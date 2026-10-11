Husiychilar Saudiya poytaxtini 3-marta nishonga oldi — Ar-Riyoddagi hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Husiychilar Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod xalqaro aeroportiga navbatdagi zarbani amalga oshirdi, bu esa kamida 12 kishining halok bo‘lishiga va 309 kishining jarohatlanishiga olib keldi.
- Bu bir hafta ichida qirollik poytaxtiga yo‘llangan uchinchi yirik hujum bo‘ldi, natijada shifoxonalar yaradorlar bilan to‘lib ketdi.
Yaqin Sharq mintaqasida harbiy qarama-qarshilik misli ko‘rilmagan darajada avj oldi. Yamandagi husiychilar Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi xalqaro aeroportga navbatdagi qaqshatqich zarbani yo‘lladi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, hujum oqibatida kamida 12 kishi halok bo‘lgan, yana 309 kishi turli darajadagi og‘ir jarohatlar olgan.
Bu husiychilarning bir hafta ichida qirollik poytaxtini nishonga olgan uchinchi yirik zarbasi bo‘ldi.
Tez yordam vertolyotlari va to‘lib ketgan shifoxonalar
Xalqaro Reuters agentligi bergan xabarga ko‘ra, hujumdan so‘ng poytaxtda favqulodda holat yuzaga kelgan:
Og‘ir yo‘qotishlar: Zarba nishonga tekkan hududda 12 nafar fuqaro halok bo‘lgani tasdiqlangan, jarohatlangan 309 nafar insonga shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda;
Tibbiyot muassasalari bosimi: Poytaxtdagi barcha klinika va markaziy shifoxonalar tez tibbiy yordam mashinalari hamda vertolyotlarda olib kelinayotgan yaradorlar oqimi bilan to‘lib ketgan;
Poytaxt markazidagi xavotir: Ketma-ket uchinchi kun amalga oshirilgan mazkur hujumlar Saudiya infratuzilmasi va havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun jiddiy sinovga aylandi.
Saudiya koalitsiyasining yuzlab zarbalari va Vashingtonning munosabati
Hujum ortidan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi arab harbiy koalitsiyasi keskin javob choralarini boshladi:
Yuzlab qarshi zarbalar: Koalitsiya kuchlari Yaman hududidagi husiychilarga tegishli bo‘lgan muhim harbiy bazalar, omborlar va uchirish pozitsiyalariga javoban yuzlab havo zarbalarini yo‘llaganini ma’lum qildi;
Donald Trampning bayonoti: AQSH prezidenti yuz bergan voqeaga munosabat bildirib, Vashington Saudiya Arabistoni olib borayotgan harbiy zarbalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘shilish «ehtimolini jiddiy ko‘rib chiqayotgani»ni ta’kidladi.
AQSHning ehtimoliy harbiy aralashuvi va tomonlar o‘rtasidagi zarbalar almashinuvi Yaqin Sharqdagi urush o‘chog‘i yanada kengayib, mintaqaviy global xavfsizlik inqiroziga olib kelishi xavfini tug‘dirmoqda.
Izohlar 0
…