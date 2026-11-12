Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxtiga hujum qilganini e’lon qildi: Nishondagi obyektlar

1 daqiqa o'qish102
Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxtiga hujum qilganini e’lon qildi: Nishondagi obyektlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yamandagi «Ansor Alloh» harakati Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport va bir qator strategik obyektlarga hujum uyushtirganini ma'lum qildi.
  • Harakatning harbiy vakili Yahyo Sariyaning bayonotiga ko'ra, amaliyot davomida ballistik raketalar, qanotli raketalar hamda uchuvchisiz uchish apparatlari qo'llanilgan.

Yamandagi «Ansor Alloh» (husiylar) harakati Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport hamda bir qator muhim strategik obyektlarga hujum uyushtirilganini e’lon qildi. Xalqaro hamjamiyat diqqat bilan kuzatib borayotgan mazkur hodisa mintaqadagi harbiy-siyosiy vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin.

Hujum tafsilotlari va asosiy nishonlar

Harakatning harbiy vakili Yahyo Sariyaning bayonotiga ko‘ra, mazkur harbiy amaliyotlar vaqtida zamonaviy ballistik raketalar, qanotli raketalar hamda uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) qo‘llanilgan. Husiylar tomonidan asosiy nishon sifatida quyidagi obyektlar tanlangan:

  • Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport hamda «Sharq – G‘arb» neft quvurining nasos stansiyalari.

  • Abqayq shahrida joylashgan dunyoga mashhur «Saudi Aramco» neft obyekti.

  • Ar-Riyod shahridagi yirik moliya markazi.

  • Yaman janubi-g‘arbidagi Saudiya harbiylari to‘plangan hududlar.

Hujum parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Bayonot bergan shaxs

Yahyo Sariya («Ansor Alloh» harbiy vakili)

Qo‘llanilgan qurollar

Ballistik raketalar, qanotli raketalar va dronlar

Asosiy nishonlar

Qirol Xolid aeroporti, «Saudi Aramco» va neft quvurlari

Oqibatlar haqidagi da’vo

Obyektlarda yong‘inlar kelib chiqqani va harbiylar orasida yo‘qotishlar borligi aytilmoqda

Qo‘shimcha bayonotlar va rasmiy munosabat

Harakat vakili Yahyo Sariyaning ta’kidlashicha, husiylarning harbiy amaliyotlari faqatgina harbiy bazalar va strategik neft obyektlariga qarshi qaratilgan. Shu bilan birga, u Saudiya Arabistoni rasmiylarining Makka shahri havo hududida dron tutib olingani haqidagi ayblovlarini qat’iyan rad etdi. Hozircha Saudiya Arabistoni tomoni mazkur bayonotlar yuzasidan hech qanday rasmiy izoh bergani yo‘q.

Sizningcha, Yaqin Sharqdagi bu kabi harbiy to‘qnashuvlarning global energetika bozoriga va siyosiy barqarorlikka ta’siri qanday bo‘ladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari