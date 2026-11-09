Nega ko‘pchilik pul topadi-yu, boy bo‘lolmaydi? Farovonlikka yetaklovchi 5 ta muhim bosqich

·106·Foydali
Nega ko‘pchilik pul topadi-yu, boy bo‘lolmaydi? Farovonlikka yetaklovchi 5 ta muhim bosqich
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moliyaviy muvaffaqiyat faqatgina tinimsiz ishlashga emas, balki insonning pul bilan bo‘lgan munosabati hamda ong ostidagi ishonchlariga bog‘liqdir.
  • To‘kinlikka erishish uchun qashshoqlik tafakkuridan voz kechib, pulni maqsad emas, balki vosita deb bilish va hayot uchun mas’uliyatni to‘liq o‘z zimmasiga olish talab etiladi.

Moliyaviy muvaffaqiyat faqatgina kun bo‘yi tinimsiz ishlash yoki daromadni sun’iy oshirishga bog‘liq emas. Aksariyat hollarda insonning bank hisobidagi raqamlar uning ong ostidagi ichki ishonchlari, qo‘rquvlari va pul bilan bo‘lgan munosabatining aniq ko‘zgusi hisoblanadi.

Agar inson ongida qashshoqlik tafakkuri ildiz otgan bo‘lsa, hatto katta miqdordagi pul ham ushlab qolinmaydi. Xo‘sh, chinakam to‘kinlik va moliyaviy erkinlikka erishish uchun fikrlashni qanday qayta dasturlash lozim? Buning 5 ta asosiy bosqichi mavjud.

1. To‘kin-sochinlik tafakkuriga o‘tish

Moliyaviy holatni o‘zgartirish eng avvalo dunyoga va resurslarga bo‘lgan qarashdan boshlanadi:

  • Qashshoqlik fikrlashi: «Dunyoda pul kam, hammaga yetmaydi», «Boy bo‘lish uchun birovning haqiga xiyonat qilish kerak» degan cheklangan qo‘rquvlarga asoslanadi. Bunda inson faqat mayda xarajatlarni qisqartirish va tiyin tejash haqida qayg‘uradi;

  • Boylik tafakkuri: Dunyoda imkoniyatlar barcha uchun cheksiz ekaniga bo‘lgan qat’iy ishonch. Diqqat-e’tibor tejashga emas, balki jamiyatga yangi qiymat berish va qo‘shimcha daromad oqimlarini yaratishga qaratiladi.

2. Bolalikdan singgan salbiy dasturlarni yo‘qotish

Ko‘pchilik ong ostida oila va atrof-muhit tomonidan shakllantirilgan xato qoliplar bilan yashaydi. Ularni yangi va konstruktiv ishonchlar bilan almashtirish shart:

Eski (xato) ishonch

Yangi (to‘g‘ri) moliyaviy dastur

«Halol mehnat bilan katta boylik topib bo‘lmaydi»

Aqlli mehnat, tizim va odamlarga naf keltirish orqali halol yo‘l bilan yuksak boylik yaratish mumkin.

«Katta pul odamni buzadi, nafsini kuchaytiradi»

Pul insonning asl tabiatini ochib beradi. Saxiy odam pul topsa, uning saxovati va yaxshiligi yanada kengayadi.

3. Pulni «maqsad» emas, «vosita» deb bilish

  • Erkinlik instrumenti: Boylik ongiga ega inson uchun pul — bu o‘z hayotini yaxshilash, sifatli ta’lim olish, sog‘liqni mustahkamlash va yaqinlarga ko‘mak berish qurolidir;

  • Xavotir manbai emas: Xasis va qashshoqlik qurshovidagi odam uchun esa pul doimiy ruhiy xavotir uyg‘otuvchi, yo‘qolib qolishdan qo‘rqib faqat sandiqqa tiqiladigan «but»ga aylanadi.

4. Hayot uchun mas’uliyatni 100% o‘z zimmasiga olish

Moliyaviy jihatdan muvaffaqiyatli shaxslar o‘zlari tushib qolgan qiyinchiliklarda iqtisodiyotni, hukumatni, ota-onasini yoki tashqi sharoitlarni ayblamaydi:

  • «Mening bugungi ahvolim — kechagi qarorlarim natijasi, ertangi kunim esa bugun nima qilishimga bog‘liq».

  • Ushbu yondashuv odamni «jabrlanuvchi» obrazidan chiqarib, o‘z hayoti va moliyaviy taqdirining mutlaq xo‘jayiniga aylantiradi.

5. Amaliy moliyaviy savodxonlik va investitsiya madaniyati

Faqat ijobiy fikrlashning o‘zi kifoya qilmaydi, u aniq amaliy odatlar bilan mustahkamlanishi zarur:

  • Qadrlash va jamg‘arish: Topilgan har bir daromadning kamida 10 foizini eng avvalo o‘z kelajagingiz uchun ajrating;

  • Aktivlarga yo‘naltirish: Pulni inflyatsiya yeb bitirmasligi uchun uni «yostiq ostida» saqlamasdan, daromad keltiruvchi aktivlarga (ta’lim, ko‘chmas mulk, biznes loyihalari) tiking;

  • Saxovat va aylanma: Pul — suv kabi oqib turishi kerak bo‘lgan energiya. Muhtojlarga yordam berish va xayriya qilish ong ostiga «menda bor va bo‘lisha olaman» degan kuchli signalni yuborib, moliyaviy oqimni yanada kengaytiradi.

Moliyaviy savodxonlikShaxsiy rivojlanishPul psixologiyasiInvestitsiya madaniyati
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liqPul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liq25 oktabr 18:54Millionlar baxt bermaganda: Nima uchun xasislik insonni umrbod qashshoqlikda ushlab turadi?Millionlar baxt bermaganda: Nima uchun xasislik insonni umrbod qashshoqlikda ushlab turadi?Bugun 09:15Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?25 oktabr 14:42Nega pul yetmay qolaveradi? Boy bo‘lish tasodif emasligini isbotlovchi oddiy haqiqatlarNega pul yetmay qolaveradi? Boy bo‘lish tasodif emasligini isbotlovchi oddiy haqiqatlar5 noyabr 11:08“Boy ota”ning millionlab insonlar hayotini o‘zgartirgan 6 ta muhim sabog‘i“Boy ota”ning millionlab insonlar hayotini o‘zgartirgan 6 ta muhim sabog‘i2 noyabr 22:0130 yoshdan keyin anglab yetiladigan va dunyoqarashni butkul o‘zgartiruvchi achchiq haqiqatlar30 yoshdan keyin anglab yetiladigan va dunyoqarashni butkul o‘zgartiruvchi achchiq haqiqatlar29 oktabr 17:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
Oddiy «V» ishorasi ortida qanday xavf yashiringan?
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi