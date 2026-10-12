Tadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro olimlar tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, kuniga 4 stakandan ortiq kofe ichish insult xavfini 37 foizgacha oshiradi, ammo 1-2 stakan xavfsiz hisoblanadi.
- Tadqiqotda 27 000 kishi ishtirok etdi va natijalarga ko'ra, kuniga 3-4 stakan choy ichish insult xavfini 29 foizgacha kamaytiradi, ayniqsa ko'k choy qon tomirlarini mustahkamlaydi.
- Gazlangan shirin ichimliklar va sun'iy qo'shimchali ichimliklar esa insult xavfini 22 foizga oshirishi aniqlandi.
Xalqaro olimlar guruhi kundalik ichimliklarning miya qon aylanishi va insult xavfiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqot o‘tkazdi. 27 000 nafar ko‘ngilli (ularning yarmi ilgari ilk insultni boshdan kechirgan) ishtirok etgan ushbu ilmiy izlanish kutilmagan va muhim natijalarni ko‘rsatdi: me’yoridan ortiq kofe va gazlangan ichimliklar insult xavfini keskin oshirsa, muntazam choy ichish, aksincha, organizmni ushbu xastalikdan himoya qilish xususiyatiga ega.
Tadqiqotchilar gazlangan shirin ichimliklar, qadoqlangan sharbatlar va turli issiq ichimliklarning aniq miqdorlari bo‘yicha muhim xulosalarni taqdim etishdi.
Qahva ixlosmandlari uchun jiddiy ogohlantirish
Sevimli qahvani qancha miqdorda iste’mol qilish asosiy omil ekani aniqlandi:
Kuniga 4 finjondan ortiq: Agar inson kun davomida to‘rt stakandan ko‘p kofe ichsa, unda insult xavfi 37 foizgacha ortadi;
Me’yordagi iste’mol xavfsiz: Qahvani kamroq miqdorda — kuniga 1–2 finjon ichish insult xavfini oshirmaydi va sog‘liq uchun deyarli zararsiz hisoblanadi.
Choy — insultga qarshi tabiiy qalqon
Tadqiqot natijalari orasida eng quvonarlisi choyning inson salomatligiga ijobiy ta’siri bo‘ldi:
Xavfni 29 foizga kamaytiradi: Kuniga 3–4 stakan choy ichadigan odamlarda insultga chalinish ehtimoli 18 foizdan 29 foizgacha pasayadi;
Ko‘k choyning alohida foydasi: Izlanishlar shuni ko‘rsatdiki, ayniqsa ko‘k choy tarkibidagi antioksidantlar qon tomirlarini mustahkamlashda eng yuqori samaradorlikni namoyon etgan.
Gazlangan ichimliklar va sharbatlar: Nima uchun ulardan ehtiyot bo‘lish kerak?
Mutaxassislar shakarli hamda sun’iy ta’m beruvchilar qo‘shilgan ichimliklarning yashirin xavfini ochiqlashdi:
22 foizlik yuqori xavf: Gazlangan shirin ichimliklar va shakar o‘rnini bosuvchi kimyoviy qo‘shimchalar saqlovchi ichimliklar insult xavfini 22 foizga ko‘paytiradi;
Kunlik me’yorni buzish oqibati: Agar kuniga ikki yoki undan ortiq stakan shunday ichimliklar iste’mol qilinsa, miya qon aylanishi tizimiga tushadigan bosim va xavf keskin ko‘tariladi.
Olimlarning xulosasiga ko‘ra, yurak-qon tomir salomatligini asrash uchun kunlik ratsionda gazli va o‘ta shirin ichimliklarni cheklash, kofeni me’yorida ichish hamda kun davomida sifatli ko‘k va qora choy iste’mol qilishga odatlanish tavsiya etiladi.
Izohlar 0
…