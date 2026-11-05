Tinchlik evaziga 51 milliard dollar: Husiylar Saudiya Arabistoniga katta shart qo‘ydi

·49·Dunyo
Tinchlik evaziga 51 milliard dollar: Husiylar Saudiya Arabistoniga katta shart qo‘ydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yamandagi «Ansor Alloh» harakati Saudiya Arabistoni bilan tinchlik bitimini imzolash evaziga 51 milliard dollar miqdorida tovon puli talab qilmoqda.
  • Husiylar ushbu mablag‘dan tashqari, o‘zlarini Yamanning yagona qonuniy kuchi sifatida tan olishni va Ar-Riyod amaldagi hukumatga yordamni to‘xtatishini shart qilib qo‘ydi.
  • Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon harbiy ustunlikka erishmasdan turib bunday og‘ir shartlarga ko‘nishni istamayapti.

Yamanda hokimiyatni nazorat qilib kelayotgan «Ansor Alloh» (husiylar) harakati Saudiya Arabistoni bilan oradagi ko‘p yillik harbiy ixtiloflarga nuqta qo‘yish va tinchlik bitimini imzolash evaziga ulkan moliyaviy hamda siyosiy shartlarni ilgari surdi. Nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri e’lon qilgan ma’lumotlarga ko‘ra, husiylar Ar-Riyoddan naqd 51 milliard dollar miqdorida tovon puli talab qilmoqda.

Shuningdek, moliyaviy badaldan tashqari, Saudiya rasmiylaridan Yamandagi hokimiyat balansini tubdan o‘zgartirib yuboruvchi bir qator geosiyosiy yon berishlar ham talab qilingan.

Husiylarning 3 ta bosh sharti: Tovon pulidan hokimiyat tan olinishigacha

«Ansor Alloh» harakati tinchlik kelishuvi uchun quyidagi asosiy talablarni ilgari surgan:

  • 51 milliard dollarlik tovon puli: Husiylar bu ulkan mablag‘ni Saudiya koalitsiyasining ko‘p yillik aviazarbalari hamda iqtisodiy qamal oqibatida vayron bo‘lgan Yaman infratuzilmasini qayta tiklash uchun to‘lanishi shart bo‘lgan kompensatsiya deb hisoblamoqda;

  • Qonuniy kuch sifatida rasman tan olish: Harakat Saudiya Arabistonidan ularni Yamanning yagona va qonuniy boshqaruv kuchi sifatida diplomatik jihatdan rasman tan olinishini talab qilgan;

  • Amaldagi hukumatdan voz kechish: Husiylar Ar-Riyoddan BMT va xalqaro hamjamiyat tomonidan tan olingan Yaman qonuniy hukumatiga harbiy hamda moliyaviy yordam berishni butunlay to‘xtatishni shart qilib qo‘ygan.

Saudiya Arabistonining munosabati: Valiahd shahzoda xavotirda

Ar-Riyod rasmiylari va shaxsan Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon bunday og‘ir shartlarga ko‘nish niyatida emas:

  • Harbiy ustunlik sharti: Muhammad bin Salmon maydonda yaqqol harbiy ustunlikka erishmasdan turib, mag‘lub tomon maqomida bunday shartlarga ko‘nishni mutlaqo istamayapti;

  • Yangi tahdidlar xavfi: Qirollik rahbariyatining xavotiriga ko‘ra, bunday katta mablag‘ning berilishi va siyosiy chekinish husiylarni kuchaytirib, ularni kelajakda yanada ko‘proq pul talab qilishga va yangi zarbalar berishga undashi mumkin;

  • Avvalgi 1 milliardlik taklif: Bundan oldinroq Saudiya Arabistoni Tehron (Eron) vositachiligida chegara hujumlarini to‘xtatish uchun husiylarga 1 milliard dollar ajratish taklifini bergani haqida ma’lumotlar tarqalgan edi, biroq bu hozirgi 51 milliard dollarlik talab oldida juda kichik bo‘lib chiqdi.

Yaman atrofidagi murakkab muzokaralar va Yaqin Sharqdagi keskinlikning keyingi rivoji mazkur talablar fonida yanada xatarli bosqichga qadam qo‘ymoqda.

Ansor AllohYamanSaudiya ArabistoniMuhammad bin Salmon
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaqin Sharqda keskinlik: Saudiyadagi strategik obyektlarga qilingan hujum tafsilotlariYaqin Sharqda keskinlik: Saudiyadagi strategik obyektlarga qilingan hujum tafsilotlariKecha 21:40Ar-Riyod osmonida havo hujumi: Saudiyaga husiylar uchirgan ballistik raketa urib tushirildiAr-Riyod osmonida havo hujumi: Saudiyaga husiylar uchirgan ballistik raketa urib tushirildi26 oktabr 09:25Saudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdiSaudiya shahzodasi Isroil bilan husiylarga qarshi birgalikda zarba berishdan bosh tortdi14 oktabr 23:05Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdiHusiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi7 oktabr 15:35Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?Yaqin Sharqda yangi xavf: Husiylar Saudiya valiahd shahzodasini nishonga olmoqdami?16 oktabr 10:31Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi