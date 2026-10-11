Husiychilar Saudiya poytaxtini 3-marta nishonga oldi — Ar-Riyoddagi hujum tafsilotlari

·39·Dunyo
Husiychilar Saudiya poytaxtini 3-marta nishonga oldi — Ar-Riyoddagi hujum tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Husiychilar Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod xalqaro aeroportiga navbatdagi zarbani amalga oshirdi, bu esa kamida 12 kishining halok bo‘lishiga va 309 kishining jarohatlanishiga olib keldi.
  • Bu bir hafta ichida qirollik poytaxtiga yo‘llangan uchinchi yirik hujum bo‘ldi, natijada shifoxonalar yaradorlar bilan to‘lib ketdi.

Yaqin Sharq mintaqasida harbiy qarama-qarshilik misli ko‘rilmagan darajada avj oldi. Yamandagi husiychilar Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahridagi xalqaro aeroportga navbatdagi qaqshatqich zarbani yo‘lladi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, hujum oqibatida kamida 12 kishi halok bo‘lgan, yana 309 kishi turli darajadagi og‘ir jarohatlar olgan.

Bu husiychilarning bir hafta ichida qirollik poytaxtini nishonga olgan uchinchi yirik zarbasi bo‘ldi.

Tez yordam vertolyotlari va to‘lib ketgan shifoxonalar

Xalqaro Reuters agentligi bergan xabarga ko‘ra, hujumdan so‘ng poytaxtda favqulodda holat yuzaga kelgan:

  • Og‘ir yo‘qotishlar: Zarba nishonga tekkan hududda 12 nafar fuqaro halok bo‘lgani tasdiqlangan, jarohatlangan 309 nafar insonga shoshilinch tibbiy yordam ko‘rsatilmoqda;

  • Tibbiyot muassasalari bosimi: Poytaxtdagi barcha klinika va markaziy shifoxonalar tez tibbiy yordam mashinalari hamda vertolyotlarda olib kelinayotgan yaradorlar oqimi bilan to‘lib ketgan;

  • Poytaxt markazidagi xavotir: Ketma-ket uchinchi kun amalga oshirilgan mazkur hujumlar Saudiya infratuzilmasi va havo hujumidan mudofaa tizimlari uchun jiddiy sinovga aylandi.

Saudiya koalitsiyasining yuzlab zarbalari va Vashingtonning munosabati

Hujum ortidan Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi arab harbiy koalitsiyasi keskin javob choralarini boshladi:

  • Yuzlab qarshi zarbalar: Koalitsiya kuchlari Yaman hududidagi husiychilarga tegishli bo‘lgan muhim harbiy bazalar, omborlar va uchirish pozitsiyalariga javoban yuzlab havo zarbalarini yo‘llaganini ma’lum qildi;

  • Donald Trampning bayonoti: AQSH prezidenti yuz bergan voqeaga munosabat bildirib, Vashington Saudiya Arabistoni olib borayotgan harbiy zarbalarga to‘g‘ridan to‘g‘ri qo‘shilish «ehtimolini jiddiy ko‘rib chiqayotgani»ni ta’kidladi.

AQSHning ehtimoliy harbiy aralashuvi va tomonlar o‘rtasidagi zarbalar almashinuvi Yaqin Sharqdagi urush o‘chog‘i yanada kengayib, mintaqaviy global xavfsizlik inqiroziga olib kelishi xavfini tug‘dirmoqda.

Saudiya ArabistoniYamanAr-RiyodDonald Tramp
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdiArab koalitsiyasi Yamandagi husiylarning 82 ta harbiy nuqtasiga qaqshatqich zarba berdi8 oktabr 16:49Saudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildiSaudiya Arabistoni bosh muftiyi harbiylarga murojaat qildi26 sentabr 08:50Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!Ar-Riyodda havo hujumi sirenalari: Saudiya poytaxtida portlashlar ovozi yangradi, aholi vahimada!19 sentabr 10:06Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?Saudiya Arabistoni 7 ta davlatdan yordam so‘radi: Yaqin Sharq katta to‘qnashuv yoqasidami?18 sentabr 07:29Yaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladiYaman hukumat kuchlari husiylarga qarshi keng ko‘lamli hujum boshladi15 sentabr 00:07«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi«Men bo‘lmaganimda Saudiya ham, Isroil ham yo‘q bo‘lib ketardi»: Tramp shov-shuvli bayonot berdi2 oktabr 12:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi