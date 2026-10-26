Ar-Riyod osmonida havo hujumi: Saudiyaga husiylar uchirgan ballistik raketa urib tushirildi

·2·Dunyo
Ar-Riyod osmonida havo hujumi: Saudiyaga husiylar uchirgan ballistik raketa urib tushirildi

Saudiya Arabistoni boshchiligidagi arab koalitsiyasi kuchlari Yamandagi «Ansor Alloh» (husiylar) harakati tomonidan qirollik poytaxti Ar-Riyod shahri yo‘nalishida uchirilgan ballistik raketani havoda tutib olib, muvaffaqiyatli yo‘q qildi. Bu haqda Reuters axborot agentligi koalitsiya bergan rasmiy bayonotga tayangan holda xabar tarqatdi.

Ushbu hodisa to‘rt yillik nisbiy sukunat va sulhdan so‘ng mintaqada yana avj olgan harbiy to‘qnashuvlar fonida Yaqin Sharqdagi xavfsizlik inqirozini yangi bosqichga olib chiqdi.

Hujum va poytaxt xavfsizligi: Rasmiy bayonot tafsilotlari

Qirollik havo hujumidan mudofaa kuchlarining tezkor harakati poytaxtga yetkazilishi mumkin bo‘lgan jiddiy talofatlarning oldini oldi:

  • Poytaxt yo‘nalishidagi zarba: Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya tarqatgan bayonotda husiylarning ballistik raketasi aynan millionlab aholi istiqomat qiladigan Ar-Riyod shahriga qarata uchirilgani qayd etildi;

  • Muvaffaqiyatli tutib olish: Havo mudofaa tizimlari nishonni o‘z vaqtida aniqlab, shahar hududiga kirib kelmasidan oldin osmondayoq to‘liq zararsizlantirdi;

  • Reuters tasdig‘i: Xalqaro agentlik koalitsiyaning raketa tutib olingani va favqulodda holat bartaraf etilgani haqidagi rasmiy ma’lumotini tasdiqladi.

To‘rt yillik sukunat tugadi: Nega to‘qnashuvlar qayta alanga oldi?

Mintaqadagi vaziyat iyul oyi o‘rtalaridan boshlab sezilarli darajada yomonlashgan:

  • Urushning qayta boshlanishi: Saudiya Arabistoni qo‘llab-quvvatlab kelayotgan Yaman hukumati armiyasi hamda «Ansor Alloh» kuchlari o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuvlar to‘rt yillik tanaffusdan so‘ng iyul oyining o‘rtalarida yana qayta avj oldi;

  • Qizil dengiz bo‘yidagi ustunlik: Ushbu davr mobaynida husiylar katta harbiy ustunlikka erishib, Qizil dengizning butun g‘arbiy sohilbo‘yi hududlarini o‘z nazoratiga olishga muvaffaq bo‘lishdi;

  • Bab-al-Mandeb bo‘g‘ozi nazorati: Shuningdek, xalqaro savdo va neft tashuvchi tankerlar qatnovi uchun muhim geostrategik tugun hisoblangan Bab-al-Mandeb bo‘g‘ozi yaqinidagi shaharlar ham «Ansor Alloh» kuchlari qo‘liga o‘tdi.

Ar-Riyodga uyushtirilgan navbatdagi ballistik raketa hujumi mintaqadagi strategik dengiz yo‘llari va shaharlar xavfsizligi yanada jiddiy tahdid ostida qolganidan dalolat bermoqda.

Saudiya ArabistoniYamanAnsor AllohAr-Riyod
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdiHusiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi7 oktabr 15:35Husiychilar Saudiya poytaxtini 3-marta nishonga oldi — Ar-Riyoddagi hujum tafsilotlariHusiychilar Saudiya poytaxtini 3-marta nishonga oldi — Ar-Riyoddagi hujum tafsilotlari11 oktabr 10:39Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi14 oktabr 23:05Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49Saudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiSaudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildi26 sentabr 08:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi