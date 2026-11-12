Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxtiga hujum qilganini e’lon qildi: Nishondagi obyektlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yamandagi «Ansor Alloh» harakati Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport va bir qator strategik obyektlarga hujum uyushtirganini ma'lum qildi.
- Harakatning harbiy vakili Yahyo Sariyaning bayonotiga ko'ra, amaliyot davomida ballistik raketalar, qanotli raketalar hamda uchuvchisiz uchish apparatlari qo'llanilgan.
Yamandagi «Ansor Alloh» (husiylar) harakati Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport hamda bir qator muhim strategik obyektlarga hujum uyushtirilganini e’lon qildi. Xalqaro hamjamiyat diqqat bilan kuzatib borayotgan mazkur hodisa mintaqadagi harbiy-siyosiy vaziyatni yanada keskinlashtirishi mumkin.
Hujum tafsilotlari va asosiy nishonlar
Harakatning harbiy vakili Yahyo Sariyaning bayonotiga ko‘ra, mazkur harbiy amaliyotlar vaqtida zamonaviy ballistik raketalar, qanotli raketalar hamda uchuvchisiz uchish apparatlari (dronlar) qo‘llanilgan. Husiylar tomonidan asosiy nishon sifatida quyidagi obyektlar tanlangan:
Ar-Riyod shahridagi Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroport hamda «Sharq – G‘arb» neft quvurining nasos stansiyalari.
Abqayq shahrida joylashgan dunyoga mashhur «Saudi Aramco» neft obyekti.
Ar-Riyod shahridagi yirik moliya markazi.
Yaman janubi-g‘arbidagi Saudiya harbiylari to‘plangan hududlar.
Hujum parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Bayonot bergan shaxs
Yahyo Sariya («Ansor Alloh» harbiy vakili)
Qo‘llanilgan qurollar
Ballistik raketalar, qanotli raketalar va dronlar
Asosiy nishonlar
Qirol Xolid aeroporti, «Saudi Aramco» va neft quvurlari
Oqibatlar haqidagi da’vo
Obyektlarda yong‘inlar kelib chiqqani va harbiylar orasida yo‘qotishlar borligi aytilmoqda
Qo‘shimcha bayonotlar va rasmiy munosabat
Harakat vakili Yahyo Sariyaning ta’kidlashicha, husiylarning harbiy amaliyotlari faqatgina harbiy bazalar va strategik neft obyektlariga qarshi qaratilgan. Shu bilan birga, u Saudiya Arabistoni rasmiylarining Makka shahri havo hududida dron tutib olingani haqidagi ayblovlarini qat’iyan rad etdi. Hozircha Saudiya Arabistoni tomoni mazkur bayonotlar yuzasidan hech qanday rasmiy izoh bergani yo‘q.
Sizningcha, Yaqin Sharqdagi bu kabi harbiy to‘qnashuvlarning global energetika bozoriga va siyosiy barqarorlikka ta’siri qanday bo‘ladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…