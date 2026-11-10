Yaqin Sharqda yangi urush: Sana aeroportidan Ar-Riyod hujumigacha — nizo qanday alanga oldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yamanning «Ansor Alloh» harakati Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod tomon ikkita ballistik raketa uchirdi va ular arab harbiy koalitsiyasi tomonidan havoda yo‘q qilindi.
- Mazkur voqea avgust oyida Yaman hukumat armiyasining Sana aeroportiga bergan zarbalaridan so‘ng boshlangan harbiy eskalatsiyaning navbatdagi bosqichi hisoblanadi.
- To‘rt yillik nisbiy osoyishtalikdan keyin yuz bergan bu hujumlar mintaqaviy xavfsizlik va global neft bozoriga jiddiy xavf solmoqda.
Yamanning «Ansor Alloh» (husiylar) harakati Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod tomon navbatdagi raketa zarbalarini yo‘lladi. Reuters agentligi tarqatgan shoshilinch bayonotga ko‘ra, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi arab harbiy koalitsiyasi poytaxt yo‘nalishida uchirilgan ikkita ballistik raketani havoda muvaffaqiyatli tutib olib, yo‘q qilgan.
4 yillik sukunatdan keyingi qonli eskalatsiya
Mazkur hujum mintaqada avgust oyidan buyon qayta jonlangan harbiy to‘qnashuvlarning navbatdagi keskin bosqichi bo‘ldi. Tomonlar o‘rtasida to‘rt yil davomida kuzatilgan nisbiy osoyishtalik va sukunat so‘nggi oylarda chippakka chiqdi.
Keskinlikning qayta alanga olishiga Ar-Riyod tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan Yaman hukumat armiyasining Sana aeroportiga bergan zarbalari turtki bo‘ldi. Bunga javoban husiylar dastlab Qizil dengizda Saudiya tankerlariga hujum uyushtirdi, endilikda esa zarbalar to‘g‘ridan to‘g‘ri Saudiya Arabistoni hududi va poytaxtiga ko‘chdi.
Voqea bosqichlari
Sana / Davr
Harakat va oqibat
Muvaqqat sukunat
4 yil davomida
Tomonlar o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri keng ko‘lamli zarbalarning to‘xtashi
Nizoning qayta alanga olishi
Avgust oyi
Yaman armiyasining Sana xalqaro aeroportiga zarba berishi
Javob zarbalari
Avgust–kuz oylari
Husiylarning Qizil dengizda Saudiya neft tankerlariga dron va raketa hujumlari
Poytaxtga hujum
So‘nggi holat
Ar-Riyod tomon yo‘llangan 2 ta raketaning koalitsiya HHM tizimlari tomonidan yo‘q qilinishi
«Sana aeroportiga berilgan zarbalardan so‘ng Qizil dengizdagi dengiz savdo yo‘llari nishonga olingan edi, endi esa raketalar Saudiya Arabistonining strategik markaziga qarab uchmoqda — bu mintaqaviy xavfsizlik balansi qayta buzilganini anglatadi».
Neft bozori va Qizil dengiz xavfsizligi so‘roq ostida
Saudiya Arabistoni koalitsiyasining raketalarni havoda zararsizlantirgani poytaxtda talafotlarning oldini olgan bo‘lsa-da, hodisa global bozorlar uchun jiddiy xavotir signali hisoblanadi. Qizil dengizdagi tankerlar harakati xavf ostida qolgan bir paytda neft qazib oluvchi asosiy markazlar va poytaxt infratuzilmasiga hujum qilishga bo‘lgan urinishlar neft narxlari va xalqaro logistika xarajatlariga bevosita bosim o‘tkazadi.
Mintaqadagi vaziyat tez sur’atlarda keskinlashishda davom etmoqda, kuzatuvchilar koalitsiyaning yaqin soatlarda Yamandagi husiylar bazalariga javob havo zarbalari berishini istisno qilmayapti.
Sizningcha, Yamandagi to‘rt yillik sukunatning buzilishi va Ar-Riyodga raketa zarbalari katta Yaqin Sharq urushini qayta boshlab beradimi? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…