Xulen Lopetegi Qatar milliy jamoasidan ketadi: Murabbiyning kutilmagan qarori
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniyalik mutaxassis Xulen Lopetegi Qatar milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi faoliyatini yakunlaydi.
- U 2027 yil aprel oyida muddati tugaydigan amaldagi shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qildi.
- Bunday qarar xavfsizlik tahdidi tufayli Osiyo kubogining 2028 yil janvar oyiga ko'chirilishi natijasida yuzaga keldi.
Ispaniyalik taniqli mutaxassis Xulen Lopetegi Qatar milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi faoliyatini yakunlashga qaror qildi. Nufuzli Marca nashrining xabar berishicha, murabbiy 2027 yil aprel oyida muddati tugaydigan amaldagi shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qilgan.
Qaror qabul qilish sabablari va Osiyo kubogi muammosi
Ma’lum bo‘lishicha, Xulen Lopetegining bunday qarorga kelishiga Osiyo kubogi o‘tkazilish muddatining o‘zgartirilishi asosiy sabab bo‘lgan. Avvalroq Saudiya Arabistoniga yamanlik husiylar tomonidan uyushtirilgan hujumlar ortidan 2027 yilgi Osiyo kubogi 2028 yil yanvar oyiga ko‘chirilgani xabar qilingan edi. Natijada yuzaga kelgan o‘zgarishlar murabbiyning rejalariga o‘z ta’sirini o‘tkazgan. Katta ehtimol bilan tajribali mutaxassis bundan keyingi faoliyatini terma jamoada emas, balki klublarda davom ettirishi mumkin.
Vaziyat va ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Bosh murabbiy
Xulen Lopetegi (ispaniyalik mutaxassis)
Terma jamoa
Qatar milliy jamoasi (2025 yildan buyon boshqarib kelayotgan edi)
Shartnoma holati
2027 yil aprel oyida tugaydigan shartnoma uzaytirilmaydi
Asosiy sabab
Xavfsizlik tahdidlari tufayli Osiyo kubogining 2028 yilga ko‘chirilishi
Lopetegining Qatardagi faoliyati xotimasi
Eslatib o‘tamiz, Xulen Lopetegi 2025 yilda Qatar milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Uning qo‘l ostida qatarliklar 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etib, musobaqaning B guruhida so‘nggi o‘rinni egallagan edi. Murabbiyning ketishi Qatar futboli uchun yangi o‘zgarishlar davrini boshlab berishi kutilmoqda.
Sizningcha, Xulen Lopetegining ketishi Qatar milliy jamoasining o‘yiniga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…