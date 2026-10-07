Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi

·61·Dunyo
Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Yamandagi «Ansor Alloh» harakati Saudiya Arabistonining Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroporti, Abha xalqaro aeroporti va Xomis-Mushaitdagi harbiy aviabazasiga dron va raketalar bilan zarba berdi.
  • Ushbu hujum mintaqada to'rt yillik sukunatdan so'ng harbiy harakatlarning qayta avj olishiga sabab bo'ldi.
  • Bu voqea Yamandagi urushning Arabiston yarimoroli bo'ylab yangi va xavfli bosqichga o'tganini ko'rsatmoqda.

Yaqin Sharq mintaqasida bir necha yildan buyon saqlanib kelayotgan nisbiy tinchlik ortidan harbiy harakatlar yana avj nuqtasiga chiqdi. Nufuzli Reuters axborot agentligi tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, Yamandagi «Ansor Alloh» (husiylar) harakati Saudiya Arabistonining strategik ahamiyatga ega ikki yirik aeroporti hamda harbiy obyektlariga raketa va zarbdor uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) orqali zarba berganini e’lon qildi.

Ushbu hujum mintaqada xavfsizlik bo‘yicha xavotirlarni keskin oshirib yubordi va fuqarolik aviatsiyasi qatnoviga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan xatarlarni yuzaga keltirmoqda.

Hujum nishonlari: Poytaxt Ar-Riyod va janubiy hududlar

Xabarda keltirilishicha, husiylar bir vaqtning o‘zida bir nechta yo‘nalishda yirik hujum amaliyotini amalga oshirgan:

  • Poytaxt aeroportiga dron zarbasi: Harakat vakillari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida joylashgan, mamlakatning bosh havo darvozasi hisoblangan Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroportga zarbdor dronlar yordamida hujum uyushtirilganini ta’kidladi;

  • Ballistik raketalar va aviabaza: Shu bilan birga, Saudiyaning janubidagi Abha xalqaro aeroporti hamda Xomis-Mushait shahrida joylashgan muhim harbiy aviabaza nishonga olinib, ularga qarata ballistik raketalar va kamikadze-dronlar uchirilgani ma’lum qilindi.

4 yillik sukunat barham topdi: Urush olovi nega qayta yondi?

Mintaqadagi ushbu keskinlashuv to‘satdan yuz bergani yo‘q — to‘rt yillik sulh va nisbiy sokinlikdan so‘ng Yamandagi harbiy qarama-qarshilik iyul oyi o‘rtalaridan boshlab qayta jonlangan edi:

  • Qizil dengiz bo‘yida nazorat: So‘nggi oylar davomida «Ansor Alloh» kuchlari muhim geostrategik hudud hisoblangan Bab al-Mandeb bo‘g‘ozi yaqinidagi shaharlarni va Qizil dengizning butun g‘arbiy sohil chizig‘ini to‘liq nazoratga oldi;

  • Sanani ozod qilish operatsiyasi: Ziddiyatning yanada kuchayishiga Saudiya Arabistoni tomonidan dastaklanayotgan va xalqaro miqyosda tan olingan Yaman hukumatining yakshanba kuni Sana shahrini husiylardan tortib olish bo‘yicha keng ko‘lamli harbiy amaliyot boshlanganini rasman e’lon qilgani turtki bo‘ldi.

Husiylarning Saudiya aeroportlariga uyushtirgan javob hujumi Yamandagi urush nafaqat mamlakat ichkarisida, balki butun Arabiston yarimoroli bo‘ylab yangi va xavfli eskalatsiya bosqichiga qadam qo‘yganini ko‘rsatmoqda. Hozirda Saudiya tomoni havo hujumidan mudofaa tizimlarining ishi va yetkazilgan talafotlar bo‘yicha rasmiy bayonot tayyorlamoqda.

Ansor AllohSaudiya ArabistoniRiyod aeroportiAbxa aeroporti
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?Saudiya xusiylarga qarshi Britaniyadan harbiy yordam so‘radi: London katta urushga kiradimi?15 sentabr 11:37«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi«Omandagi o‘ta maxfiy muzokara!»: AQSH va husiylar yashirin kelishuvga erishdi16 sentabr 22:33«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid«Turkiya va Pokistonni qattiq jazolaymiz!»: Husiylardan Anqaraga keskin tahdid20 sentabr 12:48Husiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordiHusiylar Makkaga dron uchirdimi? Muhammad bin Salmon harbiy yordam so‘rab Misrga bordi16 sentabr 09:56Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!Yaman husiylari Perim orolini egallab oldi — Saudiya nefti qamalda, Adan qulashi mumkin!12 sentabr 00:11Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?Neft 106 dollardan oshdi: Husiylar Qizil dengizni to‘sib, AQSHga zarba bermoqdami?11 sentabr 00:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?