Husiylar Saudiya Arabistoni poytaxti va aeroportlariga dron va raketa zarbalari berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Yamandagi «Ansor Alloh» harakati Saudiya Arabistonining Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroporti, Abha xalqaro aeroporti va Xomis-Mushaitdagi harbiy aviabazasiga dron va raketalar bilan zarba berdi.
- Ushbu hujum mintaqada to'rt yillik sukunatdan so'ng harbiy harakatlarning qayta avj olishiga sabab bo'ldi.
- Bu voqea Yamandagi urushning Arabiston yarimoroli bo'ylab yangi va xavfli bosqichga o'tganini ko'rsatmoqda.
Yaqin Sharq mintaqasida bir necha yildan buyon saqlanib kelayotgan nisbiy tinchlik ortidan harbiy harakatlar yana avj nuqtasiga chiqdi. Nufuzli Reuters axborot agentligi tarqatgan shoshilinch xabarga ko‘ra, Yamandagi «Ansor Alloh» (husiylar) harakati Saudiya Arabistonining strategik ahamiyatga ega ikki yirik aeroporti hamda harbiy obyektlariga raketa va zarbdor uchuvchisiz uchoqlar (dronlar) orqali zarba berganini e’lon qildi.
Ushbu hujum mintaqada xavfsizlik bo‘yicha xavotirlarni keskin oshirib yubordi va fuqarolik aviatsiyasi qatnoviga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan xatarlarni yuzaga keltirmoqda.
Hujum nishonlari: Poytaxt Ar-Riyod va janubiy hududlar
Xabarda keltirilishicha, husiylar bir vaqtning o‘zida bir nechta yo‘nalishda yirik hujum amaliyotini amalga oshirgan:
Poytaxt aeroportiga dron zarbasi: Harakat vakillari Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida joylashgan, mamlakatning bosh havo darvozasi hisoblangan Qirol Xolid nomidagi xalqaro aeroportga zarbdor dronlar yordamida hujum uyushtirilganini ta’kidladi;
Ballistik raketalar va aviabaza: Shu bilan birga, Saudiyaning janubidagi Abha xalqaro aeroporti hamda Xomis-Mushait shahrida joylashgan muhim harbiy aviabaza nishonga olinib, ularga qarata ballistik raketalar va kamikadze-dronlar uchirilgani ma’lum qilindi.
4 yillik sukunat barham topdi: Urush olovi nega qayta yondi?
Mintaqadagi ushbu keskinlashuv to‘satdan yuz bergani yo‘q — to‘rt yillik sulh va nisbiy sokinlikdan so‘ng Yamandagi harbiy qarama-qarshilik iyul oyi o‘rtalaridan boshlab qayta jonlangan edi:
Qizil dengiz bo‘yida nazorat: So‘nggi oylar davomida «Ansor Alloh» kuchlari muhim geostrategik hudud hisoblangan Bab al-Mandeb bo‘g‘ozi yaqinidagi shaharlarni va Qizil dengizning butun g‘arbiy sohil chizig‘ini to‘liq nazoratga oldi;
Sanani ozod qilish operatsiyasi: Ziddiyatning yanada kuchayishiga Saudiya Arabistoni tomonidan dastaklanayotgan va xalqaro miqyosda tan olingan Yaman hukumatining yakshanba kuni Sana shahrini husiylardan tortib olish bo‘yicha keng ko‘lamli harbiy amaliyot boshlanganini rasman e’lon qilgani turtki bo‘ldi.
Husiylarning Saudiya aeroportlariga uyushtirgan javob hujumi Yamandagi urush nafaqat mamlakat ichkarisida, balki butun Arabiston yarimoroli bo‘ylab yangi va xavfli eskalatsiya bosqichiga qadam qo‘yganini ko‘rsatmoqda. Hozirda Saudiya tomoni havo hujumidan mudofaa tizimlarining ishi va yetkazilgan talafotlar bo‘yicha rasmiy bayonot tayyorlamoqda.
Izohlar 0
…