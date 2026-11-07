Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?

·59·Foydali
Faqat 5% odam topa oladigan jumboq: Ushbu suratdagi qaysi ayol eriga xiyonat qilmoqda?

Ijtimoiy tarmoqlarda mantiqiy va sinchkovlikni sinovdan o‘tkazuvchi vizual boshqotirmalar tobora ommalashib bormoqda. Ushbu navbatdagi rasmli jumboq ham internet foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Suratda bir qarashda bir-biriga mehr bilan boqib turgan uch juftlik tasvirlangan. Biroq ulardan biri o‘z umr yo‘ldoshiga xiyonat qilmoqda. Savol oddiy, ammo javob topish nozik detallarni ilg‘ashni talab etadi: qaysi ayol o‘z erini aldamoqda?

To‘g‘ri javob va sirli detal:

Ko‘pchilik odamlar nigohlar va tana harakatlariga qarab chalg‘ib qolishi mumkin, ammo haqiqiy sir qo‘l harakatida yashiringan:

  • Xiyonatkor qahramon: Bu — chap tomondagi oq libosli, pushti sochli kelinchak;

  • Fosh qiluvchi dalil: U o‘z juftini quchoqlab turib, erining ko‘ziga beozor boqayotgan bo‘lsa-da, orqaga yashirgan o‘ng qo‘li bilan o‘rtadagi (sariq bosh kiyimli) erkakka pinhona xat (maxfiy maktub) uzatmoqda.

Bunday vizual testlar insondan nafaqat yuzaki qarash, balki mayda detallarga e’tibor berish qobiliyatini talab qiladi. Siz bu sirni qanchalik tez payqadingiz?

vizual boshqotirmamantiqiy testintellektual o‘yinlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zingizni qadrlashni boshlash uchun 10 qat’iy qoida...O‘zingizni qadrlashni boshlash uchun 10 qat’iy qoida...4 avgust 17:48Pul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liqPul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liq25 oktabr 18:54Nega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradiNega aynan shu qizga uylanish kerak? Tug‘ilgan kun ishora beradi30 iyul 23:15Sizni sindirishmoqchimi? Kuchli shaxsiyatning 9 qoidasiSizni sindirishmoqchimi? Kuchli shaxsiyatning 9 qoidasi9 avgust 01:30Tug‘ilgan kuningiz yashirayotgan «achchiq haqiqat» nima ekanini bilasizmi?Tug‘ilgan kuningiz yashirayotgan «achchiq haqiqat» nima ekanini bilasizmi?28 iyul 18:59"Xiyonat"ni yashirayotgan inson aytishi mumkin bo‘lgan 8 ibora..."Xiyonat"ni yashirayotgan inson aytishi mumkin bo‘lgan 8 ibora...11 avgust 06:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi