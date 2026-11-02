“Boy ota”ning millionlab insonlar hayotini o‘zgartirgan 6 ta muhim sabog‘i

·34·Foydali
“Boy ota”ning millionlab insonlar hayotini o‘zgartirgan 6 ta muhim sabog‘i
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Moliyaviy mustaqillikka erishish uchun inson o‘z fikrlash tarzi va pulga bo‘lgan munosabatini o‘zgartirib, 6 ta fundamental qoidani kundalik odatga aylantirishi zarur.
  • Bu falsafaga ko‘ra, daromadning kamida 10 foizini jamg‘arish, aktivlarni to‘g‘ri tanlash va hissiyotlarga berilmasdan sovuqqonlik bilan qaror qabul qilish moliyaviy barqarorlikning asosidir.

Moliyaviy mustaqillik va boylik tasodifan yoki omad tufayli paydo bo‘lmaydi — u aniq odatlar, fikrlash tarzi va pulga bo‘lgan to‘g‘ri munosabat natijasidir. Jahon moliya adabiyoti va amaliyotida chuqur iz qoldirgan, millionlab insonlarni qashshoqlikdan moliyaviy erkinlik sari yetaklagan «Boy ota» falsafasi oddiy, ammo hayotiy haqiqatlarga tayanadi.

Agar inson o‘z hayoti va moliyaviy holatini tubdan yaxshilashni istasa, eng avvalo ushbu 6 ta fundamental qoidani kundalik odatga aylantirishi zarur.

Aql va hissiyotlar uyg‘unligi: Muvaffaqiyatning psixologik poydevori

Ko‘pchilik odamlar moliyaviy muammolar kam daromaddan boshlanadi deb o‘ylaydi, biroq asl sabab insonning ichki dunyosi va fikrlashida yotadi:

  • 1. Tinglashni o‘rganing: Ko‘p gapirish emas, balki atrofdagilarni, bozorni va tajribali mutaxassislarni diqqat bilan eshitish qobiliyati yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Kim eshitishni bilsa, u hamisha kerakli ma’lumot va bilimga birinchi bo‘lib ega bo‘ladi;

  • 2. Tuyg‘ularni boshqaring: Pul masalasida qo‘rquv va ochko‘zlik insonning eng xavfli dushmanidir. Hissiyotlarga berilib qabul qilingan shoshma-shoshar qarorlar ko‘pincha moliyaviy halokatga yetaklaydi. Aql bilan fikrlash va sovuqqonlik bilan qadam tashlash barqarorlik kaliti hisoblanadi.

Pulni boshqarish san’ati: Cho‘ntakni boyituvchi amaliy qoidalar

Pul topish qanchalik muhim bo‘lsa, uni saqlab qolish va to‘g‘ri taqsimlash undan-da muhimroq ahamiyatga ega:

  • 3. Pulingizni behuda sarflamang: Impulsiv va keraksiz xaridlardan tiyilish — kapital yaratishning birinchi shartidir. Boy odamlar aktivlarni (cho‘ntakka pul olib keladigan narsalarni), kambag‘allar esa passivlarni (cho‘ntakdan pul olib chiqadigan hashamatni) sotib oladi;

  • 4. Daromadingizning kamida 10 foizini to‘plang: Har qanday maosh yoki foyda qo‘lga tekkanda, avvalo o‘zingizga to‘lang. Har bir daromaddan ajratilgan 10 foizlik mablag‘ vaqt o‘tishi bilan katta investitsiyaviy zaxiraga va siz uchun ishlaydigan kapitalga aylanadi.

Muhit va tafakkur: «Boy bo‘ling» formulasining mag‘zi

Insonning kelajagi uni qurshab turgan odamlar va uning shaxsiy maqsadlariga bevosita bog‘liq:

  • 5. O‘zingizni sizdan ko‘ra aqlli insonlar bilan o‘rab oling: Agar xonadagi eng bilimdon odam siz bo‘lsangiz, demak siz noto‘g‘ri xonadasiz. Sizdan ko‘proq biladigan, tajribali va oldinga intiluvchan shaxslar bilan muloqot qilish sizni ham o‘sishga va rivojlanishga majbur qiladi;

  • 6. Boy bo‘ling (Boylik tafakkurini tanlang): Bu shunchaki hisob raqamidagi pul emas, balki tanlov va fikrlash tarzidir. «Buni sotib olishga qurbim yetmaydi» deyish o‘rniga, «Bunga erishish uchun nima qilishim kerak?» deb savol bering. Moliyaviy savodxonlik, doimiy o‘rganish va mas’uliyatni o‘z bo‘yniga olish orqali boylikni ongli tanlovga aylantiring.

Moliyaviy savodxonlikBoy otaShaxsiy moliyaInvestitsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...Pul qanday qonuniyat bo‘yicha qo‘ldan qo‘lga o‘tadi? Nega ayrimlar boy, ayrimlar pulsiz...12 sentabr 10:47Pul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liqPul barakasi farzandlar uchun ota, ayollar uchun erga bo‘lgan munosabatga bevosita bog‘liq25 oktabr 18:54Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?25 oktabr 14:42Pul sanash kayfiyatga ta’sir qiladimi? Olimlar nima deydiPul sanash kayfiyatga ta’sir qiladimi? Olimlar nima deydi3 oktabr 21:32Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?Tez boyish illyuziyasi: Haqiqiy daromad va moliyaviy erkinlik siri nimada?28 sentabr 06:42Google Wallet xizmatida ota-onalar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratildiGoogle Wallet xizmatida ota-onalar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratildi6 avgust 21:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Bolaning sochini tez-tez kal qilish uni qalinlashtiradimi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Tuxumning yangi yoki eski ekanini qanday aniqlash mumkin?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
Familiyangiz bosh harfi boylik kodingizni ochadi: Dunyo sizga aslida nima uchun pul to‘laydi?
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
2026 yilning eng mashhur so‘zi e’lon qilindi
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?