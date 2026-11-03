Shokoladning tabiiy o‘rinbosari: Kuzning eng shirin mevasi kayfiyatni qanday ko‘taradi?

·59·Foydali
Shokoladning tabiiy o‘rinbosari: Kuzning eng shirin mevasi kayfiyatni qanday ko‘taradi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xurmo tarkibidagi tabiiy monosaxaridlar va foydali moddalar hisobiga inson kayfiyatini ko‘taruvchi hamda asab tizimini tinchlantiruvchi samarali vosita hisoblanadi.
  • Ushbu meva shokolad kabi huzur bag‘ishlasa-da, tarkibidagi 60–70 kkal past kaloriya tufayli semirish xavfini tug‘dirmaydi.
  • Shuningdek, xurmo yurak mushaklarini oziqlantirib, qon bosimini barqarorlashtiradi va tarkibidagi kletchatka evaziga uzoq muddatli to‘qlik hissini beradi.

Kuz va qish mavsumi kirib kelishi bilan inson organizmida quyosh nuri yetishmovchiligi sababli mavsumiy tushkunlik hamda quvvatsizlik kuzatilishi odatiy hol. Ko‘pchilik bunday paytda kayfiyatni ko‘tarish uchun shokolad va qandolat mahsulotlariga murojaat qiladi. Biroq tabiatning o‘zi bizga ortiqcha vazn to‘plash xavfisiz ruhiyatni ko‘taruvchi va yurakni mustahkamlovchi bebaho ne’mat — xurmoni taqdim etgan.

O‘zining totli ta’mi va shirasi bilan ajralib turuvchi ushbu meva tabiiy antidepressant xususiyatlari bo‘yicha shirinliklardan aslo qolishmaydi.

Tabiiy shirinlik va kayfiyat uyg‘unligi

Xurmoning inson asab tizimiga ijobiy ta’siri uning boy tabiiy tarkibi bilan izohlanadi:

  • Foydali monosaxaridlar: Xurmo tarkibida oddiy shakar (saxaroza) emas, balki tez hazm bo‘luvchi tabiiy monosaxaridlar — glyukoza va fruktoza mo‘l;

  • Stressga qarshi tabiiy vosita: Bu moddalar qonga bir tekis singib, miyada «quvonch gormoni» ishlab chiqarilishini rag‘batlantiradi hamda asab tizimini tinchlantiradi;

  • Shokolad effekti, lekin bezarar: U shokolad kabi insonga huzur bag‘ishlaydi va tushkunlikni tarqatadi, biroq sun’iy qo‘shimchalardan xoli.

Ozish istagidagilar uchun ideal tanlov va yurak madori

Xurmo nafaqat asablarni tinchlantiradi, balki tana salomatligi uchun bir qator ustunliklarga ega:

  • Past kaloriya: Xurmoning 100 grammida bor-yo‘g‘i 60–70 kkal mavjud bo‘lib, u qomatni buzmaydi va semirish xavfini tug‘dirmaydi;

  • Yurak-qon tomir tizimi himoyachisi: Meva tarkibidagi mikroelementlar yurak mushaklarini oziqlantiradi, tomirlar elastikligini oshiradi va qon bosimini barqarorlashtirishga yordam beradi;

  • Uzoq muddatli to‘qlik: Tarkibidagi tabiiy kletchatka ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilab, shirinlikka bo‘lgan nafsni yengishda eng yaxshi foydali gazakliklardan (perekus) biri hisoblanadi.

Kun davomida 1–2 dona xurmo iste’mol qilish kuzgi sovuq kunlarda organizmni kerakli quvvat bilan ta’minlab, kun bo‘yi ko‘tarinki kayfiyatda yurishga zamin yaratadi.

xurmosog‘lom ovqatlanishvitaminlarmavsumiy tushkunlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Organizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan mevaOrganizm uchun eng foydali 5 ta quritilgan meva31 oktabr 06:29Organizm uchun eng foydali 5 ta mevaOrganizm uchun eng foydali 5 ta meva29 oktabr 05:19Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)27 avgust 21:26Hayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siriHayotingizni 180 darajaga o'zgartiradigan 8 ta oltin odat: Muvaffaqiyat siri15 avgust 18:51Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...Hayotingizni tubdan o‘zgartiruvchi 8 ta odat: har kungi muhim qoidalar...2 sentabr 09:19Energiya va motivatsiyani qanday oshirish mumkin? Ruhiyatni ko‘taruvchi amaliy qadamlarEnergiya va motivatsiyani qanday oshirish mumkin? Ruhiyatni ko‘taruvchi amaliy qadamlar11 oktabr 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi