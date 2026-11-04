Yaqin Sharqda keskinlik: Saudiyadagi strategik obyektlarga qilingan hujum tafsilotlari

·54·Dunyo
Yaqin Sharqda keskinlik: Saudiyadagi strategik obyektlarga qilingan hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yamandagi «Ansor Alloh» harakati vakili Yahyo Saria Saudiya Arabistonining strategik va harbiy obyektlariga ballistik raketalar hamda dronlar yordamida hujum uyushtirilganini ma'lum qildi.
  • Hujumlar natijasida Shoh Xolid nomidagi xalqaro aeroport, Jizon va Najrondagi harbiy lagerlar hamda radar tizimlari nishonga olinib, qurbonlar va moddiy zarar qayd etildi.
  • Shuningdek, Taiz viloyati osmonida Saudiyaning «Wing Loong II» uchuvchisiz apparati urib tushirildi.

Yaqin Sharq mintaqasida harbiy qarama-qarshilik yanada xavfli pallaga kirdi. Yamandagi «Ansor Alloh» (xusiylar) harakati harbiy vakili Yahyo Saria Saudiya Arabistoni hududidagi bir qator muhim strategik va harbiy nishonlarga ballistik raketalar hamda jangovar dronlar yordamida yirik zarbalar berilganini e’lon qildi.

Xusiylar tomonidan berilgan rasmiy bayonotga ko‘ra, zarbalar nafaqat chegaradosh hududlardagi harbiy bazalar, balki qirollik poytaxtidagi fuqarolik infratuzilmasini ham qamrab olgan.

Nishonga olingan asosiy obyektlar: Aeroport va harbiy lagerlar

Harakat vakili amalga oshirilgan harbiy operatsiyalar bo‘yicha quyidagi tafsilotlarni ochiqladi:

  • Ar-Riyod xalqaro aeroporti: Saudiya poytaxtida joylashgan Shoh Xolid nomidagi xalqaro aeroportga ballistik raketa bilan zarba berilgani va inshootga katta moddiy zarar yetkazilgani ta’kidlanmoqda;

  • Jizon va Najrondagi nishonlar: Jizon shimolidagi harbiy radar tizimiga dron orqali hujum uyushtirilgan. Shuningdek, ballistik raketalar bilan Najrondagi harbiy lagerga va Jizondagi chegara xizmati qo‘mondonligi binosiga zarba berilgan bo‘lib, saudiyalik harbiylar orasida qurbonlar va yaradorlar borligi aytilmoqda;

  • El-Javf va urib tushirilgan dron: Yamanning El-Javf viloyati sharqida saudiyaparast kuchlarning pozitsiyalariga qarshi birdaniga 6 ta ballistik raketa yo‘naltirilgan. Bundan tashqari, Taiz viloyati osmonida Saudiyaning zamonaviy «Wing Loong II» razvedka-zarba uchuvchisiz apparati urib tushirilgani bildirildi.

Keskinlikning ildizi: Mintaqaviy qarama-qarshilik kuchaymoqda

Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya va Yaman xusiylari o‘rtasidagi qurolli to‘qnashuv 2014 yildan beri davom etib kelmoqda. Biroq so‘nggi oylarda ziddiyat yanada alanga oldi:

  • 2026 yilning iyul oyida isyonchilar Saudiya Arabistoniga nisbatan dengiz qamali joriy etilganini e’lon qilib, qirollikka qarashli neft tankerlariga bir necha bor hujum uyushtirgan edi;

  • Avgust oyi boshida esa xusiylar Yaman janubi-g‘arbida yirik hujum boshlab, sentyabr oyida strategik muhim hisoblangan Moxa porti va Bob al-Mandab bo‘g‘ozi atrofidagi muhim hududlarni to‘liq o‘z nazoratlariga olishgandi.

Hozircha Saudiya Arabistoni rasmiylari ushbu da’volar, xususan, poytaxt aeroportiga berilgan zarba oqibatlari bo‘yicha ma’lumotlarni to‘liq izohlaganicha yo‘q. Vaziyat xalqaro xavfsizlik va global energiya ta’minoti uchun jiddiy tahdid tug‘dirishda davom etmoqda.

YamanXusiylarSaudiya ArabistoniAnsor Alloh
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ar-Riyod osmonida havo hujumi: Saudiyaga husiylar uchirgan ballistik raketa urib tushirildiAr-Riyod osmonida havo hujumi: Saudiyaga husiylar uchirgan ballistik raketa urib tushirildi26 oktabr 09:25Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?16 oktabr 10:31Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdiHusiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi7 oktabr 15:35Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon Ol Saud nega yashirin rejimga o‘tdi?13 oktabr 09:13Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi