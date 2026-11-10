Yaqin Sharqda yangi urush: Sana aeroportidan Ar-Riyod hujumigacha — nizo qanday alanga oldi?

2 daqiqa o'qish63
Yaqin Sharqda yangi urush: Sana aeroportidan Ar-Riyod hujumigacha — nizo qanday alanga oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yamanning «Ansor Alloh» harakati Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod tomon ikkita ballistik raketa uchirdi va ular arab harbiy koalitsiyasi tomonidan havoda yo‘q qilindi.
  • Mazkur voqea avgust oyida Yaman hukumat armiyasining Sana aeroportiga bergan zarbalaridan so‘ng boshlangan harbiy eskalatsiyaning navbatdagi bosqichi hisoblanadi.
  • To‘rt yillik nisbiy osoyishtalikdan keyin yuz bergan bu hujumlar mintaqaviy xavfsizlik va global neft bozoriga jiddiy xavf solmoqda.

Yamanning «Ansor Alloh» (husiylar) harakati Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod tomon navbatdagi raketa zarbalarini yo‘lladi. Reuters agentligi tarqatgan shoshilinch bayonotga ko‘ra, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi arab harbiy koalitsiyasi poytaxt yo‘nalishida uchirilgan ikkita ballistik raketani havoda muvaffaqiyatli tutib olib, yo‘q qilgan.

4 yillik sukunatdan keyingi qonli eskalatsiya

Mazkur hujum mintaqada avgust oyidan buyon qayta jonlangan harbiy to‘qnashuvlarning navbatdagi keskin bosqichi bo‘ldi. Tomonlar o‘rtasida to‘rt yil davomida kuzatilgan nisbiy osoyishtalik va sukunat so‘nggi oylarda chippakka chiqdi.

Keskinlikning qayta alanga olishiga Ar-Riyod tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan Yaman hukumat armiyasining Sana aeroportiga bergan zarbalari turtki bo‘ldi. Bunga javoban husiylar dastlab Qizil dengizda Saudiya tankerlariga hujum uyushtirdi, endilikda esa zarbalar to‘g‘ridan to‘g‘ri Saudiya Arabistoni hududi va poytaxtiga ko‘chdi.

Voqea bosqichlari

Sana / Davr

Harakat va oqibat

Muvaqqat sukunat

4 yil davomida

Tomonlar o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri keng ko‘lamli zarbalarning to‘xtashi

Nizoning qayta alanga olishi

Avgust oyi

Yaman armiyasining Sana xalqaro aeroportiga zarba berishi

Javob zarbalari

Avgust–kuz oylari

Husiylarning Qizil dengizda Saudiya neft tankerlariga dron va raketa hujumlari

Poytaxtga hujum

So‘nggi holat

Ar-Riyod tomon yo‘llangan 2 ta raketaning koalitsiya HHM tizimlari tomonidan yo‘q qilinishi

«Sana aeroportiga berilgan zarbalardan so‘ng Qizil dengizdagi dengiz savdo yo‘llari nishonga olingan edi, endi esa raketalar Saudiya Arabistonining strategik markaziga qarab uchmoqda — bu mintaqaviy xavfsizlik balansi qayta buzilganini anglatadi».

Neft bozori va Qizil dengiz xavfsizligi so‘roq ostida

Saudiya Arabistoni koalitsiyasining raketalarni havoda zararsizlantirgani poytaxtda talafotlarning oldini olgan bo‘lsa-da, hodisa global bozorlar uchun jiddiy xavotir signali hisoblanadi. Qizil dengizdagi tankerlar harakati xavf ostida qolgan bir paytda neft qazib oluvchi asosiy markazlar va poytaxt infratuzilmasiga hujum qilishga bo‘lgan urinishlar neft narxlari va xalqaro logistika xarajatlariga bevosita bosim o‘tkazadi.

Mintaqadagi vaziyat tez sur’atlarda keskinlashishda davom etmoqda, kuzatuvchilar koalitsiyaning yaqin soatlarda Yamandagi husiylar bazalariga javob havo zarbalari berishini istisno qilmayapti.

Sizningcha, Yamandagi to‘rt yillik sukunatning buzilishi va Ar-Riyodga raketa zarbalari katta Yaqin Sharq urushini qayta boshlab beradimi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari