi va Rossiyaga qarshi iqtisodiy cheklovlar faqat kuchayib borishini ta’kidladi. Ekspertlarning fikricha, bunday yondashuv Abu-Dabidagi diplomatik urinishlarga qarshi ochiq siyosiy demarsh hisoblanadi.
Sizningcha, AQSH va Rossiya boshchiligidagi Abu-Dabi muzokaralari Yevropaning keskin pozitsiyasiga qaramay, mojaroni hal qilishda real natija bera oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…