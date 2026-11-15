Xulen Lopetegi Qatar milliy jamoasidan ketadi: Murabbiyning kutilmagan qarori

1 daqiqa o'qish23
Xulen Lopetegi Qatar milliy jamoasidan ketadi: Murabbiyning kutilmagan qarori
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniyalik mutaxassis Xulen Lopetegi Qatar milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi faoliyatini yakunlaydi.
  • U 2027 yil aprel oyida muddati tugaydigan amaldagi shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qildi.
  • Bunday qarar xavfsizlik tahdidi tufayli Osiyo kubogining 2028 yil janvar oyiga ko'chirilishi natijasida yuzaga keldi.

Ispaniyalik taniqli mutaxassis Xulen Lopetegi Qatar milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi faoliyatini yakunlashga qaror qildi. Nufuzli Marca nashrining xabar berishicha, murabbiy 2027 yil aprel oyida muddati tugaydigan amaldagi shartnomasini uzaytirmaslikka qaror qilgan.

Qaror qabul qilish sabablari va Osiyo kubogi muammosi

Ma’lum bo‘lishicha, Xulen Lopetegining bunday qarorga kelishiga Osiyo kubogi o‘tkazilish muddatining o‘zgartirilishi asosiy sabab bo‘lgan. Avvalroq Saudiya Arabistoniga yamanlik husiylar tomonidan uyushtirilgan hujumlar ortidan 2027 yilgi Osiyo kubogi 2028 yil yanvar oyiga ko‘chirilgani xabar qilingan edi. Natijada yuzaga kelgan o‘zgarishlar murabbiyning rejalariga o‘z ta’sirini o‘tkazgan. Katta ehtimol bilan tajribali mutaxassis bundan keyingi faoliyatini terma jamoada emas, balki klublarda davom ettirishi mumkin.

Vaziyat va ko‘rsatkichlar

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Bosh murabbiy

Xulen Lopetegi (ispaniyalik mutaxassis)

Terma jamoa

Qatar milliy jamoasi (2025 yildan buyon boshqarib kelayotgan edi)

Shartnoma holati

2027 yil aprel oyida tugaydigan shartnoma uzaytirilmaydi

Asosiy sabab

Xavfsizlik tahdidlari tufayli Osiyo kubogining 2028 yilga ko‘chirilishi

Lopetegining Qatardagi faoliyati xotimasi

Eslatib o‘tamiz, Xulen Lopetegi 2025 yilda Qatar milliy jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. Uning qo‘l ostida qatarliklar 2026 yilgi jahon chempionatida ishtirok etib, musobaqaning B guruhida so‘nggi o‘rinni egallagan edi. Murabbiyning ketishi Qatar futboli uchun yangi o‘zgarishlar davrini boshlab berishi kutilmoqda.

Sizningcha, Xulen Lopetegining ketishi Qatar milliy jamoasining o‘yiniga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari