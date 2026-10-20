Olimlar inson qachon eng ko‘p tushkunlikka tushishi va baxt qachon qaytishini isbotladi

·110·Foydali
Olimlar inson qachon eng ko‘p tushkunlikka tushishi va baxt qachon qaytishini isbotladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Olimlarning «U-simon baxt grafigi»ga ko‘ra, inson hayotida eng ko‘p tushkunlikka tushadigan davr 47 yoshga to‘g‘ri keladi, bu paytda ish, farzandlar, moddiy muammolar, ota-ona parvarishi va salomatlikdagi o‘zgarishlar kabi beshta ulkan mas’uliyat bir vaqtda yopiriladi.
  • Biroq, 50 yoshdan keyin vaziyat o‘nglanib, inson o‘zligini anglab yetishi bilan ichki xotirjamlik ortadi.

Ko‘pchilik yoshlikni eng beg‘ubor davr, qarilikni esa xavotir va qiyinchiliklar pallasi deb hisoblaydi. Ammo yirik sotsiologik va psixologik tadqiqotlar buning mutlaqo aksini ko‘rsatmoqda. Olimlar insonning yoshi ulg‘aygan sari hayotdan qoniqish darajasi qanday o‘zgarib borishini aks ettiruvchi mashhur «U-simon baxt grafigi»ni e’lon qildi.

Unga ko‘ra, inson umri davomida o‘zini eng baxtsiz va ruhan ezilgan his qiladigan muhim psixologik chegara mavjud bo‘lib, bu — 47 yosh hisoblanadi. Aynan shu davrda hayotdan qoniqish hissi eng quyi cho‘qqiga tushib ketadi.

«Hammasi bir vaqtda yopiriladi»: Nega aynan 47 yosh eng og‘ir palla?

Tadqiqotchilarning tushuntirishicha, 16 yoshdan boshlangan hayotiy kuch va ishtiyoq yillar o‘tishi bilan pasayib boradi va 47 yoshga yetganda bir vaqtning o‘zida beshta ulkan hayotiy mas’uliyat yuki inson zimmasiga tushadi:

  • Ish va karyera: Kasbiy bosim, kelajakka bo‘lgan xavotir va professional charchoq;

  • Farzandlar ta’minoti: O‘sib kelayotgan farzandlarni oyoqqa qo‘yish, ularning ta’limi va kelajagi uchun mas’uliyat;

  • Uy-ro‘zg‘or va moddiy muammolar: Moliyaviy majburiyatlar va ro‘zg‘or tashvishlari;

  • Ota-ona parvarishi: Qarib borayotgan keksa ota-onaga qarash va ularning salomatligi haqida qayg‘urish;

  • Shaxsiy salomatlikdagi ilk o‘zgarishlar: Surunkali charchoq, avvalgi kuch-quvvatning kamayishi va organizmidagi biologik o‘zgarishlar.

Aynan shu barcha majburiyatlar bir vaqtga to‘g‘ri kelgani sababli ko‘pchilik bu davrni chuqur «o‘rta yosh inqirozi» sifatida boshdan kechiradi.

Xavotirga o‘rin yo‘q: 50 yoshdan keyin baxt qaytadi

Biroq psixologlar shoshilinch xulosa chiqarmaslikni tavsiya qiladi: egri chiziq 47 yoshdan keyin yana tezlik bilan yuqoriga ko‘tarila boshlaydi.

  • 50 yoshdan keyingi tiklanish: Majburiyatlar yengillashib, inson o‘zligini anglab yetishi bilan ichki xotirjamlik yana orta boshlaydi;

  • 60–70 yoshdagilar sizdan baxtliroq: Raqamlar va tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 60–70, hatto 75 yoshga kirgan insonlar turli jismoniy qiyinchiliklarga qaramay, o‘zlarini 30–40 yoshli insonlarga nisbatan ancha baxtiyor his etishadi.

Ulg‘aygan sayin baxtni nimalar belgilaydi?

75 yoshga yaqinlashgan sayin inson hayotiga moddiy muammolar emas, balki ruhiy qoniqish olib keluvchi mutlaqo boshqa qadriyatlar kirib keladi:

  • Do‘stlar va yaqinlar: Samimiy va vaqt sinovidan o‘tgan mustahkam do‘stona davralar;

  • Ichki xotirjamlik va kuch: Hayotga yengil va donolik bilan qarash ko‘nikmasi;

  • Sevimli mashg‘ulotlar (xobbi): O‘zi uchun vaqt ajratish, qiziqishlari bilan bemalol shug‘ullanish erkinligi;

  • Mazmunli suhbatlar: Oila, nabiralar va qadrdonlar bilan qurilgan dildan muloqot.

Shunday qilib, 40–50 yosh oralig‘idagi qiyinchiliklar hayotning tugashi emas, balki insonni haqiqiy xotirjam, mazmunli va dono baxtli davrga olib o‘tuvchi so‘nggi muhim sinov dovoni hisoblanadi.

U-simon baxt grafigi47 yosho‘rta yosh inqirozi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradiSizning quvonchingiz qayerda yashirin? Tug‘ilgan kuningiz ochib beradi31 iyul 12:09Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurBaxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarur4 sentabr 11:36"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!28 avgust 12:34Olimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladiOlimlar itlar inson hissiyotlarini qanday anglashini aniqladi14 avgust 13:38Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...Baxtli oila uchun nechta farzand kerak? Javob raqamda emas...26 iyul 07:55Haqiqiy baxt va erkinlik insonning ichki dunyosida yashaydiHaqiqiy baxt va erkinlik insonning ichki dunyosida yashaydi7 may 11:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!