Tadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildi

·62·Salomatlik
Tadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro olimlar tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, kuniga 4 stakandan ortiq kofe ichish insult xavfini 37 foizgacha oshiradi, ammo 1-2 stakan xavfsiz hisoblanadi.
  • Tadqiqotda 27 000 kishi ishtirok etdi va natijalarga ko'ra, kuniga 3-4 stakan choy ichish insult xavfini 29 foizgacha kamaytiradi, ayniqsa ko'k choy qon tomirlarini mustahkamlaydi.
  • Gazlangan shirin ichimliklar va sun'iy qo'shimchali ichimliklar esa insult xavfini 22 foizga oshirishi aniqlandi.

Xalqaro olimlar guruhi kundalik ichimliklarning miya qon aylanishi va insult xavfiga ta’sirini o‘rganish bo‘yicha keng ko‘lamli tadqiqot o‘tkazdi. 27 000 nafar ko‘ngilli (ularning yarmi ilgari ilk insultni boshdan kechirgan) ishtirok etgan ushbu ilmiy izlanish kutilmagan va muhim natijalarni ko‘rsatdi: me’yoridan ortiq kofe va gazlangan ichimliklar insult xavfini keskin oshirsa, muntazam choy ichish, aksincha, organizmni ushbu xastalikdan himoya qilish xususiyatiga ega.

Tadqiqotchilar gazlangan shirin ichimliklar, qadoqlangan sharbatlar va turli issiq ichimliklarning aniq miqdorlari bo‘yicha muhim xulosalarni taqdim etishdi.

Qahva ixlosmandlari uchun jiddiy ogohlantirish

Sevimli qahvani qancha miqdorda iste’mol qilish asosiy omil ekani aniqlandi:

  • Kuniga 4 finjondan ortiq: Agar inson kun davomida to‘rt stakandan ko‘p kofe ichsa, unda insult xavfi 37 foizgacha ortadi;

  • Me’yordagi iste’mol xavfsiz: Qahvani kamroq miqdorda — kuniga 1–2 finjon ichish insult xavfini oshirmaydi va sog‘liq uchun deyarli zararsiz hisoblanadi.

Choy — insultga qarshi tabiiy qalqon

Tadqiqot natijalari orasida eng quvonarlisi choyning inson salomatligiga ijobiy ta’siri bo‘ldi:

  • Xavfni 29 foizga kamaytiradi: Kuniga 3–4 stakan choy ichadigan odamlarda insultga chalinish ehtimoli 18 foizdan 29 foizgacha pasayadi;

  • Ko‘k choyning alohida foydasi: Izlanishlar shuni ko‘rsatdiki, ayniqsa ko‘k choy tarkibidagi antioksidantlar qon tomirlarini mustahkamlashda eng yuqori samaradorlikni namoyon etgan.

Gazlangan ichimliklar va sharbatlar: Nima uchun ulardan ehtiyot bo‘lish kerak?

Mutaxassislar shakarli hamda sun’iy ta’m beruvchilar qo‘shilgan ichimliklarning yashirin xavfini ochiqlashdi:

  • 22 foizlik yuqori xavf: Gazlangan shirin ichimliklar va shakar o‘rnini bosuvchi kimyoviy qo‘shimchalar saqlovchi ichimliklar insult xavfini 22 foizga ko‘paytiradi;

  • Kunlik me’yorni buzish oqibati: Agar kuniga ikki yoki undan ortiq stakan shunday ichimliklar iste’mol qilinsa, miya qon aylanishi tizimiga tushadigan bosim va xavf keskin ko‘tariladi.

Olimlarning xulosasiga ko‘ra, yurak-qon tomir salomatligini asrash uchun kunlik ratsionda gazli va o‘ta shirin ichimliklarni cheklash, kofeni me’yorida ichish hamda kun davomida sifatli ko‘k va qora choy iste’mol qilishga odatlanish tavsiya etiladi.

Xalqaro olimlar guruhikofe iste’molinsult xavfigazlangan ichimliklar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladiOlimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega yomonlashishini aniqladi6 sentabr 10:59Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...14 sentabr 12:38Avstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladiAvstraliyalik olimlar ko‘krak saratoni rivojlanishini sekinlashtiruvchi molekulani aniqladi22 avgust 09:35Nonushtani o‘tkazib yuborasizmi? Bu odat o‘t pufagiga ta’sir qilishi mumkinNonushtani o‘tkazib yuborasizmi? Bu odat o‘t pufagiga ta’sir qilishi mumkinBugun 09:46Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdiRossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdiKecha 19:30Har ikkinchi o‘zbekistonlik salomatlik borasida sun’iy intellektga suyanmoqdami?Har ikkinchi o‘zbekistonlik salomatlik borasida sun’iy intellektga suyanmoqdami?Kecha 11:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Rossiyalik akademik inson umrining maksimal chegarasi haqidagi haqiqatni ochdi
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Och qolish tanani qanday davolaydi? 12 soatdan 72 soatgacha sodir bo‘ladigan ichki mo‘jizalar
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?