Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Zamonaviy hayotdagi doimiy tashvishlar insonning o‘zida mavjud bo‘lgan haqiqiy boyliklarni sezmasligiga sabab bo‘ladi.
- Psixologlar va falsafiy qarashlarga ko‘ra, boshpana, toza suv, oziq-ovqat, kiyim-kechak, nafas olish, ezgulik, g‘amxo‘rlik, muhabbat, rivojlanishga intilish hamda orzu-umid kabi 10 ta omil insonning ko‘pchilikdan baxtliroq ekanini ko‘rsatadi.
- Bor ne’matlarning qadriga yetish va shukronalik bilan yashash ruhiy xotirjamlikka erishishning asosiy yo‘lidir.
Shoshma-shosharlik va doimiy tashvishlarga to‘la zamonaviy hayotda inson ko‘pincha o‘zida bor bo‘lgan ulkan boyliklarni sezmay qoladi. Moddiy muvaffaqiyat va katta maqsadlar ortidan quvish ba’zida haqiqiy baxt oddiy, kundalik hayotiy ne’matlardan iborat ekanini unutishga olib keladi.
Psixologlar va falsafiy qarashlar shuni ko‘rsatadiki, hayotda hammasi joyida ekanini anglash uchun murakkab formulalar shart emas — atigi 10 ta oddiy omil insonning mutlaq ko‘pchilikdan baxtliroq va to‘kisroq ekanini ko‘rsatib beradi.
Hayotingizda hammasi yaxshi ekanini tasdiqlovchi 10 ta asosiy belgi
Agar kundalik hayotingizda quyidagi omillar mavjud bo‘lsa, demak, nolishga va tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo‘q:
Boshingiz uzra boshpanangiz bor: Dunyoda millionlab insonlar boshpanasizlikdan aziyat chekayotgan bir paytda, issiq va xavfsiz uyga ega bo‘lish — haqiqiy xotirjamlik poydevoridir;
Bugun taomlandingiz: Ochlik va to‘yib ovqatlanmaslik global muammo bo‘lib turgan zamonda kundalik dasturxonga ega bo‘lish katta ne’mat sanaladi;
Ichish uchun toza suvingiz bor: Yer yuzining ko‘plab nuqtalarida ichimlik suvi eng tanqis boylik bo‘lib turgan davrda toza suvdan erkin foydalanish baxt belgisidir;
Egningizda toza kiyimingiz bor: O‘zingizga loyiq, ozoda libos kiyish imkoniyati inson qadr-qimmati va turmush farovonligining muhim shartidir;
Siz nafas olyapsiz: Har bir yangi tong va olinayotgan har bir nafas — hayotni yangidan boshlash, xatolarni to‘g‘rilash va oldinga harakat qilish uchun berilgan bebaho imkoniyat;
Qalbingiz ezgu va mehribon: Atrofdagilarga nisbatan g‘araz yoki adovatsiz, toza vijdon va samimiyat bilan yashash insonning ichki go‘zalligidan dalolat beradi;
Boshqalarga g‘amxo‘rlik qilasiz: Faqat o‘z manfaatini emas, yaqinlari va yordamga muhtojlar holini o‘ylash insonning ruhiy yetukligini isbotlaydi;
Sizni kimdir yaxshi ko‘radi: Oilangiz, ota-onangiz, do‘stingiz yoki farzandingizning samimiy muhabbati dunyodagi har qanday boylikdan ustun turadi;
Yanada yaxshiroq bo‘lishga intilasiz: O‘z ustingizda ishlash, bilim olish va kechagi kundan yaxshiroq bo‘lishga intilish ichki rivojlanish borligini bildiradi;
Orzu-umidlaringiz bor: Ertangi kundan umid uzmaslik va yuksak maqsadlar sari qadam tashlash hayotning mazmunini tashkil qiladi.
Shunchaki to‘xtang va baholang
Ko‘pincha odamlar hali erishmagan narsalariga qarab o‘zlarini baxtsiz his qilishadi. Ammo yuqoridagi ro‘yxatni diqqat bilan o‘qib chiqsangiz, eng asosiy boyliklar allaqachon qo‘lingizda ekanini anglab yetish qiyin emas.
Shukr qilish, bor ne’matlar qadrini bilish va hayotga minnatdorlik nigohi bilan qarash har qanday muammoni osonroq yengib o‘tishga va haqiqiy ruhiy xotirjamlikka erishishga yordam beradi.
Izohlar 0
…