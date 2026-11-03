Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?

·59·Foydali
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Selfilarda keng qo'llanadigan «V» ishorasi yuqori aniqlikdagi kameralar va sun'iy intellekt yordamida shaxsning barmoq izlarini o'g'irlash xavfini tug'dirmoqda.
  • Xitoylik mutaxassis Li Changning ta'kidlashicha, 1,5 metrdan kam masofada olingan suratlarda barmoq izlarini to'liq tiklash ehtimoli yuqori, uch metrgacha bo'lgan masofada esa ularning yarmini aniqlash mumkin.

Biometrik ma’lumotlardan xavfsizlik maqsadida foydalanish tobora ommalashayotgan bir paytda mutaxassislar selfida keng qo‘llaniladigan «V» ishorasi bilan bog‘liq yangi xavf haqida ogohlantirmoqda. Ularning ta’kidlashicha, yuqori sifatli kamerada olingan suratlarda barmoq izlari aniq ko‘rinib qolishi va ulardan shaxsiy biometrik ma’lumotlarni qo‘lga kiritishda foydalanish mumkin.

G‘alaba yoki tinchlik ramzi sifatida ishlatiladigan, ko‘rsatkich va o‘rta barmoqni ochib ko‘rsatish orqali hosil qilinadigan «V» ishorasi xalqaro ommaviy madaniyatning ajralmas qismiga aylangan. Biroq yuqori aniqlikda suratga oluvchi kameralar va sun’iy intellekt asosida ishlaydigan dasturlar rivojlanishi bilan bu oddiy ishora ham xavfsizlik nuqtayi nazaridan muammo tug‘dirishi mumkin.

Xitoylik xavfsizlik mutaxassisi Li Chang o‘tgan oyda realiti-shouda ishtirok etib, mashhur shaxslardan birining selfisi misolida bu xavfni ko‘rsatib berdi. U suratda «V» ishorasi bilan ko‘tarilgan barmoqlar qanchalik aniq aks etishini va bunday tasvirlar shaxsiy biometrik ma’lumotlarni oshkor qilishi mumkinligini tushuntirdi.

Changning tahliliga ko‘ra, agar surat 1,5 metrdan kam masofada olingan bo‘lsa va barmoq kameraga to‘g‘ridan to‘g‘ri qaratilsa, shaxsning barmoq izlari haqidagi ma’lumotlarni to‘liq tiklash ehtimoli juda yuqori bo‘ladi. Shu sababli selfilar alohida xavf tug‘dirishi mumkin. Biroq mutaxassisning ko‘rsatishicha, hatto uch metrgacha bo‘lgan masofadan ham barmoq izlarining taxminan yarmini aniqlash imkoni mavjud. Bunday vaziyatda esa sun’iy intellekt texnologiyalari muhim rol o‘ynaydi.

Teledastur davomida Chang foto tahrirlash dasturlari va sun’iy intellekt yordamida past sifatli tasvirlarni yaxshilash mumkinligini namoyish etdi. Oddiy ko‘z bilan qaraganda xira va noaniq ko‘rinadigan barmoq izlari maxsus texnologiyalar orqali qayta ishlangach, ancha batafsil va ravshan holatga keltirilgan.

Ayol kishi "V" belgisini ko‘rsatmoqda va uning barmoq izi kattalashtirilgan.

Xitoy Fanlar akademiyasi kriptografiya professori Szin Szyu ham bu xavfni tasdiqladi. Uning ta’kidlashicha, yuqori aniqlikdagi kameralar keng tarqalishi natijasida faqat «V» ishorasi tushirilgan surat orqali ham qo‘lning barmoq izlari kabi batafsil ma’lumotlarini qayta tiklash texnik jihatdan mumkin bo‘lib qolgan.

Li Changning tajribasi ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida shaxsiy ma’lumotlar ommaviy ravishda o‘g‘irlanishi mumkinligi haqida xavotir uyg‘otdi. Biroq ayrim mutaxassislar boshqa birovning barmoq izlarini o‘g‘irlash va ulardan biometrik himoya tizimlarini buzishda foydalanish unchalik oson emasligini ta’kidlamoqda.

Chunki barmoq izlarini suratdan aniqlash jarayonida yorug‘lik sharoiti, kameraning fokus masofasi va tasvir sifati kabi omillar muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, shaxsning barmoq izlarini ishonchli taqqoslash uchun bir nechta suratga ega bo‘lish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shunga qaramay, biometrik ma’lumotlar xavfsizligiga e’tibor qaratish muhim. Agar selfida «V» ishorasini ko‘rsatish odatidan voz kechish qiyin bo‘lsa, Li Chang ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishdan oldin barmoq uchlarini xiralashtirish yoki raqamli tahrirlash vositalari yordamida barmoq izlarini noaniq holatga keltirishni tavsiya qilmoqda.

biometrik xavfsizlikbarmoq izlarisun’iy intellektkiberxavfsizlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavfli yangi tahdid: Kiberjinoyatchilarning yangi va ayyor sxemasi fosh bo‘ldiXavfli yangi tahdid: Kiberjinoyatchilarning yangi va ayyor sxemasi fosh bo‘ldi31 oktabr 13:41Tadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqdaTadqiqotchilar Xitoyning yangi sunʼiy intellekt agentlari parkini kuzatmoqda5 oktabr 19:54Sun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildiSun'iy intellekt tovushlarini aniqlovchi DetectifAI startapi ishga tushirildi28 sentabr 20:20Bill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkinBill Geytsdan jiddiy ogohlantirish: AI milliardlab insonlarga xavf tug‘dirishi mumkin26 sentabr 14:57Xitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildiXitoyning LLM-routeridan 6 TB maʼlumot sizib chiqdi va maxfiy kalitlar topildi12 sentabr 00:21Sunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindiSunʼiy intellekt xavfsizligi: Claude biologik tadqiqotlarda suiisteʼmol qilindi11 sentabr 22:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?