Yaqin Sharqda keskinlik: Saudiyadagi strategik obyektlarga qilingan hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yamandagi «Ansor Alloh» harakati vakili Yahyo Saria Saudiya Arabistonining strategik va harbiy obyektlariga ballistik raketalar hamda dronlar yordamida hujum uyushtirilganini ma'lum qildi.
- Hujumlar natijasida Shoh Xolid nomidagi xalqaro aeroport, Jizon va Najrondagi harbiy lagerlar hamda radar tizimlari nishonga olinib, qurbonlar va moddiy zarar qayd etildi.
- Shuningdek, Taiz viloyati osmonida Saudiyaning «Wing Loong II» uchuvchisiz apparati urib tushirildi.
Yaqin Sharq mintaqasida harbiy qarama-qarshilik yanada xavfli pallaga kirdi. Yamandagi «Ansor Alloh» (xusiylar) harakati harbiy vakili Yahyo Saria Saudiya Arabistoni hududidagi bir qator muhim strategik va harbiy nishonlarga ballistik raketalar hamda jangovar dronlar yordamida yirik zarbalar berilganini e’lon qildi.
Xusiylar tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, zarbalar nafaqat chegaradosh hududlardagi harbiy bazalar, balki qirollik poytaxtidagi fuqarolik infratuzilmasini ham qamrab olgan.
Nishonga olingan asosiy obyektlar: Aeroport va harbiy lagerlar
Harakat vakili amalga oshirilgan harbiy operatsiyalar bo‘yicha quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:
Ar-Riyod xalqaro aeroporti: Saudiya poytaxtida joylashgan Shoh Xolid nomidagi xalqaro aeroportga ballistik raketa bilan zarba berilgani va inshootga katta moddiy zarar yetkazilgani ta’kidlanmoqda;
Jizon va Najrondagi nishonlar: Jizon shimolidagi harbiy radar tizimiga dron orqali hujum uyushtirilgan. Shuningdek, ballistik raketalar bilan Najrondagi harbiy lagerga va Jizondagi chegara xizmati qo‘mondonligi binosiga zarba berilgan bo‘lib, saudiyalik harbiylar orasida qurbonlar va yaradorlar borligi aytilmoqda;
El-Javf va urib tushirilgan dron: Yamanning El-Javf viloyati sharqida saudiyaparast kuchlarning pozitsiyalariga qarshi birdaniga 6 ta ballistik raketa yo‘naltirilgan. Bundan tashqari, Taiz viloyati osmonida Saudiyaning zamonaviy «Wing Loong II» razvedka-zarba uchuvchisiz apparati urib tushirilgani bildirildi.
Keskinlikning ildizi: Mintaqaviy qarama-qarshilik kuchaymoqda
Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya va Yaman xusiylari o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuv 2014 yildan beri davom etib kelmoqda. Biroq so‘nggi oylarda ziddiyat yanada alanga oldi:
2026 yilning iyul oyida isyonchilar Saudiya Arabistoniga nisbatan dengiz qamali joriy etilganini e’lon qilib, qirollikka qarashli neft tankerlariga bir necha bor hujum uyushtirgan edi;
Avgust oyi boshida esa xusiylar Yaman janubi-g‘arbida yirik hujum boshlab, sentyabr oyida strategik muhim hisoblangan Moxa porti va Bob al-Mandab bo‘g‘ozi atrofidagi muhim hududlarni to‘liq o‘z nazoratlariga olishgandi.
Hozircha Saudiya Arabistoni rasmiylari ushbu da’volar, xususan, poytaxt aeroportiga berilgan zarba oqibatlari bo‘yicha ma’lumotlarni to‘liq izohlaganicha yo‘q. Vaziyat xalqaro xavfsizlik va global energiya ta’minoti uchun jiddiy tahdid tug‘dirishda davom etmoqda.
Izohlar 0
…