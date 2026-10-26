Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi

·29·Foydali
Biz qadriga yetmaydigan baxt: O‘ylagandan ko‘ra ancha boy ekanimizni anglatuvchi 10 ta belgi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Zamonaviy hayotdagi doimiy tashvishlar insonning o‘zida mavjud bo‘lgan haqiqiy boyliklarni sezmasligiga sabab bo‘ladi.
  • Psixologlar va falsafiy qarashlarga ko‘ra, boshpana, toza suv, oziq-ovqat, kiyim-kechak, nafas olish, ezgulik, g‘amxo‘rlik, muhabbat, rivojlanishga intilish hamda orzu-umid kabi 10 ta omil insonning ko‘pchilikdan baxtliroq ekanini ko‘rsatadi.
  • Bor ne’matlarning qadriga yetish va shukronalik bilan yashash ruhiy xotirjamlikka erishishning asosiy yo‘lidir.

Shoshma-shosharlik va doimiy tashvishlarga to‘la zamonaviy hayotda inson ko‘pincha o‘zida bor bo‘lgan ulkan boyliklarni sezmay qoladi. Moddiy muvaffaqiyat va katta maqsadlar ortidan quvish ba’zida haqiqiy baxt oddiy, kundalik hayotiy ne’matlardan iborat ekanini unutishga olib keladi.

Psixologlar va falsafiy qarashlar shuni ko‘rsatadiki, hayotda hammasi joyida ekanini anglash uchun murakkab formulalar shart emas — atigi 10 ta oddiy omil insonning mutlaq ko‘pchilikdan baxtliroq va to‘kisroq ekanini ko‘rsatib beradi.

Hayotingizda hammasi yaxshi ekanini tasdiqlovchi 10 ta asosiy belgi

Agar kundalik hayotingizda quyidagi omillar mavjud bo‘lsa, demak, nolishga va tushkunlikka tushishga hech qanday asos yo‘q:

  • Boshingiz uzra boshpanangiz bor: Dunyoda millionlab insonlar boshpanasizlikdan aziyat chekayotgan bir paytda, issiq va xavfsiz uyga ega bo‘lish — haqiqiy xotirjamlik poydevoridir;

  • Bugun taomlandingiz: Ochlik va to‘yib ovqatlanmaslik global muammo bo‘lib turgan zamonda kundalik dasturxonga ega bo‘lish katta ne’mat sanaladi;

  • Ichish uchun toza suvingiz bor: Yer yuzining ko‘plab nuqtalarida ichimlik suvi eng tanqis boylik bo‘lib turgan davrda toza suvdan erkin foydalanish baxt belgisidir;

  • Egningizda toza kiyimingiz bor: O‘zingizga loyiq, ozoda libos kiyish imkoniyati inson qadr-qimmati va turmush farovonligining muhim shartidir;

  • Siz nafas olyapsiz: Har bir yangi tong va olinayotgan har bir nafas — hayotni yangidan boshlash, xatolarni to‘g‘rilash va oldinga harakat qilish uchun berilgan bebaho imkoniyat;

  • Qalbingiz ezgu va mehribon: Atrofdagilarga nisbatan g‘araz yoki adovatsiz, toza vijdon va samimiyat bilan yashash insonning ichki go‘zalligidan dalolat beradi;

  • Boshqalarga g‘amxo‘rlik qilasiz: Faqat o‘z manfaatini emas, yaqinlari va yordamga muhtojlar holini o‘ylash insonning ruhiy yetukligini isbotlaydi;

  • Sizni kimdir yaxshi ko‘radi: Oilangiz, ota-onangiz, do‘stingiz yoki farzandingizning samimiy muhabbati dunyodagi har qanday boylikdan ustun turadi;

  • Yanada yaxshiroq bo‘lishga intilasiz: O‘z ustingizda ishlash, bilim olish va kechagi kundan yaxshiroq bo‘lishga intilish ichki rivojlanish borligini bildiradi;

  • Orzu-umidlaringiz bor: Ertangi kundan umid uzmaslik va yuksak maqsadlar sari qadam tashlash hayotning mazmunini tashkil qiladi.

Shunchaki to‘xtang va baholang

Ko‘pincha odamlar hali erishmagan narsalariga qarab o‘zlarini baxtsiz his qilishadi. Ammo yuqoridagi ro‘yxatni diqqat bilan o‘qib chiqsangiz, eng asosiy boyliklar allaqachon qo‘lingizda ekanini anglab yetish qiyin emas.

Shukr qilish, bor ne’matlar qadrini bilish va hayotga minnatdorlik nigohi bilan qarash har qanday muammoni osonroq yengib o‘tishga va haqiqiy ruhiy xotirjamlikka erishishga yordam beradi.

psixologiyahayotiy falsafashaxsiy rivojlanishruhiy xotirjamlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?Kecha 14:42Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?Pul bo‘lsa — chapak, bo‘lmasa — elak: Omad ketganda yaqinlar va do‘stlar nega yuz o‘giradi?15 oktabr 13:41Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!Shaxsiy kuchni saqlab qolish va muvaffaqiyatga erishishning 10 ta temir qoidasi!9 sentabr 17:18Pul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liqPul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liqKecha 18:54Energiya va motivatsiyani qanday oshirish mumkin? Ruhiyatni ko‘taruvchi amaliy qadamlarEnergiya va motivatsiyani qanday oshirish mumkin? Ruhiyatni ko‘taruvchi amaliy qadamlar11 oktabr 09:10Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?Butun hayotingiz film bo‘lib namoyish etilsa, uni oilaviy davrada ko‘ra olarmidingiz?20 sentabr 10:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?