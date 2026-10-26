Ar-Riyod osmonida havo hujumi: Saudiyaga husiylar uchirgan ballistik raketa urib tushirildi
Saudiya Arabistoni boshchiligidagi arab koalitsiyasi kuchlari Yamandagi «Ansor Alloh» (husiylar) harakati tomonidan qirollik poytaxti Ar-Riyod shahri yo‘nalishida uchirilgan ballistik raketani havoda tutib olib, muvaffaqiyatli yo‘q qildi. Bu haqda Reuters axborot agentligi koalitsiya bergan rasmiy bayonotga tayangan holda xabar tarqatdi.
Ushbu hodisa to‘rt yillik nisbiy sukunat va sulhdan so‘ng mintaqada yana avj olgan harbiy to‘qnashuvlar fonida Yaqin Sharqdagi xavfsizlik inqirozini yangi bosqichga olib chiqdi.
Hujum va poytaxt xavfsizligi: Rasmiy bayonot tafsilotlari
Qirollik havo hujumidan mudofaa kuchlarining tezkor harakati poytaxtga yetkazilishi mumkin bo‘lgan jiddiy talofatlarning oldini oldi:
Poytaxt yo‘nalishidagi zarba: Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya tarqatgan bayonotda husiylarning ballistik raketasi aynan millionlab aholi istiqomat qiladigan Ar-Riyod shahriga qarata uchirilgani qayd etildi;
Muvaffaqiyatli tutib olish: Havo mudofaa tizimlari nishonni o‘z vaqtida aniqlab, shahar hududiga kirib kelmasidan oldin osmondayoq to‘liq zararsizlantirdi;
Reuters tasdig‘i: Xalqaro agentlik koalitsiyaning raketa tutib olingani va favqulodda holat bartaraf etilgani haqidagi rasmiy ma’lumotini tasdiqladi.
To‘rt yillik sukunat tugadi: Nega to‘qnashuvlar qayta alanga oldi?
Mintaqadagi vaziyat iyul oyi o‘rtalaridan boshlab sezilarli darajada yomonlashgan:
Urushning qayta boshlanishi: Saudiya Arabistoni qo‘llab-quvvatlab kelayotgan Yaman hukumati armiyasi hamda «Ansor Alloh» kuchlari o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuvlar to‘rt yillik tanaffusdan so‘ng iyul oyining o‘rtalarida yana qayta avj oldi;
Qizil dengiz bo‘yidagi ustunlik: Ushbu davr mobaynida husiylar katta harbiy ustunlikka erishib, Qizil dengizning butun g‘arbiy sohilbo‘yi hududlarini o‘z nazoratiga olishga muvaffaq bo‘lishdi;
Bab-al-Mandeb bo‘g‘ozi nazorati: Shuningdek, xalqaro savdo va neft tashuvchi tankerlar qatnovi uchun muhim geostrategik tugun hisoblangan Bab-al-Mandeb bo‘g‘ozi yaqinidagi shaharlar ham «Ansor Alloh» kuchlari qo‘liga o‘tdi.
Ar-Riyodga uyushtirilgan navbatdagi ballistik raketa hujumi mintaqadagi strategik dengiz yo‘llari va shaharlar xavfsizligi yanada jiddiy tahdid ostida qolganidan dalolat bermoqda.
Izohlar 0
…